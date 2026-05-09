Cet animal majestueux a disparu il y a 200 ans à cause de l'homme, des scientifiques vont le ramener à la vie

Après le mammouth et le dodo, Colossal Biosciences travaille sur le retour d'un autre animal disparu. Un programme de "dé-extinction" est déjà lancé.

Et si des animaux aujourd'hui totalement disparus finissaient par revenir ? C'est le projet de Colossal Biosciences. L'entreprise américaine avait déjà annoncé travailler sur le mammouth laineux, le dodo ou encore le tigre de Tasmanie. Elle vient d'allonger sa liste avec une nouvelle espèce disparue depuis 200 ans. Elle a été aperçue pour la dernière fois à l'état sauvage en 1799. Son extinction est attribuée à la chasse et à la destruction de son habitat par l'Homme. "Ce sont les humains qui en sont responsables. Les colons européens l'ont exterminé du Cap en moins de 34 ans. Il n'y a aucune ambiguïté quant à la cause et aucune ambiguïté quant à la responsabilité. Si nous avons la capacité de réparer cette injustice, je pense que nous en avons l'obligation", a déclaré à Reuters Ben Lamm, directeur général et cofondateur de Colossal.

Il s'agit d'un animal d'Afrique australe et qui est la seule espèce de grand mammifère africain à avoir disparu. C'est l'antilope bleue : elle mesurait plus d'un mètre de haut et trois de long. Les travaux ont commencé en 2024 après avoir extrait l'ADN d'un spécimen du Musée d'histoire naturelle de Suède pour reconstituer son génome. L'entreprise a alors analysé les variantes génétiques qui sont responsables des caractéristiques physiques de l'animal, comme son pelage gris-bleu, sa tache blanche près des yeux ou encore ses longues cornes incurvées.

Ils ont également identifié de proches parents génétiques de l'espèce : l'antilope noire et la rouanne. C'est finalement l'ADN de l'antilope rouanne, qui présenterait plus de 98% de similitudes génomiques, qui sera modifié pour le rapprocher de celui de l'antilope bleue. Désormais, l'équipe introduit des modifications et des gènes clés de l'antilope bleue dans des cellules de rouanne. Une fois cette phase terminée, les cellules modifiées permettront de créer un embryon. L'embryon cultivé en laboratoire sera ensuite porté par une antilope rouanne et il faudra neuf mois de gestation.

Colossal Biosciences assure ainsi pouvoir donner naissance à un spécimen dans les prochaines années. Ce projet qualifié de "désextinction" est pour certains spécialistes impossible techniquement. Pour les loups géants créés en 2025, il a été dénoncé qu'il ne s'agissait que de "substituts synthétiques" et non de ramener l'espèce à la vie. Certains estiment aussi que ce n'est pas la priorité et qu'il faudrait se concentrer sur les espèces à protéger.

L'entreprise répond sur son site qu'"en réintroduisant l'antilope bleue dans des écosystèmes de prairies soigneusement restaurés, nous créons les conditions favorables au réensauvagement et au renforcement d'autres populations d'antilopes, dont certaines sont confrontées à des menaces urgentes pour leur conservation en raison de la fragmentation de leur habitat, du braconnage et des changements climatiques". Selon cette dernière, sur les 90 espèces d'antilopes recensées dans le monde, 55 connaissent déjà un déclin de leurs populations et 29 sont menacées d'extinction.