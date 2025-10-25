Une araignée géante que l'on croyait disparue réapparaît près des maisons

Une araignée, qui n'avait pas été vue depuis bien longtemps, a été réintroduite. Désormais, elle se multiplie et se rapproche des maisons.

Peu de gens apprécient d'avoir des araignées près de chez eux. Et que diriez-vous de voir apparaitre dans votre jardin une espèce géante que l'on pensait disparue ? Sachez que les spécialistes ont identifié le retour d'une araignée étonnante. A l'origine, c'est un projet de réintroduction qui a porté ses fruits. Il s'agit d'un aranéide semi-aquatique, nommé Dolomedes plantarius, plus connue sous le nom d'araignée dolomède des marais.

Cette espèce peut mesurer la taille d'une main, avec des pattes étendues allant jusqu'à 65 à 70 mm. Elle possède un corps brun chocolat rayé blanc crème sur les flancs. Cet animal a également une capacité impressionnante de chasse à la surface de l'eau grâce à de minuscules poils sur ses longues pattes qui l'aident à glisser et à capter la moindre vibration. Dans l'écosystème aquatique, elle régule donc la population d'insectes et même de petits poissons.

Au Royaume-Uni, elle n'avait plus été vue depuis 2010. A cause de la destruction de son habitat, cette espèce a alors été considérée comme quasiment éteinte. Le zoo de Chester, en partenariat avec la Royal Society for the Protection of Birds, a décidé de lancer un programme de réintroduction qui s'est avéré payant. Ces nouvelles araignées ont été élevées dans des tubes à essai individuels, pour qu'elles ne se mangent pas entre elles, puis elles étaient bien nourries pour assurer leur croissance, avant de les relâcher dans la nature.

Désormais, plus de 10 000 femelles reproductrices peuplent le Royaume-Uni, a rapporté The Guardian. "Ces araignées sont impressionnantes par leur taille et leur beauté. Elles jouent un rôle clé dans la préservation de la richesse aquatique de nos milieux naturels", a déclaré le directeur du site de la réserve naturelle RSPB Mid Yare, Tim Strudwick.

La réintroduction aurait tellement bien fonctionné que ces araignées pourraient s'être rapprochées des foyers britanniques, notamment la région du Norfolk, dans les zones humides. "Des observations à proximité des maisons proches des marais et des réserves naturelles" ont été rapportées selon The Sun. Elles pourraient se répandre avec la baisse des températures.

La plupart prospèrent plutôt dans les marais car elles sont "timides" selon les experts. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas s'inquiéter car cette espèce est inoffensive pour l'Homme. "Bien sûr qu'il n'y a rien à craindre de cette augmentation du nombre d'araignées", a déclaré Dave Clarke, dirigeant du programme Friendly Spider du zoo de Londres. Ce retour massif est donc vraiment une bonne nouvelle.