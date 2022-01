Yannick Jadot : face à Emmanuel Macron, un discours coup de poing à l'UE

Si sur la forme, la prise de parole de Yannick Jadot n'était pas la plus appropriée - il a été reprécisé que l'assemblée ne devait pas se prêter ou se confondre avec un débat présidentiel -, sur le fond il faut retenir que l'écologiste a mis l'accent sur la lutte contre le réchauffement climatique. "Nous le savons : le réchauffement climatique est le plus grand défi auquel l’humanité est confrontée. Malheureusement, vous, Emmanuel Macron, resterez dans l'histoire comme le président de l'inaction climatique", a-t-il déclaré avant de critiquer "une alliance climaticide avec la Pologne et la Hongrie". Il désigne ici la promotion du "gaz fossile pour sauver le nucléaire de sa faillite inéluctable. Et ce, quitte à sacrifier l’ambition cclimatique européenne". Pour aller au bout de sa pensée, Yannick Jadot n'a pas hésité a traité Emmanuel Macron de "climato-arrangeant".

Chronique de campagne du 19 janvier. 13h17. La séance de questions-réponses au Parlement européen a pris la tournure d'un débat présidentiel l'espace d'un instant. Après le discours d'Emmanuel Macron, l'écologiste Yannick Jadot a pris la parole et son ton virulent n'était pas celui qu'on pouvait attendre d'une assemblée parlementaire, plutôt celui d'un candidat en campagne. Si les thèmes abordés étaient effectivement du ressort de l'Europe, ils ont été le moyen d'insister sur toutes les "divergences de fond" qui opposent l'écologiste au président de la République. "Notre Europe ne sera jamais la votre, celle du réchauffement climatique, celle du glyphosate, celle de la circulation sans entrave des biens, des services et de la finances, des murs, des barbelés et de miradors pour les femmes et les hommes", a martelé l'écologiste debout à seulement quelques mètres d'Emmanuel Macron, présent au titre de président de l'Union européenne. "Notre Europe sera toujours celle de l’innovation, celle de la démocratie, celle de la dignité, celle de l’avenir" a-t-il poursuivi pour défendre ses idées et son positionnement.

Yannick Jadot réagit à la polémique sur Jean-Michel Blanquer à Ibiza et développe son programme

Chronique de campagne du 18 janvier. 17h00. Invité de l'émission "Les 4 Vérités", sur France 2, Yannick Jadot en a profité pour développer certains points de son programme...et pour réagir à la toute récente polémique autour des vacances à Ibiza du ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer. Assurant que le locataire de la rue de Grenelle "a droit aux vacances", il raillé le fait qu'"il a le droit de bosser, aussi, pour faire en sorte que cette rentrée ne soit pas la pagaille absolue". Le candidat écologiste a en outre demandé, "et ce n'est pas la première fois", la démission du ministre. Expliquant ne pas avoir "l'habitude de demander la démission des ministres parce que, clairement, la responsabilité des politiques revient au président de la République et il ne faut pas renvoyer aux ministres une responsabilité qu'ils n'ont pas", il a pointé du doigt un "problème d'équation personnelle de la part de Jean-Michel Blanquer" : "Depuis des mois et des mois, il méprise la communauté éducative, les enseignants, les parents d'élèves et les élèves. Le niveau d'impréparation et d'improvisation permanente sur les protocoles sanitaires à l'école remettent en cause sa préparation, son sérieux et son professionnalisme [...] Cela fait des mois que ce ministre ne travaille plus au service de l'Education nationale et de nos enfants". Et de conclure : "Il est dilettante".

Une critique qui a aussi été l'occasion pour Yannick Jadot de développer les réformes du programme scolaire qu'il mettrait en place s'il était élu : "On va travailler sur l'éducation des enfants. Il est temps que le 21ème siècle entre à l'école : numérique, cyberharcèlement, environnement [...] Il est temps qu'on revoit aussi les formats pédagogiques", a-t-il souligné, justifiant que "tous ces sujets sont indispensables de l'épanouissement de nos enfants".

Le candidat d'Europe Ecologie - Les Verts a enfin abordé plusieurs points, notamment celui du prix de l'électricité : "Je demande au président de la République la suspension des directives européennes sur la libéralisation du marché de l'électricité. Aujourd'hui, on s'approvisionne à près de 250, 300 euros le mégawattheure d'électricité simplement parce qu'on a une directive européenne qui aligne nos prix de l'électricité (ce que vont payer les ménages français) sur les centrales au gaz tenues notamment par les Russes", a-t-il taclé. En outre, Yannick Jadot a assuré que, lui président, "nous allons augmenter les salaires des enseignant et enseignantes", déplorant qu'"on est au moins à 15% en dessous de la moyenne de l’OCDE". Lui président, également, il "augmenter[a] le chèque énergie et investir[a] massivement dans la rénovation des logements", dans le cadre de la lutte d'EELV "pour le pouvoir d’achat et pour mettre fin à la précarité énergétique". Et de conclure : "Il ne suffit pas de se proclamer européen pour servir l’Europe, comme l’a montré Emmanuel Macron. Il a fait alliance avec la Pologne du charbon, avec la Hongrie du gaz : il restera le président de l’inaction climatique."