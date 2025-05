Les scientifiques ont filmé quelque chose d'énorme et d'inhabituel nageant dans les fonds marins

Au large du Costa Rica, des scientifiques sont tombés sur un phénomène surprenant dans les profondeurs.

L'exploration des fonds marins révèle encore d'impressionnantes créatures et des comportements animaux inattendus. Le robot sous-marin du Schmidt Ocean Institute a récemment capturé en images un phénomène exceptionnel dans les profondeurs au large des côtes du Costa Rica, au cours d'une plongée dans le cadre du projet Octopus Odessey.

Il s'agit d'une mère calamar de l'espèce des Gonatus onyx, aussi appelée calamar aux yeux noirs. Elle semble tirer une longue traine flottante, mais c'est en fait un ensemble d'œufs. Alors que les autres espèces de calamars les déposent dans un endroit sûr avant de les abandonner, les femelles Gonatus onyx couvent leurs œufs.

L'une de ses femelles a ainsi été aperçue en train de transporter des milliers d'œufs, enveloppés dans une membrane tubulaire, qui mesurent de 4 à 5 millimètres de diamètre chacun. Le Schmidt Ocean Institute a publié une vidéo prise de très près de l'animal marin en pleine couvaison.

© Schmidt Ocean Institute

Pendant cette période, qui peut durer de 6 à 9 mois, la mère doit pomper de l'eau douce avec de légères contractions des tentacules et des nageoires. C'est indispensable au bon apport en oxygène des petits à naitre et donc à leur survie. En parallèle, pour économiser des forces, elle utilise la flottabilité neutre, technique de nage qui ne nécessite presque aucun effort. Les chercheurs ont toutefois observé une détérioration progressive de la musculature et des glandes digestives.

La femelle met même sa propre vie en danger. "La grande masse d'œufs est suspendue aux crochets des bras du calamar, et pendant plusieurs mois, le céphalopode restera sans se nourrir", expliquent les experts de l'institut. Ne pouvant pas se déplacer rapidement et étant limitée dans ses mouvements suite à la charge, l'animal devient aussi une proie facile, notamment pour les baleines et les phoques qui sont capables de plonger en eaux profondes. Si elle ne parvient pas à éviter ce danger et se retrouve à faire des mouvements rapides pour fuir, elle peut endommager ses oeufs, voire les faire éclore prématurément.

Si certaines parviennent à survivre jusqu'à l'éclosion, l'effort leur coûte souvent la vie peu de temps après, assurent les chercheurs. La mère se sacrifie donc pour sa progéniture.