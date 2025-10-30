Il possède la plus grande collection de figurines LEGO au monde, il a gagné la plus rare lors d'un tirage au sort

Le belge Steven van Dyk possède plus de 11 000 figurines LEGO. Il a fait plus de six heures de queue pour obtenir son personnage le plus rare.

Les premiers jouets LEGO ont été créés en 1932 par un charpentier danois nommé Ole Kirk Christiansen et ils rencontrent encore un franc succès. En 2024, les ventes ont, en effet, augmenté de 13% dans le monde. LEGO proposait alors 840 produits, dont 46% de nouveautés. Et certaines pièces se vendent très cher. La figurine la plus précieuse est une reproduction en or du chasseur de primes de Star Wars Boba Fett : elle n'existe qu'en deux exemplaires et est d'une valeur de plus de 9700 euros.

Si des générations d'enfants successives ont construit une infinité de personnages et d'univers, aujourd'hui, de nombreux adultes prennent aussi du plaisir à ériger d'impressionnantes pièces qui serviront ensuite de décoration ou d'objets de collection. Parmi eux, il y en a un qui explose le score. Reconnu par le Guinness World Records, le Belge Steven van Dyk possède la plus grande collection de figurines LEGO. A 41 ans, il en a accumulé 11 803 très exactement !

Ce passionné avait huit ans quand il a reçu sa première figurine : un pirate avec un cache-oeil et un haut rouge et noir. Cette pièce, longtemps perdue, a été récemment retrouvée par la mère du collectionneur en faisant le ménage. Et Steven van Dyk lui a rendu sa place au milieu de son immense collection.

© Guinness World Records

"Collectionner des figurines LEGO ne se résume pas seulement aux chiffres, mais aussi à la joie et à l'excitation de trouver de nouvelles pièces, de les échanger avec d'autres collectionneurs et de les exposer de manière créative", a-t-il confié au Guinness World Records. Cette passion lui a ainsi permis de faire de nombreuses rencontres, notamment lors des conventions et événements LEGO.

Pour lui qui adore chercher, échanger et exposer ses figurines, chacune a son histoire. Parmi les plus connues, on retrouve des personnages des franchises Batman, Tortues Ninja ou encore Star Wars. Les préférés du passionné restent les plus rares et notamment un petit bonhomme britannique portant un gilet avec le drapeau sous un costume bleu marine.

"Celui-ci est assez rare et n'était initialement disponible que par tirage au sort. J'ai fait la queue pendant six heures pour entrer dans le nouveau magasin LEGO de Londres et j'ai eu la chance de gagner l'un des 250 exemplaires disponibles", a-t-il raconté.

Steven van Dyk fait désormais face à un problème de place : "La collection est devenue si grande que je ne peux plus l'exposer chez moi, alors j'en fais tourner certaines parties". Va-t-il alors encore continuer de l'agrandir ?