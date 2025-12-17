Brigitte Macron et "les sales connes" : Lio réagit aux excuses et c'est salé

Au lendemain des excuses de Brigitte Macron après ses propos sur les militantes féministes en marge du spectacle d'Ary Abittan, la chanteuse Lio a estimé que la première dame pouvait tout simplement "recommence[r] l'exercice".

Les excuses de Brigitte Macron n'ont pas convaincu la chanteuse Lio. Interrogée par le média Fraîches, l'interprète de Fallait pas commencer n'a pas mâché ses mots mardi 16 décembre. "C'est nul et non advenu en fait, il faut qu'elle recommence l'exercice", a lancé Lio, face caméra. Et d'expliquer sa position : "J'ai pas vu d'excuses. Je n'ai pas vu non plus de prise de conscience. Je n'ai pas vu une prise de position. En fait, ...: Bribri, faut refaire, hein !" a-t-elle lancé, en s'adressant directement à la première dame.

La veille, Brigitte Macron était revenue sur ses propos qui ont enflammé la toile ces derniers jours. Au micro de Brut, la femme d'Emmanuel Macron avait déclaré être "désolée". "Désolée si j'ai blessé les femmes victimes, c'est à elles et à elles seules que je pense", avait-elle assuré face caméra. Et de poursuivre : "Je ne peux pas regretter de parler. Je suis effectivement l'épouse du président de la République, mais je suis avant tout moi-même. Et donc, quand je suis dans le privé, je peux me lâcher de manière qui n'est absolument pas adéquate."

"Sales connes"

Dans les coulisses du spectacle de l'humoriste Ary Abittan aux Folies Bergère, le dimanche 7 décembre dernier, Brigitte Macron avait été filmée alors qu'elle tenait des propos loin d'être sympathiques à l'égard des militantes féministes venues la veille interrompre le spectacle de l'artiste, accusé de viol par une jeune femme.

Suivie par une caméra des équipes de son amie Mimi Marchand, la femme d'Emmanuel Macron avait demandé à l'artiste s'il avait le trac avant de monter sur la scène. "J'ai peur […] de tout", avait alors répondu Ary Abittan. Tout sourire, Brigitte Macron avait alors rétorqué : "S'il y a des sales connes, on va les foutre dehors […] Surtout des bandits masqués." L'association Les Tricoteuses hystériques a depuis porté plainte contre Brigitte Macron pour injure sexiste, arguant : "Nous refusons que ces mots restent sans réponse. Nous refusons que l'on banalise l'insulte, que l'on minimise la souffrance, que l'on réduise au silence celles qui dénoncent la violence."