Des os de cyclopes trouvés il y a 2000 ans ? Les Grecs ont fait une découverte qui a changé le monde

De curieux ossements en Grèce ont semé le trouble lors de leur découverte : et s'il s'agissait de restes de cyclopes ?

Cet article a été publié initialement le 11 mai 2024. Nous le republions dans le cadre de notre rétrospective d'été.

Le patrimoine de la Grèce fait de ce pays de la Méditerranée un des plus intéressants pour les historiens et les archéologues. Elle est d'ailleurs souvent considérée comme le berceau de la civilisation moderne. Ce pays est aussi une terre d'intellectuels qui a vu se succéder d'éminents écrivains. L'un des plus emblématiques est le poète Homère, auteur des célèbres récits de l'Illiade et de l'Odyssée. Ces épopées mettent de nombreuses créatures mythologiques sur le chemin de ses héros. Par exemple, l'une des créatures de la mythologie grecque est le cyclope, cet être géant doté d'un seul œil au milieu du front. Comme celui que croise Ulysse en Sicile dans l'Odyssée d'Homère.

La découverte de curieux ossements en Sicile pourrait expliquer l'origine du mythe grec du cyclope. De manière générale, il est fort probable que les créatures mythologiques proviennent de la découverte d'ossements que les populations de l'époque n'avaient pas les moyens d'expliquer. Les visiteurs de la Sicile antique se sont probablement retrouvés dans des grottes où gisaient d'anciens ossements d'éléphants dont les squelettes de crânes présentent une cavité où se trouvait la trompe de l'animal. Il est fort probable que le mythe d'une créature à un seul œil et mangeuse d'hommes soit née de ces découvertes.

Comme l'explique Adrienne Mayor, chercheuse à l'université de Stanford, auprès de la revue Discover, "lorsque l'on regarde le crâne d'un éléphant dans un musée d'histoire naturelle on peut voir que les orbites sont négligeables, on ne les remarque même pas". Elle ajoute: "Ce que l'on remarque, c'est le trou gigantesque au milieu du crâne qui ressemble à un seul œil." La découverte de ce os auraient donc participé à la création des mythes ancestraux et aux croyances et légendes de tout un peuple : une vraie révolution culturelle bouleversant leur monde.

De façon similaire, les ossements de créatures aujourd'hui disparues comme les mammouths et autre fossiles de la mégafaune ont participé à la création des Néades dans l'imaginaire de la Grèce antique. Selon la légende, ces créatures gigantesques auraient vécues sur l'île de Samos alors qu'elle était encore inhabitée et posséderaient la particularité de produire des cris si puissants qu'ils causeraient des séismes.

Comme le précise Adrienne Mayor, il se pourrait que les ossements découverts soient venus confirmer des croyances déjà existantes. "Je pense que les Grecs ont utilisé une combinaison de rationalité et d'imagination – de la même manière que le font les paléontologues lorsqu'ils tentent de donner vie aux restes d'une créature inconnue qu'ils ne verront jamais vivante – et ont essayé d'imaginer son apparence, son comportement et son comportement".