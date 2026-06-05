Devinez qui les Français photographient plus que leurs enfants

Ce ne sont pas leurs enfants que les Français photographiaient le plus. Surprenant !

Les Français adorent photographier leur quotidien. Plus d'un tiers d'entre eux (un sur trois) prend des photos tous les jours. Qu'il s'agisse de souvenirs de vacances, de moments festifs ou de portraits familiaux, ils utilisent massivement leur smartphone ou leur appareil photo pour capturer ces précieux instants. Les motivations restent quant à elles assez traditionnelles : l'idée est avant tout de conserver des souvenirs, de resserrer les liens familiaux ou de partager une émotion. D'ailleurs, 60 % des Français photographient principalement dans ce but. C'est ce que dévoile une étude de CEWE, leader européen de l'impression photo.

Photographier est même devenu un geste "instinctif". Dès que l'on assiste à un événement, le réflexe de sortir son téléphone est omniprésent. On ne réfléchit plus à l'action de prendre une photo, on la prend, tout simplement. Cette tendance est particulièrement ancrée chez les plus jeunes. Selon CEWE, qui a dévoilé l'enquête dans un communiqué de presse, "chez les moins de 35 ans, la photo est un véritable langage du quotidien (53 % en prennent tous les jours), alors qu'elle reste plus occasionnelle chez les plus de 50 ans (16 %)".

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La digitalisation massive de la photo ne freine pas pour autant l'impression papier. Les demandes d'albums et de tirages ne faiblissent pas, les Français éprouvant plus que jamais le besoin de posséder des souvenirs tangibles de leurs tranches de vie. "C'est comme si l'abondance de photos numériques déclenchait l'abondance d'impressions", observe Laurence Courtinat-Vernon, présidente de CEWE France et Espagne.

Mais l'étude donne aussi quelques données significatives sur les sujets photographiés. Si voir sa progéniture grandir et immortaliser son évolution reste une priorité pour les parents, les enfants se sont fait voler la vedette par une tout autre catégorie de modèles. Ce sont en effet nos compagnons à quatre pattes qui s'imposent désormais en tête des objectifs.

D'après les données recueillies par CEWE pour son premier Observatoire de la Photo, lancé à l'occasion des 200 ans de l'invention de la pratique, les animaux de compagnie sont ainsi les sujets les plus photographiés par les Français. Ils récoltent 33 % des suffrages, devançant les enfants (31 %) et les conjoints (23 %). Les Français ont donc davantage tendance à immortaliser leurs boules de poils que leurs propres enfants.

Un phénomène que la présidente de CEWE analyse très bien : "Les animaux de compagnie prennent une importance croissante au sein des foyers. Ils deviennent des membres à part entière de la famille et on les inclut tout naturellement dans les photos de groupe ou dans les clichés plus anodins du quotidien." Dont acte.