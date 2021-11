"DIRECT. Eric Zemmour : enfin candidat, mais déjà en bout de course ?"

ZEMMOUR. L'ancien journaliste officialise sa candidature à la présidence de la République, ce mardi 30 novembre, avec un plan de communication sans grande surprise : une vidéo sur les réseaux sociaux et un passage au 20h d'un grand média.

Sondages sur Eric Zemmour L'essentiel Il faudra donc bien compter sur Eric Zemmour dans cette campagne présidentielle. C'est ce mardi à 12h00 que le polémiste se déclare officiellement candidat, via une vidéo qui sera mise en ligne sur ses réseaux sociaux, comme l'a fait savoir hier soir son entourage à l'AFP. Eric Zemmour sera présent sur un 20h ce soir pour un exercice médiatique plus traditionnel. Ce dimanche 5 décembre 2021, il organise son premier grand meeting prévu au Zénith de Paris.

Eric Zemmour, dont la candidature ne faisait en réalité guère de doutes, est pourtant déjà enlisé dans une campagne qui se confronte à quelques plafonds de verre. Le premier est celui du manque criant de soutiens politiques et d'appareil qui ne parvient pas à se structurer : son équipe de campagne, constituée d'amateurs en politique, n'est d'ailleurs pas certaine d'obtenir les 500 parrainages nécessaires pour concourir au scrutin ; le deuxième est l'usure de sa dynamique dans l'opinion, qui lui avait valu une percée dans les sondages : il est désormais stable à la baisse, plusieurs points derrière Marine Le Pen, autour des 14% des intentions de vote (dernier sondage paru dimanche 29 novembre dans le JDD) ; le troisième est la dégradation de son image publique, son déplacement à Marseille les 26 et 27 novembre, qui a viré au fiasco et s'est conclu avec un doigt d'honneur envers une passante qui venait de lui en adresser un, peut finir de détourner une partie de l'électorat de l'extrême droite attachée à la dimension hiératique d'un présidentiable. Son accession au second tour de la présidentielle apparaît désormais très complexe, d'autant que plusieurs enquêtes d'opinion menées font état d'une personnalité très clivante auprès des Français et peu appréciée par une nette majorité de citoyens.

08:54 - Zemmour, un "Trump commandé sur Wish", tacle le porte-parole du gouvernement Interrogé sur la déclaration de candidature à venir d'Eric Zemmour à la présidentielle 2022, Gabriel Attal a usé de quelques phrases manifestement bien préparé, ce matin, à l'antenne d'Europe1. "Il montre au quotidien qu’on peut se poser des questions sur sa capacité à représenter notre pays et à occuper les plus hautes fonctions. On ne fait pas des doigts d’honneur aux Français quand on veut être président". Et d'ajouter : "Zemmour, c'est un Trump commandé sur Wish, cette plateforme de contrefaçons qui vend des trucs qui ne fonctionnent pas, qui sont faux". 08:43 - Les proches soutiens d'Eric Zemmour espèrent un rebond avec l'annonce de sa candidature Les fidèles soutien du polémiste, qui manifestent depuis des semaines une foi inébranlable dans les capacités d'Eric Zemmour à incarner les revendications de la droite radicale et souverainiste, ont pour beaucoup convenu ces derniers jours que leur champion traversait un trou d'air. Stanislas Rigault, très jeune et très médiatique président de l'association "Génération Z", mouvement de jeunesse du candidat a reconnu sur BFMTV hier soir une sortie "compliquée" à Marseille. "Je ne pense pas que la dynamique va s’essouffler, on a un Zénith qui sera rempli", a-t-il argumenté. Le jeune homme a mis en ligne ce message hier soir sur Twitter : "L’aventure va commencer demain à 12 heures", le hashtag #Zemmourcandidat est apparu de manière significative, depuis, sur les réseaux sociaux.

Eric Zemmour est donc bien candidat à l'élection présidentielle, l'officialisation est donc pour ce mardi 30 novembre. L'ex-journaliste ne s'en est pas caché ces derniers mois, il comptait jouer un rôle dans cette campagne présidentielle. Le 28 août, il affirmait sans sourciller qu'il avait "envie" d'unir les droites. C'est en tant qu'essayiste qu'il est d'abord allé à "la rencontre des Français". C'est d'ailleurs pour promouvoir son livre, multiplier les séances de dédicaces voire les réunions publiques qu'il avait décidé début septembre de mettre entre parenthèses sa collaboration avec Le Figaro. Le journal lui avait fixé une ligne rouge : si ses velléités politiques étaient trop affirmées, il devrait stopper de commenter l'actualité dans le média. Le 28 septembre, Le Parisien a révélé qu'Eric Zemmour a déjà à sa disposition un grand local de campagne, dans le VIIIe arrondissement de Paris, loué par l'association des amis d'Eric Zemmour. Le polémiste a autour de lui des personnes qui cherchent à recueillir des parrainages d'élus pour valider sa candidature.

Eric Zemmour candidat sans soutien politique de poids

Où va la campagne d'Eric Zemmour ? A Marseille, le costume présidentiel est apparu pour beaucoup d'observateurs bien trop grand pour un polémiste venu en visite express dans le quartier du Panier où il a davantage croisé de journalistes et de policiers pour l'accompagner que d'habitants pour échanger, essuyant des invectives à tout bout de champs et concluant sa venue par un doigt d'honneur envers une femme qui lui en avait également adressé un. Un geste "fort inélégant" a-t-il reconnu qui vient troubler un peu plus une campagne, dont le lancement sur une estrade, dimanche 5 décembre 2021, devrait être marqué par l'absence de figure politique à ses côtés au Zénith de Paris. Les sièges qui auraient pu être occupés par Philippe de Villiers, les sénateurs LR Etienne Blanc et Sébastien Meurant, le député LR Guillaume Peltier ou éventuellement le maire de Béziers, Robert Ménard, resteront vides. Quid de la présence de Jean-Frédéric Poisson ? Le président du parti Via, "prêt à s'effacer" pour Eric Zemmour, n'a pas encore reçu de garanties en vue d'une alliance. Le médiatique porte-parole de l'association "Les amis d'Eric Zemmour", Antoine Diers, a, de son côté, été écarté.

"Il ne sait pas cheffer" a confié ce dernier au Monde. Et c'est là que le bât blesse. Car à la tête du navire Zemmour 2022, c'est capitaine Sarah Knafo. "Une démarche aussi importante qu'une campagne présidentielle ne peut pas dépendre de l'omnipotence d'une jeune femme de 29 ans, aussi douée soit-elle", persifle un militant auprès du JDD. "Il délègue tout à Sarah Knafo dont il attend qu'elle lui offre l'Elysée. Il ne participait jamais aux réunions du comité exécutif lorsque j'en faisais partie", enfonce, dans l'Express, Pierre Meurin, soutien de la première heure qui a quitté la campagne en août, avant de piquer, une nouvelle fois, l'entourage : "Eric Zemmour n'est pas entouré d'élus de terrain". Autant d'éléments qui sèment le doute sur la mue présidentielle du polémiste. "Il est parti de CNews mais continue à faire du CNews", estime un proche auprès du Parisien. Une formule qui fait moins recette, sa régression dans les sondages se confirmant dans la dernière étude réalisée par Ifop-Fiducial pour le JDD et parue dimanche 29 novembre, ne le créditant plus que de 14 ou 15% des voix au premier tour, loin derrière Marine Le Pen.

Marseille n'aura pas été le déplacement le plus mémorable pour le polémiste Eric Zemmour. De nombreuses fois chahuté lors de sa visite de la cité phocéenne vendredi 26 et samedi 27 novembre 2021, avec insultes et jets d'oeuf dans le quartier du Panier, visité au pas de course et sous bonne escorte, le polémiste a même terminé son déplacement par un doigt d'honneur. Le samedi matin, à l'issue d'une visite de la cathédrale La Major, une femme s'est approchée de la voiture d'Eric Zemmour en lui demandant de baisser sa vitre, raconte la photographe qui a capturé le cliché pour l'AFP. Sans aucun mot, elle lui a fait un doigt d'honneur, ce à quoi Eric Zemmour a répliqué par le même geste, en ajoutant "et bien profond" ! Une manière peu distinguée de quitter Marseille, que le polémiste a reconnu un geste "fort inélégant".

Eric Zemmour va-t-il venir dynamiter la campagne présidentielle et rebattre toutes les cartes ? Alors qu’il ne s’est pas déclaré candidat au scrutin, le polémiste est identifié comme un acteur de la vie politique, d’autant plus depuis qu’il multiplie les déplacements et prises de parole. Conséquence directe : les instituts de sondages l’incluent dans leurs enquêtes d’opinion. Et sa présence montre un réel attrait d’une partie des électeurs pour celui qui vient marcher sur le terrain identitaire dont le (quasi) monopole revenait jusqu’alors à Marine Le Pen. Mais les idées de l’ancien journaliste infusent dans l’opinion publique. Au point que, tout juste crédité de 5,5 % des voix le 9 juin (sondage Ifop), Eric Zemmour est désormais donné aux alentours de 15 % dans les intentions de vote, il a parfois été donné devant Marine Le Pen à l'automne.

Forcément, à la droite de la droite, et plus spécifiquement au RN, l'idée qu'Eric Zemmour puisse affaiblir la campagne de Marine Le Pen agace. D'autant que selon un sondage YouGov pour Linternaute, daté de février, le polémiste est perçu comme un meilleur candidat pour la droite souverainiste par les sympathisants de droite. Néanmoins les sondages semblent moins flatteurs pour le polémiste d'extrême droite depuis la mi-novembre, ce qui est nettement visible sur la courbe ci-dessous.