Une de ces deux photos de gâteau a été faite par l'intelligence artificielle, saurez-vous l'identifier ?

Ces deux images de cheesecake semblent avoir été prises par un photographe culinaire, pourtant l'une d'elle a été créée par un robot.

Voilà une sacrée illustration des progrès effectués par les intelligences artificielles ces dernières années. Désormais, il devient de plus en plus difficile de faire la distinction entre une véritable photographie et une image créée de toutes pièces par un robot.

Voici un petit test qui devrait vous persuader de cette prouesse : le générateur d'images Midjourney a ainsi conçu à partir d'une ligne de commandes très précise une tarte au citron meringuée qui ressemble à s'y méprendre à une vraie. Laquelle de ces deux images est réelle ? Laquelle est générée par l'IA, selon vous ?

Lorsque cette image a été déposée sur les réseaux sociaux, début mai, au bout de quelques heures, 16 personnes avaient indiqué que l'image de gauche était fausse, 30 pensaient qu'elle était vraie. Voici la réponse : l'image générée par le robot Midjourney est l'image de droite. Les plus observateurs auront remarqué que la peau du citron vert a une texture trop lisse sur l'image de droite, sans relief ni aspérité ; il y a aussi un léger décalage de perspective entre l'angle de la tarte et les strates de la table. Certaines miettes semblent aussi en trop forte suspension sur la crème fouettée. Le plus méticuleux noteront aussi que l'assiette de droite semble un peu déformée en arrière plan.

La véritable image provient du blog de l'auteur culinaire David Leite, qui propose une excellente recette sur son site Internet et qui utilise l'image de la cuisinière Christy Denney :

A noter que ce petit jeu a été concocté par les concepteurs du site Reciperobotai, un site qui génère des recettes de cuisine par une intelligence artificielle.