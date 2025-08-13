Elle est bien plus facile à atteindre que le bonheur : cette émotion est la clé pour réussir sa vie

Qu'est ce qui donne sens à la vie ? Des chercheurs américains ont identifié l'émotion qu'il faut absolument rechercher.

Religions, philosophies, sciences, arts… L'humanité a tenté bien des choses pour trouver ce qui donne un but à notre existence. Mais il s'avère que l'épanouissement personnel est très personnel justement : certains le trouvent dans la réussite, d'autres dans la foi, les liens humains, ou un accomplissement personnel plus complexe.

Selon une étude publiée en juin 2025 par l'Université du Missouri-Columbia, une émotion en particulier pourrait néanmoins jouer un rôle central dans l'accomplissement d'une vie heureuse. Ce ne serait ni la joie, ni la gratitude, ni même le fameux "bonheur" qui donne du sens à la vie, mais une émotion plus discrète et plus puissante encore : l'espoir. Dans un communiqué de presse, les experts affirment que l'espoir n'est pas un simple optimisme ni "un vœu pieux". Il s'agit d'une "force émotionnelle puissante qui donne un sens à nos vies". Mieux encore : l'espoir est présenté comme "plus essentiel au bien-être que le bonheur ou la gratitude".

Dirigée par Megan Edwards, titulaire d'un doctorat en psychologie à l'Université du Missouri, l'équipe a passé en revue six études impliquant plus de 2 300 personnes aux profils variés. Elle a évalué différentes émotions comme l'amusement, l'excitation, le contentement, la gratitude.

© sahan2u

Et l'espoir était la seule émotion qu'ils considéraient comme "prédisant systématiquement un sens plus fort". "Nos recherches transforment la perspective de l'espoir, le faisant passer d'un simple processus cognitif lié à l'atteinte d'objectifs à une expérience émotionnelle vitale qui enrichit le sens de la vie", a déclaré Megan Edwards. "Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives pour améliorer le bien-être psychologique."

"L'espoir se distingue comme l'une des émotions positives les plus fortes", peut-on lire dans le communiqué. Et selon la professeure donner du sens à sa vie n'est pas si difficile. "Cette pierre angulaire du fonctionnement psychologique n'est pas rare. Elle est accessible au quotidien, et l'espoir est l'une des choses qui donnent du sens à la vie", a-t-elle indiqué.

Il est facile de perdre espoir face à des épreuves de la vie. Alors, comment le préserver au quotidien ? Les chercheurs ont plusieurs suggestions dont l'un est de "prêter attention aux moments positifs et à les apprécier, même les plus petits". Une autre stratégie consiste à "saisir les opportunités, même en période de chaos". "Lorsque la vie semble incertaine, reconnaître et saisir les petites opportunités peut créer un sentiment d'élan. De plus, cela permet d'apprécier la croissance et le potentiel, tant chez soi que chez les autres", affirment les chercheurs.

Par ailleurs, il est important de "reconnaître les progrès continus", afin d'inspirer des pensées positives pour le futur. "S'engager dans des activités bienveillantes et enrichissantes est une autre façon de cultiver l'espoir", peut-on lire dans le communiqué. Et quand la situation semble sombre, il est important de se rappeler que rien n'est permanent. "Les situations peuvent changer, et l'espoir naît de la conviction que cela va changer."