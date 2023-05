Attaque de drone à Moscou : des représailles "terroristes" de Kiev ? Les images

Moscou a été la cible d'une attaque au drone dans la matinée de ce mardi 30 juin. Le ministère de la Défense russe dénonce une "attaque terroriste" menée par l'Ukraine. L'attaque n'a fait aucune victime.

[Mis à jour le 30 mai 2023 à 8h58] Rarement visée depuis le début de la guerre en Ukraine, la ville de Moscou a été prise pour cible. Ce mardi 30 mai 2023 "une attaque de drone a causé des dégâts mineurs à plusieurs bâtiments" de la capitale russe a affirmé le maire Sergueï Sobianine sur une boucle Telegram. Le ministère de la Défense russe accuse le gouvernement de Kiev d'être l'auteur de l'"attaque terroriste" menée contre Moscou.

"Plusieurs drones ont été abattus" par la défense antiaérienne russe a fait savoir ce matin le gouverneur Andreï Vorobio. Alors que selon différents sources russes, notamment des comptes Telegram, entre quatre et dix drones ont survolé le ciel russe, le ministère de la Défense a compté huit appareils sans pilote, rapporte l'AFP. Ces armes aériennes n'ont fait aucun mort selon Sergueï Sobianine : "Jusqu'à présent, personne n'a été gravement blessé. [...] Deux personnes ont consulté un médecin. Personne n'a eu besoin d'être hospitalisé, l'assistance nécessaire a été fournie sur place".

Si l'attaque de drone sur Moscou n'a entrainé aucune mort, "tous les services d'urgence de la ville sont sur place" par mesure de sécurité et un immeuble du sud de la ville, près de la zone où un drone a été abattu a été évacué. Les images des drones fendant le ciel au-dessus de Moscou ont été diffusées sur les réseaux montrant les appareils en vol, leur destruction et les rares dégâts matériels comme une fenêtre d'immeuble brisée. D'après Moscou, Kiev se trouve derrière cette attaque et si rien n'est encore confirmé l'Ukraine pourrait bien avoir pensé une riposte après avoir essuyé plusieurs attaques de drones ces dernières semaines.

Attaque de drone ukrainien en riposte

Moscou et sa région, situées à plus de 1 000 kilomètres de l'Ukraine sont depuis peu devenues des cibles dans le conflit russo-ukrainiens. L'attaque du 30 mai est la seconde après un précédent assaut également mené avec des drones au-dessus du Kremlin au début du mois de mai. Les frappes sont donc bien moins nombreuses que celle menées sur Kiev. La capitale ukrainienne a été attaquée seize fois par des drones depuis le début du mois de mai.

Les deux derniers assauts remontent au lundi 29 mai, dans la nuit puis dans la journée selon les autorités. Le maire de Kiev Vitali Klitschko a décrit une "attaque massive" venant de Russie qui a fait plusieurs victimes : "Une personne est morte, une vieille dame a été hospitalisée, deux victimes ont été soignées sur place". Cette dernière attaque au drone est la troisième consécutive en trois jours.

Les drones au cœur de la nouvelle stratégie de Moscou ?

En devenant la cible d'attaques aériennes du même acabit que celles qu'elle ordonne sur Kiev, la ville de Moscou pourrait subir les premières conséquences de sa possible nouvelle tactique militaire. La Russie a lancé "la plus grande attaque de drones" sur l'Ukraine durant le mois de mai a observé le colonel et consultant pour BFMTV Michel Goya, lequel estime la réponse ukrainienne "imminente". Cette stratégie russe viserait à affaiblir le stocks de munitions ukrainiennes capables de détruire les missiles adversaires d'après le général Jérôme Pellistrandi interrogé par la chaine d'information en continu. De son côté, Tetyana Ogarkova, journaliste et essayiste ukrainienne à Crisis Media Center pense que l'objectif de Moscou est de "reporter le début de la contre-offensive ukrainienne".

Le recours aux drones pourrait aussi traduire l'affaiblissement de l'arsenal russe. Ces dernières attaques semblent montrer les Russes "n'ont plus beaucoup de missiles", après avoir mené des frappes quotidiennes pendant des mois selon Michel Goya. Et le spécialiste d'ajouter, toujours sur BFMTV, que les Russes "manquent de capacités de frappe".