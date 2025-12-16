Héros à Sydney, millionnaire quelques jours plus tard : la vie d'Ahmed el Ahmed a basculé après l'attentat de Bondi Beach

Ahmed el Ahmed est l'un des héros de l'attentat antisémite à Sydney. Son acte de bravoure lui vaut une récompense populaire au-delà de ce qu'il aurait imaginé.

Millionnaire en quelques jours seulement. Après l'attaque terroriste qui a frappé la ville de Sydney, dimanche 14 décembre, une cagnotte a été lancée pour aider le "héros" de la plage de Bondi Beach, et récompenser son acte de bravoure. En effet, après avoir été neutralisé, le terroriste a fui vers son fils, armé d'un fusil, qui a alors tiré sur Ahmed al Ahmed - le héros de l'attaque en Australie - le touchant de deux balles. Grièvement blessé, il a été hospitalisé. Son état de santé est aujourd'hui stabilisé.

Né en Syrie, l'homme de 43 ans tient un commerce de fruits dans le comté de Sutherland Shire. Il s'était rendu avec son cousin sur la plage de Bondi Beach pour profiter du beau temps. D'après son cousin, interrogé par la télévision australienne, au moment de l'attaque il lui aurait lancé, juste avant d'approcher le terroriste : "Je vais mourir, s'il te plaît, dis à ma famille que j'y suis allé pour sauver des vies".

Seulement deux jours après l'attaque, plus de deux millions de dollars australiens ont été récoltés. La cagnotte a été initialement et rapidement lancée par l'influenceur Zachery Dereniowski, suivi par près de neuf millions de personnes sur Instagram, et le club automobile Car Hub Australia, une entreprise de véhicules motorisées. La société a fait un don, dès le lancement de la cagnotte, de 50 000 dollars. Le plus gros don a été réalisé par Bill Ackman, un milliardaire américain, qui a déposé à lui seul 100 000 dollars.

"Nous récoltons de l'argent pour soutenir Ahmed et sa famille alors qu'il se rétablit", a déclaré Zachery Dereniowski sur son compte Instagram. Pour l'instant, près de 40 000 personnes ont participé à cette cagnotte, preuve de l'élan de solidarité formidable qui s'est mis en place autour de l'acte de bravoure d'Ahmed el Ahmed.