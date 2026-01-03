Nostradamus a fait des prédictions inquiétantes pour 2026, parlant d'"abeilles" et d'"homme hardi" : la France ne serait pas épargnée

Des événements inquiétants ont été annoncés par Nostradamus pour 2026. L'Europe et la France pourraient être concernées.

L'année 2026 a débuté et qui n'aimerait pas savoir ce qui nous attend ? Nostradamus avait fait des prédictions dans son ouvrage Les Prophéties, publié en 1555, qui ont été associées à 2026. Evidemment, elles n'engagent que lui et ceux qui y croient encore aujourd'hui. Elles sont peu précises, laissant la place à des interprétations équivoques. C'est un mélange d'expressions archaïques et de français médiéval sous forme de versets prophétiques, rendant la compréhension bien difficile. Les esprits les plus raisonnables et qui font confiance en la science n'y verront que des superstitions ésotériques. Les experts et les historiens n'accordent à Nostradamus aucun crédit, il est sage de le rappeler.

Il s'est d'ailleurs déjà "trompé" : l'apothicaire français du XVIème siècle passionné d'astrologie aurait prédit pour 2024 la destitution de Charles III. Selon certaines lectures très partiales, il aurait néanmoins visé juste auparavant, notamment sur l'ascension d'Hitler, les frappes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, les attentats du 11 septembre ou encore la mort de la reine Elisabeth II. Pour 2025, il aurait évoqué des catastrophes naturelles, notamment de violentes tempêtes et tremblements de terre, qui ont en effet eu lieu. Il aurait aussi prédit, pour les plus faciles à convaincre, la crise économique.

Pour cette année, c'est un conflit mondial et des troubles de l'ordre politique qui sont au cœur des prédictions. Un verset référence I:26 dirait que "l e grand essaim d'abeilles se lèvera". Selon les interprétations, il pourrait s'agir d'une métaphore des dirigeants influents, comme Donald Trump et Vladimir Poutine, qui seraient ici les abeilles. Ils pourraient prendre encore plus de place et de pouvoir. Peut-on y lire l'aboutissement de l'accord de Trump à Gaza ou encore la victoire de la Russie sur l'Ukraine ? C'est impossible à dire.

L'Europe est aussi évoquée : "Grâce à la faveur que la ville manifestera… le Tessin sera inondé de sang…". Nostradamus pourrait faire allusion à un nouveau conflit européen, le Tessin étant un canton suisse qui partage une frontière avec le nord de l'Italie. La France est voisine de ses pays. Les tensions sont déjà palpables en Europe avec une mobilisation militaire qui s'accroit.

L'image du sang revient dans une autre partie : "Lorsque Mars parcourt son chemin parmi les étoiles, le sang humain souillera le sanctuaire. Trois feux s'élèvent à l'est, tandis que l'ouest perd sa lumière dans le silence", Mars étant la planète, mais aussi la divinité romaine de la guerre. Si cela peut faire penser à une confrontation directe entre l'Europe et l'Asie, certaines interprétations y voient plutôt l'image du progrès venu de l'Orient, notamment dans le domaine de l'IA, qui va assombrir l'éclat de l'Occident. A mesure que l'IA se développe, les emplois de l'Homme sont aussi de plus en plus menacés, remettant en cause le marché du travail occidental.