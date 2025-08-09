Une enfant trouve un message dans une bouteille, sa mère envoie un SMS au numéro indiqué et elle n'en revient pas

Une fillette a trouvé une bouteille à la mer contenant un message avec un numéro de téléphone. Sa mère a décidé d'envoyer un SMS pour retrouver l'envoyeur.

Jeter des bouteilles à la mer n'est pas une pratique qui a totalement disparu. La preuve : une bouteille de 2018 a été récemment retrouvée après avoir vogué pendant sept ans. Elle est tombée entre les mains d'une enfant de 11 ans qui passait des vacances sur l'île Anna Maria, en Floride. Elle pensait d'abord être tombée sur un déchet et a donc voulu la retirer puisqu'elle "polluait" le paysage.

La bouteille est partie d'Hawaï, plus précisément de l'île d'Oahu, envoyée par une jeune fille de 13 ans et son frère de 8 ans. Elle a donc fait un périple de 7500 km à travers mers et océans. Bobby Deskins, météorologue de la chaine Tampa Bay 10, a expliqué que même si les probabilités de faire un tel trajet étaient faibles, c'était en effet "techniquement possible".

© Tampa Bay 10

Sur le papier, un surprenant message était consigné : "Bonjour à tous ceux qui ont trouvé ceci. Vous serez heureux de l'avoir trouvé. Pourquoi ? Parce que vous me connaîtrez grâce à ce numéro". Il y avait aussi des origamis en forme de petits oiseaux et donc un numéro de téléphone, celui de la jeune fille.

La maman de la petite fille qui a trouvé la bouteille a alors décidé de contacter le numéro indiqué avec une photo de la trouvaille. Le lien a été directement établi, l'envoyeur n'ayant pas changé de numéro et ayant reconnu les grues en origami. La jeune femme de 21 ans a alors expliqué qu'elle avait écrit le message étant plus jeune avec son frère et qu'elle vivait à Hawaï.

"C'est vraiment incroyable de voir à quel point de minuscules objets peuvent voyager à travers le monde et connecter des gens aux quatre coins du monde", s'enthousiasme la mère de famille auprès de Bay News 9. La famille a alors à son tour décidé de jeter une bouteille à la mer avec son numéro, créant ainsi comme un cycle. De son côté, si la jeune femme a été heureuse d'avoir une réponse, elle ne souhaite pas renouveler l'expérience car elle est aujourd'hui investie dans la protection des océans. Elle ne le recommande d'ailleurs plus, alors qu'elle avait elle-même fait ce geste après avoir trouvé celle de quelqu'un d'autre.