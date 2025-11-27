Pour recruter des femmes dans l'armée, la vidéo de promotion montre... qu'elles font le ménage

Si l'armée suisse voulait féminiser ses rangs, elle ne s'y est peut-être pas prise de la meilleure des manières. Une vidéo de promotion a créé un tollé chez nos voisins. Elle met en scène une femme en train de faire le ménage.

Une vidéo promotionnelle qui n'a pas tardé à créer la polémique. Chez nos voisins suisses, la "Schweizer Armee", l'armée locale, fait parler d'elle pour de mauvaises raisons. Cette dernière cherche à renforcer ses effectifs et s'est lancée dans une campagne publicitaire pour féminiser ses rangs. Manque de chance, la dernière vidéo publiée sur le compte Instagram de l'entité a peu de chances de séduire la gent féminine.

On y voit une jeune femme nettoyer le sol avec une grosse machine, pendant que des soldats passent à côté d'elle sans même la regarder. Drôle d'idée que de représenter une femme en train de faire le ménage dans une vidéo qui doit appeler ces dernières à rejoindre l'armée suisse, vouée à assurer la défense du territoire, sauvegarder les conditions d'existence de la Suisse et contribuer à la promotion de la paix à l'étranger.

Dans cette vidéo, le slogan "Pas ma couleur - mais ma passion" est mis en avant, censé montrer la diversité des métiers de l'armée, dont beaucoup d'entre eux sans uniforme, avec un simple t-shirt rouge - par exemple - comme dans ce spot publicitaire polémique. "Découvrez 200 métiers", indique également la vidéo.

Selon l'armée suisse, contactée par Blick, cette vidéo est justifiée par le "manque de personnel qualifié dans l'exploitation des bâtiments". De plus, les fonctions d'exploitation et d'entretien "sont en général assumées par des hommes". Alors, "à rebours du cliché, nous voulions représenter ce domaine avec une spécialiste de l'exploitation". Une justification qui n'a pas convaincu. Face au tollé provoqué par ces images, la vidéo a été supprimée.

La Schweizer Armee regrette que les critiques se soient focalisées uniquement sur l'activité de la femme, réduite à son simple "nettoyage" des lieux, sans considérer en priorité le travail qu'elle effectue. Cette vidéo n'est "pas seulement sexiste", elle est "remarquablement irritante", peste Lola Wild, conseillère régionale du Canton d'Uri, en Suisse, dans les colonnes du journal helvète. "La vidéo fait passer l'idée selon laquelle les femmes conviennent 'aussi' à l'armée parce qu'il existe des tâches de nettoyage", fustige-t-elle.