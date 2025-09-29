C'est le roi le plus riche du monde : il possède 17 000 maisons, 38 jets privés, 300 voitures et 52 yachts de luxe

Le roi Rama X de Thaïlande est considéré comme le monarque le plus riche du monde. Au pouvoir depuis 2016, il doit sa fortune à sa famille, mais pas seulement.

43 milliards de dollars. C'est le montant faramineux de la fortune du roi Rama X de Thaïlande. Il n'est autre que le roi le plus riche de la planète. Fin septembre, chose rare, les Thaïlandais ont pu l'apercevoir lors du Festival international de danse et de musique de Bangkok, très populaire dans le pays. Il accueillait un invité de marque : le chanteur d'opéra espagnol Plácido Domingo.

Le roi Rama X de Thaïlande possède pas moins de 17 000 propriétés, 38 jets privés et 52 bateaux ornés d'or, participant aux cérémonies traditionnelles du pays. Il doit son immense fortune à un savant mélange entre héritage et sens des affaires. Celui qui est considéré comme le monarque le plus riche du monde a également à sa disposition plus de 300 voitures de luxe, rien que ça.

"Maha Vajiralongkorn", de son vrai nom, a accédé au trône le 13 octobre 2016 après la mort de son père, le populaire roi Bhumibol Adulyadej. Outre la couronne, il a donc hérité d'une fortune colossale notamment grâce au contrôle du Bureau des biens de la Couronne, une institution qui contrôlait les biens de la monarchie jusqu'en 2018. Selon certaines informations, l'organisation contrôlerait 6 560 hectares de terres de premier choix en Thaïlande et 40 000 autres contrats de location à l'échelle nationale, dont 17 000 à Bangkok.

Dans la capitale thaïlandaise, ses milliers de biens immobiliers génèrent d'importants revenus locatifs, mais il n'oublie pas d'entreprendre dans "des projets immobiliers de grande envergure et de grande valeur". Le roi détient aussi des actions dans de grandes entreprises du pays, "principalement dans les secteurs des télécommunications et de l'énergie", apprend-on. Ses investissements dans ces secteurs stratégiques révèlent "un monarque sachant saisir les opportunités" qui s'offrent à lui pour rayonner, indique Gazzetta.

Maha Vajiralongkorn a été préparé au pouvoir depuis son plus jeune âge. Il a étudié dans des académies militaires en Australie et au Royaume-Uni, avant d'entamer une formation de pilote d'avion de chasse et d'hélicoptère. Durant sa jeunesse, il a également participé à des "missions militaires contre les insurrections aux côtés de l'armée royale thaïlandaise", précise le média. En Thaïlande, sa dualité interroge tout de même : oscillant régulièrement entre tradition et opulence.