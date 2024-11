Promos folles pour le Black Friday sur les aspirateurs chez Lidl, voici le top 5 des meilleures offres

Le Black Friday chez Lidl est l'occasion rêvée pour investir dans un aspirateur de qualité à prix réduit. Voici les 5 meilleures promos du moment.

Le Black Friday est l'événement shopping de l'année, notamment sur l'électroménager. Pourquoi ne pas aussi fureter chez Lidl ? Si vous êtes à la recherche de l'allié parfait pour une maison impeccable sans vous ruiner, c'est le moment idéal pour investir. Avec des réductions allant jusqu'à 43 % sur certains aspirateurs, vous pouvez équiper votre maison sans exploser votre budget.

Que vous cherchiez un modèle polyvalent, un aspirateur robot autonome ou un aspirateur laveur, vous trouverez forcément votre bonheur dans cette sélection. Mais attention, ne tardez pas à visiter leur site en ligne, car ces offres sont disponibles en quantités limitées et risquent de partir rapidement.

Un aspirateur robot ECOVAC à -43% chez Lidl pour le Black Friday

Les aspirateurs robots offrent un nettoyage autonome et efficace, libérant du temps pour d'autres tâches. Dotés de capteurs intelligents, ils détectent les obstacles et s'adaptent aux surfaces. Idéaux pour les foyers avec animaux, ils réduisent la poussière et les poils, tout en se programmant facilement via smartphone. Pour le Black Friday, Lidl propose ce modèle ECOVA à prix mini, à seulement 169€ au lieu de 299 €. Et bonne nouvelle, cet aspirateur fait tout pour vous : aspiration et lavage en une seule opération. Il est disponible ici. Attention, il part vite !

250 euros de remise sur l'aspirateur robot ECOVAC tout-en-un ultra puissant

L'aspirateur laveur Ecovacs Deebot T20E, disponible chez Lidl, combine aspiration puissante et nettoyage à l'eau pour un sol impeccable. Grâce à sa navigation intelligente, il évite les obstacles et s'adapte à toutes les surfaces. Avec son contrôle via application, il offre praticité et efficacité au quotidien. Son plus : une autonomie de 170 minutes pour nettoyer toute la maison. L'aspirateur robot est disponible ici au prix de 549 € au lieu de 799 €.

Moins 120 euros sur un aspirateur Bissell CrossWave multifonction 3 en 1

L'aspirateur à eau Bissell CrossWave 3-en-1 combine aspiration, lavage et séchage en un seul appareil. Idéal pour tous types de sols, il simplifie le nettoyage grâce à ses réservoirs séparés pour l'eau propre et sale. Polyvalent et rapide, il est parfait pour un intérieur impeccable en un seul passage. Le Black friday est l'occasion d'investir dans ce type d'appareil pour profiter d'une grosse remise. Il est disponible ici au prix de 229 € au lieu de 349,99 €, soit une remise de 34%.

Un aspirateur robot pour moins de 110 euros chez Lidl

Si vous rêvez d'investir dans un aspirateur robot, c'est le moment ! Lidl propose un aspirateur robot Silvercrest à prix mini. Il deviendra un allié idéal pour un ménage sans effort. Grâce à sa navigation intelligente et ses capteurs anti-chute, il nettoie efficacement sols durs et tapis. Compact et autonome, il revient à sa base pour se recharger. Facile à programmer, il garantit une maison propre au quotidien. Disponible sur le site Lidl à 110 euros au lieu de 149 euros pour le Black Friday.

Prix mini sur l'aspirateur sans sac Dirt Devil DD2503

L'aspirateur sans sac Dirt Devil DD2503 de 800 W offre une aspiration puissante tout en étant écoénergétique. Léger et compact, il est facile à manœuvrer et à ranger. Son système sans sac simplifie l'entretien avec un bac à poussière facile à vider. Idéal pour un nettoyage rapide et efficace sur tous types de sols. Disponible sur le site Lidl à 84,99 euros.