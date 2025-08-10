Tatiana Silva a donné la mauvaise nouvelle qui nous attend pour la météo : "le 2e pic sera là, on va moins respirer la nuit"

Si le premier pic de la canicule est prévu lundi 11 août, la présentatrice météo de TF1 Tatiana Silva prévient qu'un deuxième pic avec une "atmosphère suffocante" est attendu...

Vous attendez la journée de lundi en scrutant le thermomètre et espérez que les températures baissent rapidement ensuite ? Il va falloir vous résigner et combattre la chaleur encore quelques jours selon les dernières prévisions. La canicule qui touche la France depuis le vendredi 9 août est en pleine activité. Si le pic est certes attendu ce lundi 11 août, les prévisionnistes de Météo-France préviennent d'un autre effet attendu dans la foulée.

Selon les prévisions de Météo France, le pic de la canicule qui touche la France depuis vendredi 9 août est bien attendu lundi 11 août, avec des moyennes nationales de 34 degrés dans la moitié nord et 38 dans la moitié sud. Mais Tatiana Silva, présentatrice météo sur TF1, a annoncé samedi soir qu'un deuxième pic encore dans la foulée.

La raison est simple selon la présentatrice qui a prévenu les télespectateurs samedi soir lors de la météo de fin de journée diffusée sur TF1. "Le 2e pic est mardi car dans la nuit de lundi à mardi les valeurs nocturnes vont aussi augmenter donc on va moins respirer la nuit, ce qui rend cette atmosphère suffocante", a-t-elle expliqué. Une configuration similaire est attendue pour mercredi, à quelques degrés près selon elle.

Cette vague de chaleur, qualifiée d'épisode caniculaire par Météo France, nécessite une vigilance particulière pour les personnes sensibles ou exposées. Démarrée vendredi, elle se poursuit et s'étend, avec un pic prévu entre lundi et mardi. Sa durée devrait se prolonger jusqu'en fin de semaine prochaine.

Dimanche, les températures maximales devaient atteindre déjà 33 à 38°C au sud de la Loire, avec des pointes à 39-40°C sur les plaines du Sud-Ouest et les régions méditerranéennes, voire 41°C dans le Languedoc et la basse vallée du Rhône. Un petit répit est possible dans le Sud-Ouest en soirée "en raison de la levée possible d'un air océanique" selon La Chaîne Météo. Mais la situation ne devrait pas s'améliorer lundi, bien au contraire !

En effet, le Sud-Ouest pourrait connaître des températures record lundi, avec jusqu'à 43°C attendus dans la vallée de la Garonne entre Bordeaux et Toulouse, soit au niveau des records absolus. Les très fortes chaleurs remonteront ensuite mardi et mercredi vers le nord-est et l'Ile-de-France, qui connaîtront alors probablement les journées les plus chaudes à l'échelle nationale.

Bien que la situation commence à s'améliorer par l'ouest à partir de mercredi, une large moitié est du pays devrait conserver ces températures caniculaires jusqu'à jeudi et vendredi. Tatiana Silva espère "qu'à partir de jeudi-vendredi et pour le week-end prochain, on ait une baisse progressive mais il semble qu'il fera encore chaud". La Chaîne Météo annonce pour sa part que "la sortie de la canicule devrait commencer à se mettre en place par l'ouest mercredi, mais une large moitié est du pays conservera ces très fortes chaleurs jusqu'à jeudi et vendredi."