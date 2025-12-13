Ces étoiles s'éteindront bientôt dans une explosion visible à l'œil nu, un spectacle impressionnant attendu

Les scientifiques annoncent la survenue prochaine d'un phénomène cosmique inédit depuis 400 ans : une explosion d'étoiles visible à l'œil nu depuis la Terre.

Etoiles filantes, lune bleue... Les phénomènes observables dans le ciel sont éblouissants. V Sagittae pourrait bientôt offrir un nouveau spectacle stupéfiant et rare. Ce système stellaire est composé d'une naine blanche et d'une étoile compagne et se situe à environ 10 000 années lumière dans la constellation de la Flèche. Ces deux étoiles orbitent l'une autour de l'autre en seulement 12,3 heures, se rapprochant ainsi progressivement. La première absorbe aussi très rapidement de la matière de la seconde, elle est alors qualifiée de "cannibale".

Une équipe de recherches dirigée par l'Université de Turku en Finlande s'est intéressée à ce système dans une récente étude. Ils se sont appuyés sur les données du spectrographe X-Shooter du Très Grand Télescope de l'Observatoire européen austral. Cet appareil capte la lumière émise par les objets célestes et va la décomposer en longueurs d'onde, permettant de déterminer sa composition chimique. Les scientifiques ont ainsi évalué que les deux étoiles pèseraient 1 masse solaire environ.

constellation de la Flèche © Alan Dyer / VWPics/SIPA (publiée le 10/12/2025)

Un anneau de gaz chaotique entourant les deux étoiles a attiré l'attention des chercheurs : il montre que de la matière est expulsée en dehors du système. La naine blanche accumule donc trop de matière en même temps. Cet élément associé à une luminosité excessive, 100 fois plus brillante que les autres systèmes, sont des signes de mort imminente et brutale.

La matière qui s'accumule sur la naine blanche est susceptible de produire une explosion de nova dans les années à venir, au cours de laquelle V Sagittae deviendrait visible à l'œil nu", a déclaré Pablo Rodriguez Gil, professeur à l'Institut d'astrophysique des îles Canaries en Espagne et co-auteur de l'étude dans un communiqué. Les novas se produisent quand une naine blanche a absorbé une quantité trop importante de matière.

Les étoiles devraient ensuite s'entrechoquer amplifiant le phénomène : "Mais lorsque les deux étoiles finiront par entrer en collision et exploser, il s'agira d'une explosion de supernova si brillante qu'elle sera visible depuis la Terre même en plein jour", a ajouté l'expert. Un tel phénomène brille des centaines de milliers de fois plus que le Soleil. Cela pourrait survenir dans le siècle à venir, voire à partir de 2067 selon certaines estimations. C'est donc très bientôt à l'échelle cosmique. Cela reste évidemment à confirmer. Il n'y a pas eu de supernova observable depuis plus de 400 ans.