Des milliards de mouches conçues en laboratoire libérées, elles luttent contre une grande menace

Des mouches vont être larguées en avion afin de combattre une menace qui vient de refaire surface.

Les mouches ne sont pas toujours les bienvenues dans les logements. Elles participent cependant à la pollinisation des fleurs, se nourrissent de déchets ou encore font partie de la chaîne alimentaire. Leur mode de vie est donc très utile à l'écosystème. Ceci étant, c'est pour une autre particularité que des milliards d'entre elles vont être introduites par avion. Elles seront issues d'une véritable "usine à mouches".

Ce sont des mouches stériles de sexe masculin qui vont être relâchées en masse dans un but bien précis. Elles doivent permettre de sauver le bétail de larves dévoreuses de chair. Pondues par les femelles dans les plaies ouvertes, ces dernières s'alimentent, de l'intérieur, des tissus d'animaux vivants. Cette espèce est appelée "lucilie bouchère" ou "mouche à viande" et vient de refaire surface.

Ces larves sont très dangereuses : en quelques jours, elles peuvent aller jusqu'à tuer certains mammifères comme les vaches, si ces dernières ne sont pas rapidement soignées. En "deux semaines", un "bovin de 400 kg" peut mourir, a déclaré Michael Bailey, président de l'American Veterinary Medicine Association auprès de Associated Press. Son invasion pourrait donc mettre en péril les élevages bovins et causer, selon les agriculteurs américains, un préjudice de 10 milliards de dollars.

Ces asticots peuvent aussi toucher les animaux domestiques ainsi que les humains, notamment ceux présentant des plaies ouvertes ou qui ont été récemment opérés. Cela peut provoquer une "myiase cutanée", soit une atteinte parasitaire qui peut devenir grave.

L'UDSA (Département de l'agriculture des États-Unis) a donc décidé de remettre en place la stratégie des mouches. Elle avait déjà porté ses fruits aux Etats-Unis entre 1962 et 1975 avec 94 milliards de mouches stériles envoyées, éradiquant l'espèce. Les nouvelles mouches pourront féconder les femelles sauvages qui pondront alors des œufs non fécondés et donc ne pouvant éclore. Habituellement, elles peuvent pondre jusqu'à 340 œufs, qui vont éclore en moins de 24 heures. Ces femelles ne s'accouplent, en plus, qu'une fois dans leur vie.

Ainsi, des milliards de mouches vont être larguées au-dessus du Mexique et du sud du Texas et une nouvelle usine à mouches devrait être opérationnelle en juillet 2026. Ce stratagème est plus écologique que d'utiliser des insecticides. L'éradication s'annonce toutefois un peu longue et coûteuse.