Panthéonisation de Robert Badinter : ce qu'Emmanuel Macron a prévu pour l'hommage national

La cérémonie de panthéonisation de Robert Badinter se tiendra ce jeudi 9 octobre dans le Vème arrondissement de Paris. Une prise de parole du chef de l'Etat est attendue, en plus d'autres hommages.

Une pause mémorielle dans la crise que traverse la Vème République pour rendre hommage à l'une de ses figures. Ce jeudi 9 octobre 2025, Robert Badinter fera son entrée au Panthéon, exactement 44 ans après l'abolition de la peine de mort en France. Une panthéonisation organisée vingt mois après la mort de l'ancien ministre de la Justice qui s'est éteint dans la nuit du 8 au 9 février 2024, à l'âge de 95 ans.

Les célébrations de la panthéonisation de Robert Badinter doivent débuter ce mercredi 8 octobre, avec 24 heures d'avance sur la cérémonie officielle. Une veillée funèbre est prévue à partir de 19 heures au Conseil constitutionnel, institution présidée par l'ancien garde des Sceaux entre 1986 et 1995. Ce "moment de recueillement ouvert au public" doit rendre hommage au "parcours exceptionnel" et à l'"engagement" de Robert Badinter selon le communiqué du Conseil constitutionnel. Le public pourra se recueillir près du cercueil du nouveau membre du Panthéon de Paris, le 83ème, jusqu'au départ de ce dernier pour sa dernière demeure. Le cercueil sera exposé de 19 heures à minuit ce mercredi et de 10 heures à 17 heures ce jeudi.

Un discours de Macron et des interventions de plusieurs artistes

Le jour de la panthéonisation, le premier hommage à Robert Badinter se tiendra dans les jardins du Palais-Royal avec un tir du petit canon prévue à midi. L'ancien ministre de la Justice sera ensuite transporté vers le Panthéon à 17 heures. Mais la cérémonie en tant que telle ne commencera que deux heures plus tard. Organisée dans une atmosphère "sobre" et "solennel", elle suivra "le scénario traditionnel" et durera environ une heure précise 20Minutes. Le cercueil de Robert Badinter remontera ainsi la rue Soufflot jusqu'à la place du Panthéon avant d'être accueilli par le président de la République sous la nef de l'édifice, où Emmanuel Macron prononcera un discours "court et percutant". Le chef de l'Etat, pris dans une nouvelle séquence mouvementée de la vie politique française, devrait se contenter de rendre un hommage au panthéonisé.

D'autres prises de parole auront lieu pour honorer la mémoire de Robert Badinter et évoquer les thèmes ayant marqué la vie du politique : le devoir de mémoire, la justice, notamment avec l'abolition de la peine de mort, et la République. Des artistes prendront la parole comme Julien Clerc qui interprétera L'assassin assassiné, une chanson de 1980 évoquant la lutte contre la peine capitale, toujours selon 20Minutes. Le comédien Guillaume Gallienne lira pour sa part un texte de Victor Hugo, un autre grand acteur du combat pour l'abolition de la peine de mort. Ce texte et tous ceux qui seront lus durant la cérémonie ont été choisis par Elisabeth Badinter, la veuve du défunt ministre qui a pris part à l'organisation de l'événement.

Après ces hommages, Robert Badinter sera conduit dans le caveau VII dit "des révolutionnaires de 1789" pour y reposer aux côtés de Condorcet, l'abbé Henri Grégoire et Gaspard Monge. La cérémonie devrait prendre fin sur les coups de 20 heures.

Une cérémonie accessible au public et sécurisée

La cérémonie de panthéonisation de Robert Badinter sera publique et ceux qui le souhaitent pourront y assister "dans la limites des places disponibles dans le bas de la rue Soufflot, entre la place Edmond Rostand et la rue Saint-Jacques" a indiqué la mairie du Vème arrondissement de Paris. Des écrans géants seront installés pour suivre les hommages.

L'accès aux abords du Panthéon sera sécurisé avec un large périmètre de sécurité mis en place dans toutes les rues donnant sur la place du Panthéon ou sur la rue Soufflot. Il sera aussi limité à partir de 14 heures et jusqu'à 21h30 et possible uniquement depuis 15 points d'accès instaurés où l'accès sera conditionné à une palpation et une fouille des sacs prévient Le Parisien. La préfecture invite les personnes devant se rendre à l'intérieur du périmètre de sécurité "à se signaler auprès de l'autorité de police sur place afin de faire l'objet d'une mesure de filtrage adaptée". Ce périmètre de sécurit ne sera levée que le vendredi matin.