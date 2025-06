Gavin Newsom : qui est le gouverneur de Californie qui poursuit Trump en justice ?

Alors que des manifestations massives secouent Los Angeles, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, s'affirme comme l'un des opposants au président américain. Qui est-il ?

Depuis le 6 juin, la ville de Los Angeles est secouée par une manifestation inédite contre la politique migratoire de l'administration Trump. En réponse, le 47e président des Etats-Unis a ordonné, ce lundi 9 juin, le déploiement de 700 marines et de 2000 militaires de la garde nationale "pour aider à protéger les fonctionnaires et bâtiments fédéraux". Une décision prise sans consulter le gouverneur de Californie, Gavin Newsom.

Ce dernier a vivement réagi, dénonçant une mesure "illégale" et "un abus de pouvoir flagrant" sur X. Pour le gouverneur démocrate, cette décision est "un pas incontestable vers l'autoritarisme" et serait dans le but de satisfaire "le fantasme fou d'un président dictatorial", rapporte Ouest-France. Il annonce dans le même post poursuivre en justice l'administration de Donald Trump : "Les tribunaux et le Congrès doivent agir. L'équilibre des pouvoirs s'effondre. C'est une ligne rouge, et ils la franchissent. RÉVEILLEZ-VOUS !"

De son côté, Donald Trump a traité Gavin Newsom d'"incompétent" et a affirmé qu'il a fait "un travail épouvantable", allant jusqu'à déclarer, lundi 9 juin, qu'il serait "super" de pouvoir l'arrêter, selon CNews. Le gouverneur de l'État le plus peuplé du pays (39 millions d'habitants), qui est longtemps resté mesuré dans ses critiques, a désormais franchi un cap en critiquant frontalement le président Trump. Encore récemment, il hésitait à réagir aux rumeurs de coupes budgétaires fédérales visant la Californie, rappelle le LA Times. Il s'impose désormais comme l'un des principaux opposants à Donald Trump sur ce dossier, tant et si bien qu'il fait figure de candidat démocrate potentiel pour la prochaine élection présidentielle.

Un gouverneur à la ligne résolument progressiste

D'abord lieutenant-gouverneur de Californie, Gavin Newsom débute sa carrière politique en devenant colistier de Jerry Brown, élu en 2010. Originaire de San Francisco, dont il a été maire de 2004 à 2011, il accède au poste de gouverneur en 2018, avant d'être réélu en 2022. Membre du Parti démocrate, l'homme de 57 ans incarne une ligne politique résolument progressiste, à l'opposé de celle de Donald Trump.

Il défend notamment la régulation stricte des armes à feu, l'abolition de la peine de mort, ou encore les droits des personnes LGBT. Sur ce point, il fait adopter, en 2020, une loi permettant aux détenus transgenres d'être incarcérés selon leur genre. Plus récemment, en 2024, il a ordonné le démantèlement de nombreux campements de sans-abri, dans un État qui concentre plus des deux tiers de la population sans domicile fixe du pays, rapporte Radio Canada. En 2019, il annonce qu'aucune peine capitale ne serait appliquée dans son Etat tant qu'il en sera le gouverneur.

Sur la question migratoire, aujourd'hui au cœur de l'actualité américaine, Gavin Newsom a aussi pris position contre la ligne dure de Donald Trump. En mai 2019, il gracie sept détenus menacés d'expulsion, dont deux Cambodgiens, pour empêcher leur renvoi.

Des ambitions présidentielles

Présumé favori par les bookmarkers pour décrocher l'investiture démocrate à la présidentielle 2028, il n'a pas caché ses ambitions politiques, selon France 24. Cheveux grisonnants soigneusement coiffés en arrière, sourire impeccable, il a derrière lui une carrière politique déjà bien remplie, soutenue par une popularité solide en Californie. Lors de sa première élection en 2018, il obtient 60,2% des voix face au républicain John H. Cox, un score record depuis 1950 dans l'État. En 2021, après avoir été critiqué pour sa gestion de la pandémie de Covid-19, il sort renforcé d'un référendum avec 61,8 % des voix. En 2022, il est réélu avec 59,3 % des suffrages.

Pour Charlie Kolean, consultant politique ayant travaillé avec des candidats républicains, il est évident que Gavin Newsom utilise ce moment de confrontation avec Donald Trump "pour élever sa position à l'échelle nationale", et se positionner "comme le visage de la résistance démocrate à Donald Trump", a-t-il affirmé à AFP. Une position partagée par Jeff Le, ancien responsable auprès du gouverneur démocrate Jearry Blown en Californie, qui affirme à l'AFP que "chaque crise politique est une opportunité politique". Cependant, selon Charlie Kolean, l'opération pourrait se retourner contre lui en cas de glissement de l'opinion publique, notamment s'il est perçu comme plus proche des manifestants que des forces de l'ordre par les Américains. "De manière écrasante, les électeurs souhaitent l'ordre. C'est un des thèmes clés sur lesquels Trump a fait campagne et largement gagné ", a-t-il souligné.