Mort d'Alex Pretti à Minneapolis : Trump étonne et annonce deux changements radicaux
Donald Trump adopte un changement de ton radical. Après avoir soutenu les agents fédéraux responsables de la mort d'Alex Pretti à Minneapolis, dans le Minnesota, le président américain a pris une décision forte et s'est dit "sur la même longueur d'onde" que le gouverneur démocrate.
Les agents fédéraux mobilisés contre l'immigration ont fait une nouvelle victime à Minneapolis, plus grande ville du Minnesota aux États-Unis. Le samedi 24 janvier, des tirs effectués par des agents de la police aux frontières, appelée Border Patrol, travaillant avec la police de l'immigration (ICE) ont entrainé la mort d'un homme, un Américain de 37 ans nommé Alex Pretti. Pour rappel, le 6 janvier, l'ICE avait déjà tiré mortellement sur une citoyenne américaine de 37 ans, Renee Good, alors que celle-ci était au volant de sa voiture.
Le mort d'Alex Pretti est survenue en marge d'une intervention de l'ICE soutenue par la Border Patrol dans le cadre d'une "opération ciblée à Minneapolis contre un étranger en situation irrégulière recherché pour agression violente". L'infirmier s'est approché pour filmer la scène et aider une femme projetée au sol avant d'être pris pour cible par les agents fédéraux. Si les autorités ont d'abord soutenu la thèse de la "légitime défense" des agents face à Alex Pretti décrit comme un "terroriste intérieur" armé et dangereux, leur version a été mise à mal par l'analyse des vidéos de la scène prises par des témoins.
Les mêmes images ont remis en cause la légitimité à agir des agents et ont poussé l'administration Trump à revoir sa position. Le président américain, Donald Trump, a lui-même infléchi sa position en annonçant le retrait du commandant de la Border Patrol connu pour ses méthodes musclées, Greg Bovino, de Minneapolis. Une décision qui laisse entrevoir la possibilité d'une désescalade au Minnesota. Donald Trump a également annoncé l'envoi de Tom Homan, le responsable de la Maison Blanche pour la gestion des frontières, à Minneapolis le lundi 26 janvier. L'homme sera le "principal point de contact sur le terrain à Minneapolis", a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt.
Mais surtout, Donald Trump qui a, comme une grande partie du camp républicain, accusé les dirigeants démocrates de l'Etat de s'opposer à l'ICE et de pousser les citoyens à l'insurrection, a calmé le jeu avec le camp adverse. L'homme s'est entretenu avec le gouvernement démocrate du Minnesota, Tim Walz, lundi soir, et a eu une "très bonne décision" durant laquelle les deux politiques semblaient "être sur la même longueur d’onde". Le gouverneur a confirmé avoir eu un bon échange avec le chef de l'Etat et avoir défendu sa position. Il a fait valoir à Donald Trump que "des enquêtes impartiales sur les fusillades de Minneapolis impliquant des agents fédéraux" devaient être menées et qu'"il fallait réduire le nombre d'agents fédéraux au Minnesota". Il a insisté sur le fait de discuter avec le ministère de la Sécurité intérieure (DHS) pour s'assurer de l'indépendance de l'enquête.
Concernant les enquêtes, la Maison Blanche a confirmé que plusieurs investigations étaient en cours par le DHS et le FBI qui travaillent conjointement. Les services des douanes et de la protection des frontières mènent également leur propre enquête interne.
La première version de l'ICE soutenu par de l'administration Trump
Les autorités fédérales américaines ont évoqué une situation de "légitime défense" des agents de police après l'annonce de la mort d'Alex Pretti. Le ministère de la Sécurité intérieure (DHS) rapporte sur X que la victime "s'est approchée avec un pistolet de 9 mm semi-automatique" des agents de la Border Patrol, la police aux frontières, qui "menaient une opération ciblée à Minneapolis contre un étranger en situation irrégulière recherché pour agression violente", en soutien de l'ICE. Les policiers ont alors tenté de désarmer le suspect qui a "violemment résisté" ajoute le DHS.
Selon cette même version, un agent "craignant pour sa vie" a ouvert le feu et mortellement touché l'Américain de 37 ans qui "était en possession de deux chargeurs et n'avait aucune pièce d'identité". "Cela ressemble à une situation dans laquelle un individu voulait faire un maximum de dégâts et massacrer des forces de l'ordre", insiste le communiqué du ministère, accompagné d'une photo présentée comme celle de l'arme que portait la victime. Le DHS ajoute enfin que les secouristes ont immédiatement prodigué les premiers soins à Alex Pretti, mais que le décès a été constaté sur les lieux".
At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here.— Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026
The officers attempted to pic.twitter.com/5Y50mYONGH
La "légitime défense" remise en cause par les vidéos des tirs
Cette version des faits est toutefois remise en cause par plusieurs vidéos filmées par des témoins de la scène, dont certaines authentifiées par les autorités. Les images montrent effectivement Alex Pretti s'approcher des agents avec un téléphone à la main pour filmer l'intervention, puis s'interposer pour aider une femme à se relever, mais sans jamais brandir d'arme. Les images montrent ensuite plusieurs agents de police immobiliser Alex Pretti au sol avant de le frapper à plusieurs reprises. Un premier tir est effectué avant que les policiers s'éloignent de la victime allongée dans la rue et que plusieurs coups soient à nouveau tirés.
L'analyse des images par le média d'investigation Bellingcat indique que les agents de police se sont éloignés de la victime avec un pistolet semblable à l'arme photographiée par le DHS "quelques instants avant que le premier coup ne soit tiré", sous-entendant que les tirs ont visé un homme désarmé. "Deux agents différents tirent manifestement avec leurs armes et au moins dix coups sont tirés au total", ajoute Bellingcat précisant que "la plupart" des tirs ont eu lieu alors que "l'homme était déjà allongé au sol immobile". L'analyse de Bellingcat contredit la thèse de la légitime défense, comme celle du New York Times qui souligne que les vidéos analysées montrent qu'Alex Pretti n'avait pas sorti son arme.
10:29 - Greg Bovino, le chef de l’ICE écarté de Minneapolis
Le responsable de la Customs and Border Protection, la police des frontières, Greg Bovino, va être écarté par l'administration Trump et devrait quitter Minneapolis ce mardi, selon The Atlantic. Donald Trump a dépêché sur place Tom Homan, le responsable de la politique d’expulsions massives de migrants menée par le gouvernement, surnommé "tsar des frontières". Celui-ci rendra "directement compte" au chef de l’Etat et dirigera désormais les opérations de la police de l’immigration (ICE) sur place en remplacement du chef de la police aux frontières, Greg Bovino, a précisé le président des USA.
Greg Bovino était devenu le visage de la militarisation de la lutte contre l’immigration clandestine aux Etats-Unis. A Minneapolis, le policier s’était illustré par une répression particulièrement agressive contre les migrants présumés sans papiers mais aussi contre les manifestants protestant contre les méthodes de l’administration Trump. Il est l'une des victimes du changement de ton radical de Donald Trump ces dernières heures après les différents épisodes tragiques dans le Minnesota.
09:24 - Trump et Walz sur "la même longueur d'onde" après la mort d'Alex Pretti
Après avoir accusé le camp démocrate de s'opposer à l'ICE et de pousser les citoyens à l'insurrection, Donald Trump a revu sa position et s'est entretenu avec le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, lundi soir. Surtout, le président américain a évoqué une "très bonne" discussion durant laquelle il était "sur la même longueur d’onde" avec le gouverneur. Un changement de ton drastique compte tenu des accusations faites quelques heures plus tôt par le Maison Blanche contre Tim Walz, notamment sur le fait de répandre des "mensonges malveillants sur les agents fédéraux des forces de l'ordre", de les "prendre pour cibles" et d'encourager le chaos.
Le gouverneur démocrate a confirmé avoir eu un bon échange au téléphone et a déclaré avoir fait valoir à Trump qu'il fallait mener "des enquêtes impartiales sur les fusillades de Minneapolis impliquant des agents fédéraux" en référence à l'enquête annoncée par le DHS et "qu'il fallait réduire le nombre d'agents fédéraux au Minnesota". Des requêtes apparemment entendue par Donald Trump.
26/01/26 - 16:45 - Un changement de politique de l'ICE au Minnesota ?
L'arrivée de Tom Homan, vétéran de l'ICE devenu responsable des frontières à la Maison Blanche, à Minneapolis est vu comme le signe d'une possible "marginalisation des tactiques brutales utilisées par Greg Bovino" analyse CNN. Si la stratégie de Bovino est soutenue par le secrétaire de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, elle ne correspond pas à la méthode de Tom Homan. Ce dernier est partisan d'une approche plus stricte de l'application des lois et se concentrant davantage sur les menaces à la sécurité publique et à la sécurité nationale que sur les arrestations d'immigrants sans papiers susceptible de se trouver sur les lieux d'une opération ciblée, précise encore le média. D'après la Maison Blanche, Tom Homan devrait diriger les opérations de l'ICE au Minnesota.
26/01/26 - 15:35 - Donald Trump envoie le responsable de la sécurité frontalière au Minnesota
Le président Donald Trump a annoncé l'envoi de son responsable de la sécurité frontalière, Tom Homan, au Minnesota dès ce lundi soir après la fusillade mortelle d'un citoyen américain à Minneapolis, Alex Pretti, lors d'une intervention d'agents fédéraux. "Il n’a pas d’expérience dans ce domaine, mais il connaît et apprécie beaucoup de gens là-bas. Tom est ferme mais juste, et il me fera un rapport direct", a précisé le président sur Truth Social. "Tom Homan dirigera les opérations de l'ICE sur le terrain au Minnesota" a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, dans un communiqué à CNN.
26/01/26 - 15:05 - "Le simple fait de posséder une arme ne donne pas à un policier l'autorisation de tirer sur quelqu'un"
Charles Ramsey, ancien commissaire de police de Philadelphie et de Washington, D.C. et analyste principal des forces de l'ordre pour CNN, estime comme beaucoup d'autres que "la vidéo contredit les déclarations de la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, et du commandant de la police des frontières, Bovino". "Ce n'est pas l'individu qui a agressé un agent, c'est tout le contraire", a-t-il ajouté. L'ancien commissaire a rappelé que les agents fédéraux n'ont pas le droit d'ouvrir le feu sur un individu simplement parce que celui-ci est en possession d'une arme à feu : "Le simple fait de posséder une arme ne donne pas à un policier l'autorisation de tirer sur quelqu'un. C'est inadmissible."
"Il faut justifier chaque tir" a souligné Charles Ramsey. "Le premier tir – pas dans ce cas précis, mais dans tous les cas – pourrait être justifié. Mais cela ne signifie pas que les neuf suivants le sont aussi sous prétexte que la menace a été neutralisée. Dans ce cas précis, la menace n'a jamais vraiment existé", a-t-il ajouté sur CNN. Et d'ajouter : "Au lieu de dire les choses telles qu'elles sont, comme un dirigeant devrait le faire, ils tentent de justifier l'injustifiable".
26/01/26 - 14:19 - Une avocate dénonce un "assassinat de sang-froid"
Le meurtre d'Alex Pretti était un "assassinat de sang-froid" a estimé une avocate spécialisée dans les droits civiques à CNN. Le même ajoute que la victime est désormais la cible d'une campagne de diffamation visant à dissimuler l'action illégale de l'ICE. L'avocate Areva Martin a déclaré sur la même chaîne que "ce que nous voyons dans les différentes vidéos qui ont circulé, c'est un homme qui exerçait son droit à la liberté d'expression, garanti par le Premier Amendement". "Rien dans les vidéos, rien dans les déclarations des témoins ne justifie ce qui semble être un meurtre de sang-froid", a-t-elle déclaré.
Donald Trump a réagi sur sa plateforme Truth Social. "Le maire et le gouverneur poussent à l'insurrection avec leur rhétorique pompeuse, dangereuse, et arrogante", a lancé le président américain. Selon le locataire de la Maison-Blanche, la police de l'immigration doit être laissée tranquille afin qu'elle puisse "faire son boulot". De son côté, le maire de Minneapolis a lancé un message au président américain. "Président Trump : c'est un moment où il faut se comporter en leader. Faites passer Minneapolis, faites passer l'Amérique d'abord. Rétablissons la paix. Mettons fin à cette opération", a réclamé Jacob Frey lors d'une conférence de presse.