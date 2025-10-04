Des dinosaures grandeur nature vendus à des prix défiant toute concurrence, un parc d'attractions brade tout

Un parc à thème liquide ses stocks avant sa fermeture. Il met en vente 25 de ses dinosaures grandeur nature et ça cartonne.

Après l'achat pour 6 millions d'euros dans les Yvelines d'un squelette d'Apatosaure de 22 mètres de long par un collectionneur, ce sont désormais des dinosaures grandeur nature issus d'un parc à thème qui sont proposés à l'achat. Ces animatroniques géants sont disponibles sur Facebook Marketplace et rencontrent un franc succès.

Ils viennent d'un parc de dinosaures, nommé "Field Station: Dinosaurs" à Leonia, dans le New Jersey, aux Etats-Unis. Ce dernier se retrouve dans l'obligation de fermer pour des raisons financières. Il restera ouvert jusqu'à la fin de la saison 2025, le 9 novembre, avant de définitivement mettre un terme à son activité après 14 ans. Ces animatroniques sont au nombre de 25 et certains sont équipés de boites vocales ou de mécanismes de mouvement. Même s'ils ont déjà servi, leur état reste très correct.

© Facebook Market Field Station

Parmi eux, l'une des pièces les plus impressionnantes est un T-Rex de 11 mètres de haut qui peut pousser un cri. Ce Tyrannosaure, décrit comme "légèrement utilisé", est proposé à 2300 euros. Il n'est cependant pas la pièce la plus chère. Un Apatosaure, de 23 mètres de haut, atteint 2430 euros et un Spinosaure de 16 mètres est disponible pour 2470 euros. On trouve aussi un Parasaurolophus bleu vif facturé 2000 euros et un Tricératops de 5 mètres autour de 1400 euros. Le Vélociraptor de 1,9 mètre de haut est le plus abordable, avec un prix avoisinant les 600 euros.

"Nous avons reçu des appels de musées, de zoos et de riches excentriques qui les veulent juste pour leur jardin", a déclaré Guy Gsell, propriétaire du parc, au Philadelphia Inquirer. Il a ajouté croulé sous les appels depuis la mise en ligne des annonces. La priorité sera donnée à ceux capables d'acheter un maximum de pièces en même temps, voire l'ensemble de la collection. Les acheteurs doivent se charger du démontage et du transport de ces créatures, avec les frais que cela implique. Elles seront récupérables après la fermeture du parc.

Avant cette échéance, le parc lance des soirées "Dinosaurs after dark" les vendredis et samedis d'octobre, entre 19h et 21h30, avec notamment une visite du parc à la lueur des lanternes. Les dinosaures passent aussi aux couleurs d'Halloween et des "versions fantomatiques et amusantes de tous les spectacles, jeux et activités" sont présentées. Malgré la fermeture, la programmation éducative et certains spectacles qui y étaient proposés seront déplacés dans des théâtres, des bibliothèques, des musées ou encore des zoos.