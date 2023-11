Black Friday Amazon : mettez un réveil ce vendredi matin ! 10 bons plans avant le jour-J

Le Black Friday chez Amazon débute ce vendredi 17 novembre avec la "Black Friday Week". Amazon a déjà plusieurs offres très alléchantes en ligne, et ça ne fait que commencer...

Avis aux chasseurs de promos ! Amazon lance son Black Friday 2023 plus tôt que la date officielle cette année, dès ce vendredi 17 novembre, soit une semaine pile avant le vendredi noir, fixé au 24 novembre. Une opportunité unique de bénéficier de remises exceptionnelles sur une large gamme de produits. Des gadgets électroniques à la mode, en passant par des articles pour la maison, Amazon va proposer des réductions allant jusqu'à 70 ou 80% sur certains articles lors de sa Black Friday Week.

A minuit pile ce vendredi, les premières offres du Black Friday Amazon seront en ligne. Il faudra vous coucher très tard ou vous lever très tôt pour les découvrir et éviter les ruptures de stock sur les promos les plus appréciées. Amazon conseille d'ailleurs à ses clients de préparer leur Black Friday en créant une liste de souhaits à l'avance, ce qui permet d'éviter les achats impulsifs et de se concentrer sur les produits vraiment souhaités. De plus, pendant le Black Friday comme en dehors, les clients sont encouragés à utiliser des outils en ligne pour surveiller les prix des produits qui les intéressent et ainsi saisir les meilleures offres dès leur apparition.

Le Black Friday d'Amazon 2023 promet comme chaque année d'être une expérience de shopping en ligne inégalée, avec une variété d'offres incroyables. Sur sa page dédiée au Black Friday, on trouve d'ailleurs déjà des promos allant jusqu'à -60% sur certains produits comme les produits "maison" d'Amazon, à commencer par les enceintes Echo ou les très appréciées caméras Blink, mais aussi sur des PC portables, une large gamme d'appareils high-tech, électroménager ou des produits du quotidien pour la maison qui pèsent sur le budget.

Quelles sont les premières promos Amazon en cours ?

Voici les 10 offres à suivre aujourd'hui pour le Black Friday Amazon. Il s'agit des promotions ciblées et des ventes flash qui affichent les plus gros rabais sur le site du cybermarchand. Attention, les stocks et les prix peuvent rapidement varier :

La date officielle du Black Friday 2023 est fixée au vendredi 24 novembre 2023. Mais Amazon voit donc les choses en grand avec une Black Friday Week qui étend l'opération sur une semaine entière. Les premières offres seront officiellement lancées le vendredi 17 novembre. Le Black Friday jouera aussi les prolongations jusqu'au lundi 27 novembre, jour du traditionnel "Cyber Monday".

Pourquoi on s'intéresse au Black Friday d'Amazon ?

Lors du Black Friday, Amazon, reconnu pour ses offres alléchantes, ne déçoit pas avec la promesse de réductions pouvant atteindre 50% voire 70%, le tout pendant une semaine entière avec la Black Friday Week. Il faut dire que le géant américain est sans doute le cybermarchand qui a permis à la grande journée de soldes américaines d'être importée en France.

Les ventes flash, très prisées pendant le Black Friday, sont de courtes durées et suivent le principe du "premier arrivé, premier servi". Il est donc conseillé de préparer à l'avance ce que l'on veut acheter et de rester à l'affût pendant les dix jours de la Black Friday Week pour ne pas manquer les offres sur les appareils électroniques, électroménagers, articles de mode, jeux et jouets.

Pour tirer le meilleur parti de ces promos d'Amazon lors du Black Friday, plusieurs astuces sont à considérer. Premièrement, l'inscription à l'essai gratuit de 30 jours à Amazon Prime pourrait s'avérer judicieuse, offrant la livraison en 1 jour ouvré et l'accès prioritaire aux ventes flash.

De plus, il est recommandé de se connecter régulièrement à la page du Black Friday sur le site et à celle des ventes flash, déjà très riche en promos. Il suffira ensuite d'utiliser les outils de filtrage et de recherche du site pour naviguer efficacement parmi les offres. Utiliser l'application Amazon pour un shopping optimisé est sans doute un plus.

Quels sont les produits à suivre pendant le Black Friday Amazon 2023 ?

Sur la liste des articles promis à des prix réduits pour ce Black Friday 2023 chez Amazon, on retrouve les incontournables de la high-tech tels que les PC portables, smartphones, téléviseurs ou consoles de jeux, mais également les appareils domestiques comme les aspirateurs ou les robots de cuisine. Les marques de renom telles que Nintendo, Apple, Dell, Samsung, Dyson ou Krups sont susceptibles de figurer parmi les offres.

Mais faire le Black Friday sur Amazon, c'est aussi trouver des milliers de petites perles rares qui seront bien utiles dans votre quotidien. Le Black Friday est évidemment l'occasion de s'équiper en produits Amazon (notamment la gamme Echo) et en accessoires pour vos petits bijoux électroniques, mais aussi en brosses à dents électriques, balances connectées, rasoirs, poussettes, ou même couches pour bébés !

Si vous avez un peu de temps devant vous et que vous aimez flâner dans les rayons en ligne des bonnes affaires durant le Black Friday, voici où vous rendre. Cette sélection de prix barrés est destinée à remonter à plus haut niveau dès le vendredi 17 novembre.