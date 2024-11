Black Friday aspirateur : jusqu'à moins de 300 euros sur les aspirateurs Dyson ! Déjà des promotions folles

Alors que le Black Friday n'est que dans quelques jours, de grosses promotions sont déjà en cours sur les aspirateurs. Jusqu'à -300 euros sur les aspirateurs Dyson, des aspirateurs Rowenta en maxi promo, mais aussi des aspirateurs robots bradés. C'est le moment de craquer !

L'aspirateur robot Ultenic D10L passe à moins de 160 euros avant le Black Friday Si vous êtes à la recherche d'un aspirateur robot laveur à petit prix, cette offre est faites pour vous. Pour l'avant-première du Black Friday, l'aspirateur robot laveur Ultenic - D1O passe à moins de 160 euros, soit une remise de 36% chez Darty (prix initial : 249,99 €). Cet aspirateur va vous changer la vie, il aspire et nettoie à votre place. Grâce à la méthode de nettoyage matriciel (en opposition au nettoyage linéaire des aspirateurs robots concurrents), il n'oubliera aucune tache ! Ultenic - D1O - Aspirateur robot laveur Neuf à partir de 159,00 € Darty 159,00 € Voir

Rakuten 159,99 € Voir

Cdiscount 169,99 €165,99 € Voir

ManoMano 249,99 €169,99 € Voir

Fnac 249,99 € Voir L'aspirateur sans-fil Dyson V12 Detect Slim™ Absolute toujours à -200 euros Dyson, la marque incontournable en matière d'aspirateur balai sans fil propose des promotions de folies en avant-première du Black Friday. Par exemple, l'aspirateur sans-fil Dyson V12 Detect Slim™ Absolute est actuellement en vente au prix de 449,00 € au lieu de 649,00 €, soit une économie de 200 euros. C'est l'aspirateur le plus léger de la marque. Avec sa puissance d'aspiration de 150AW, il bénéficie d'une autonomie jusqu’à 60 minutes (avec le mode eco et en utilisant une brosse non motorisée). C'est le moment de changer d'aspirateur ! Dyson V12 Detect Slim™ Absolute (Gold) Neuf à partir de 449,00 € Dyson 449,00 € Voir

Rakuten 449,00 € Voir

Boulanger 649,00 € Voir Dyson brade son aspirateur robot 360 Vis Nav™ et vous propose une remise de 300 euros Pluie de promotions chez Dyson ! Profitez de 300 euros de remise sur l'aspirateur robot Dyson 360 Vis Nav™. Avec les offres de folies du Black Friday, il passe à 999 € au lieu de 1 299 €. Attention, le stock est limité ! Avec son autonomie jusqu’à 65mn, il nettoie jusqu’au bord grâce sa brosse large bien conçue. Pas trop bruyant, il va bien dans tous les coins. Une fois déchargé, il retourne à sa base pour se recharger, et reprend là où il s'était arrêté une fois complètement rechargé. Dyson 360 Vis Nav™ Neuf à partir de 999,00 € Dyson 999,00 € Voir

Rakuten 999,00 € Voir Bon plan aspirateur balai sans fil : - 120 euros sur l'aspirateur balai Samsung Jet 65 pet Les aspirateurs balai sans fil simplifient la vie ! Ce modèle Samsung est puissant et efficace avec une puissance d'aspiration de 150 AW et un moteur de 410W. Grâce à sa mini-brosse Pet Tool, vous pouvez aspirer facilement les poils d'animaux sur vos sols, tapis, canapés, etc. A l'occasion des offres du Black Friday, cet aspirateur bénéficie d'une remise de 30% à la Fnac ou chez Darty, Boulanger ou encore CDiscount, il et est vendu 279,99 € au lieu de 399,99 €. Une jolie économie de 120 euros. Jet 65 pet VS15A60BGR5 Neuf à partir de 277,80 € Fnac 398,79 €277,80 € Voir

Darty 279,99 € Voir

Rakuten 279,00 € Voir

Cdiscount 279,99 € Voir

Boulanger 399,00 €279,00 € Voir

Samsung 399,00 € Voir

ManoMano 458,85 €401,35 € Voir

Amazon 431,48 € Voir Un aspirateur Dyson à moins de 300 euros, une offre imbattable En ce moment, profitez de grosses promotions chez Dyson avec des rabais allant de -100 à -300 euros. Si vous voulez investir dans un aspirateur Dyson, c'est le moment. On vous a déniché la meilleure offre du moment, l'aspirateur sans-fil Dyson V8™ Total Clean à moins de 300 euros. Vendu initialement au prix de 449 €, il est vendu à 299 € pour le Black Friday, vous économisez 150€. Aspirateur sans-fil Dyson V8™ Total Clean Neuf à partir de 299,00 € Occasion à partir de 448,90 € Dyson 299,00 € Voir

Rakuten 299,00 € Voir Rakuten 299,00 €448,90 € Voir

Des aspirateurs Dyson en promo, jusqu'à -300 euros

La marque Dyson reste l'un des leaders du marché en matière d'aspirateurs. Tout le monde rêve d'avoir un aspirateur Dyson pour se faciliter la tâche à la maison. Mais le prix en rebute plus d'un ! Heureusement, la période du Black Friday est l'occasion de profiter de bonnes affaires. La marque propose déjà de nombreux modèles avec des rabais de -200 ou -150 euros !

V12 Origin Neuf à partir de 398,00 € Fnac 498,00 € 398,00 € Voir

Darty 399,00 € Voir

Rakuten 399,00 € Voir

Cdiscount 499,00 € 399,00 € Voir

Boulanger 499,00 € 399,00 € Voir

Dyson 499,00 € Voir

V8 Origin Neuf à partir de 269,99 € Occasion à partir de 381,06 € Cdiscount 379,00 € 269,99 € Voir

Fnac 377,80 € 277,80 € Voir

Darty 279,00 € Voir

Rakuten 279,00 € Voir

Ubaldi 284,00 € Voir

Amazon 369,91 € Voir Fnac 377,80 € 381,06 € Voir

Rakuten 279,00 € 405,47 € Voir

360 VisNav Neuf à partir de 998,90 € Fnac 1298,90 € 998,90 € Voir

Darty 999,00 € Voir

Dyson 999,00 € Voir

Rakuten 999,00 € Voir

v15s Detect Submarine Neuf à partir de 799,00 € Occasion à partir de 949,00 € Dyson 799,00 € Voir

Amazon 839,00 € 799,00 € Voir

Rakuten 799,00 € Voir

Pixmania 877,67 € 823,50 € Voir

Cdiscount 899,00 € Voir

Fnac 947,80 € Voir

Darty 949,00 € Voir

Boulanger 949,00 € Voir

ManoMano 953,99 € Voir Fnac 947,80 € 949,00 € Voir

Amazon 839,00 € 999,00 € Voir

Dyson V15 Detect™ Total Clean (Gris/Noir) Neuf à partir de 629,00 € Dyson 629,00 € Voir

Rakuten 629,00 € Voir

V15 Fluffy Neuf à partir de 579,99 € Occasion à partir de 499,00 € Cdiscount 759,99 € 579,99 € Voir

Fnac 797,80 € 597,80 € Voir

Darty 599,00 € Voir

Dyson 599,00 € Voir

Rakuten 599,00 € Voir

Boulanger 799,00 € 599,00 € Voir

Amazon 769,00 € 709,00 € Voir

Pixmania 820,38 € Voir Rakuten 599,00 € 499,00 € Voir

Amazon 769,00 € 759,00 € Voir

Dyson Cyclone V10 Total Clean Neuf à partir de 399,00 € Dyson 399,00 € Voir

Rakuten 399,00 € Voir

Dyson V12 Detect Slim™ Absolute (Gold) Neuf à partir de 449,00 € Dyson 449,00 € Voir

Rakuten 449,00 € Voir

Boulanger 649,00 € Voir

Gen5 detect Absolute Neuf à partir de 699,00 € Rakuten 699,00 € Voir

Pixmania 999,00 € 749,00 € Voir

Fnac 897,80 € 797,80 € Voir

Darty 799,00 € Voir

Cdiscount 859,99 € 799,00 € Voir

Ubaldi 797,00 € Voir

Boulanger 899,00 € 799,00 € Voir

Amazon 839,00 € Voir

ManoMano 930,20 € 911,30 € Voir

Les plus grosses promotions sur les aspirateurs balai sans fil

Les aspirateurs sans fil séduisent un large public. Ils font partis des produits les plus vendus car ils sont foncièrement pratiques et plus faciles à transporter d'une pièce à autre en comparaison avec les aspirateurs traineaux. On en trouve à de très bons prix, surtout pendant la période du Black Friday.

Aspirateur balai Rowenta RH6837WO Neuf à partir de 139,99 € Occasion à partir de 150,00 € Darty 139,99 € Voir

Rakuten 151,00 € Voir

Leclerc 151,00 € Voir

Fnac 179,46 € Voir

Amazon 182,81 € Voir

Cdiscount 211,50 € Voir Rakuten 151,00 € 150,00 € Voir

Jet 65 pet VS15A60BGR5 Neuf à partir de 277,80 € Fnac 398,79 € 277,80 € Voir

Darty 279,99 € Voir

Rakuten 279,00 € Voir

Cdiscount 279,99 € Voir

Boulanger 399,00 € 279,00 € Voir

Samsung 399,00 € Voir

ManoMano 458,85 € 401,35 € Voir

Amazon 431,48 € Voir

Aspirateur balai Rowenta Multifonction X-Force Flex Neuf à partir de 498,79 € Fnac 698,79 € 498,79 € Voir

Darty 499,99 € Voir

Rakuten 499,00 € Voir

Boulanger 699,00 € 499,00 € Voir

Aspirateur balai HOOVER HFX10H Neuf à partir de 300,00 € Amazon 300,00 € Voir

Fnac 498,99 € 318,99 € Voir

Darty 319,99 € Voir

Rakuten 319,99 € Voir

Pixmania 361,78 € Voir

Aspirateur balai Hoover Home Eco Neuf à partir de 189,00 € Occasion à partir de 181,44 € Amazon 189,00 € Voir

Fnac 298,79 € 197,80 € Voir

Darty 199,99 € Voir

Rakuten 199,99 € Voir Amazon 189,00 € 181,44 € Voir

Aspirateur balai sans fil Hoover Ultra Compact X3 Neuf à partir de 149,99 € Occasion à partir de 143,99 € Darty 149,99 € Voir

Amazon 249,00 € 149,99 € Voir

Cdiscount 179,00 € Voir

Rakuten 228,32 € Voir

Boulanger 229,00 € Voir

Fnac 288,66 € Voir Amazon 249,00 € 143,99 € Voir

Des aspirateurs robots en promo pour le Black Friday

Faire le ménage depuis son canapé, c'est possible grâce aux aspirateurs robots. Ce sont les meilleurs lorsqu'il s'agit de garder vos sols/tapis propres sans trop bouger. Ils peuvent être un outil précieux pour l'entretien des sols dans la plupart des maisons. Si le prix peut vous freiner, le Black Friday est le moment parfait pour investir dans ce type d'appareil. Vous ne le regretterez pas, surtout si vous manquez de temps ou si vous détestez simplement passer l'aspirateur.

Roomba Combo 2 Essential Noir Neuf à partir de 271,45 € Amazon 271,45 € Voir

Cdiscount 274,23 € Voir

Fnac 398,00 € 298,00 € Voir

Darty 299,99 € Voir

Boulanger 399,00 € 299,00 € Voir

Rakuten 399,99 € Voir

Lefant Aspirateur Robot Mince 2200Pa, Silencieux 55dB, Connecté avec WiFi/Bluetooth/Alexa/App, 120min d'Autonomie, Auto-Charge, Idéal pour Poils d'animaux Sols Durs, M210P Champagne Neuf à partir de 259,99 € Amazon 99,99 € 259,99 € Voir

Lefant Robot Aspirateur Laveur Robot 2 en 1 4000Pa,Navigation LiDAR,Cartographie Multi-étage,Zones Virtuelles, Connecté Alexa/APP/WiFi,Idéal pour Poils d'animaux Tapis Sols Durs,M1 Champagne Neuf à partir de 399,99 € Occasion à partir de 250,85 € Amazon 169,99 € 399,99 € Voir Amazon 169,99 € 250,85 € Voir

Xiaomi Dreame D9 Max Blanc Neuf à partir de 189,00 € Occasion à partir de 124,34 € Rakuten 189,00 € Voir

Amazon 189,00 € Voir

Leclerc 189,00 € Voir

Cdiscount 197,87 € Voir

Fnac 256,50 € 258,95 € Voir

Pixmania 259,95 € Voir

Darty 259,00 € Voir Amazon 189,00 € 124,34 € Voir

Aspirateur Robot Laveur Roborock S7 Max Ultra Blanc Neuf à partir de 739,00 € Occasion à partir de 699,00 € Rakuten 739,00 € Voir

Cdiscount 749,00 € 739,00 € Voir Rakuten 739,00 € 699,00 € Voir

Proscenic Q8 Max- Aspirateur Robot Laveur 2 en 1 - Station Auto-Vidage - Automnomie 200 Min - Navigation LiDAR - Connecté Alexa, Neuf à partir de 249,99 € Cdiscount 249,99 € Voir

Aspirateurs laveurs Tineco, Bissel... Déjà des promos

Les aspirateurs laveurs viennent révolutionner le monde du ménage. Multifonctions, ils aspirent, lavent et sèchent. Ils sont particulièrement efficaces sur les tapis et moquettes. Si vous voulez de l'efficacité, ces aspirateurs laveurs sont faits pour vous. Parmi les marques les plus plébiscitées, on retrouve Bissel et Tineco. Si leur prix est élevé, le Black Friday est le bon moment pour investir.

Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete Nettoyeur de Sol, Aspirateur Sec Humide sans Fil, Nettoyage dans Les Angles Neuf à partir de 239,00 € Occasion à partir de 234,94 € Cdiscount 299,00 € 239,00 € Voir

Amazon 299,00 € Voir Amazon 299,00 € 234,94 € Voir

B3898N SpinWave + Vac Pet Pro Neuf à partir de 377,13 € Occasion à partir de 379,99 € Fnac 378,99 € 377,13 € Voir

Darty 379,99 € Voir

Rakuten 379,00 € Voir

Boulanger 379,00 € Voir Fnac 378,99 € 379,99 € Voir

B3551N CrossWave C3 Select Neuf à partir de 198,00 € Occasion à partir de 279,65 € Leclerc 198,00 € Voir

Rakuten 199,00 € Voir

Ubaldi 198,00 € Voir

Pixmania 268,05 € Voir

Darty 279,99 € Voir

Amazon 279,65 € Voir

Fnac 279,99 € Voir

Boulanger 279,00 € Voir Amazon 279,65 € Voir

Aspirateur Lavant Tineco Floor One S5 Combo - Aspirateur Sans Fil Eau/Poussière - Aspirateur à main - Nettoyage des coins amélioré Neuf à partir de 289,00 € Cdiscount 329,00 € 289,00 € Voir

Les promotions sur les aspirateurs Dyson et les aspirateurs robots sont très recherchées pendant tout le mois de novembre et les marchands l'ont bien compris. Pour ne pas vous faire avoir, pensez à bien comparer les prix sur les différents sites. En effet, certains ont pour stratégie d'augmenter leur prix quelques jours avant les promos du Black Friday, de façon à vous faire croire à un plus gros rabais. Un consommateur averti en vaut deux.