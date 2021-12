Zemmour chez Hanouna : quelques clashs et beaucoup de pommade

ZEMMOUR. Ce jeudi soir, Eric Zemmour était l'invité de la toute nouvelle émission de Cyril Hanouna, "Face à Baba". Le candidat à la présidentielle a été confronté à dix invités et au présentateur phare de C8.

00:41 - Les derniers mots d'Eric Zemmour sur C8 FIN DU DIRECT - Après un long moment de tensions, Eric Zemmour est finalement invité à prononcer son dernier mot à la toute fin de l'émission. "Je suis candidat parce que je veux que la France reste la France et que je pense que la France est en danger de mort. Je pense que la France est en train de basculer dans une autre civilisation, que la France, si l'on continue comme ça, sera le Liban dans 20 ans, c'est à dire qu'il y aura des affrontements ethniques, qu'il y aura de la misère, de la destruction et des affrontements communautaires. Je suis candidat à l'élection présidentielle pour conjurer ce destin maudit. Je pense qu'il n'y a pas plus bel enjeu. Je ne me serai jamais présenté s'il s'était agi d'une élection classique. Je pense qu'après il sera trop tard. Nous allons continuer sur ce chemin semé d'embûche et qui nous amène, je le répète, à une France qui sera dénaturée, peuplée par un autre peuple et par une autre civilisation. Pour éviter ça - et c'est pour cela que je me présente -, je pense qu'il faut voter pour moi.

00:26 - Le débat se termine avec Stanislas Rigault Voilà un dernier contradicteur qui n'a pas, lui non plus, attaqué trop violemment Eric Zemmour dans cette émission. Stanislas Rigault, jeune militant pro-Zemmour, président-fondateur du groupe "Génération Z", vient clôturer ce programme de C8. "L'essentiel est de préserver un beau pays qu'est la France, de préserver une identité", a-t-il commencé sous les yeux approbateurs du candidat, avant d'évoquer les menaces dont lui et d'autres jeunes partisans du polémiste font l'objet. Il sera interrompu par Alexis Corbière après avoir déclaré que les élus de la France Insoumise refusaient de dire "Vive la France". Ce qui donnera lieu à une ultime séquence de cacophonie.

00:15 - "Je ne suis pas fier de dépenser de l'argent des français pour des étrangers" C'est au tour de Matthias Wargon de se présenter face à Eric Zemmour. Le médecin urgentiste interroge le candidat d'extrême droite sur l'AME, aide médicale d'urgence pour les étrangers, qu'Eric Zemmour compte supprimer. Ce dernier lui répond : "L'AME, c'est 1 milliard. On n'a pas attendu l'AME pour soigner les cas d'urgence. En réalité, ils viennent pour l'AME. Aujourd'hui 1/3 des prises en charge, ce sont des accouchements. Elles viennent pour accoucher." Et de préciser : "Je ne suis pas fier de dépenser de l'argent des français pour des étrangers. 1 milliard ça fait 3 000 euros pour chaque personne qui s'est faite soigner avec l'AME. Mais il n'y a pas que l'AME, il y a aussi les créances non recouvrés." Parlant des solutions qu'il compte aborder, Eric Zemmour estime que "l'on a fait un numerus clausus qui est une erreur. On va le supprimer et doubler la capacité de formation des médecins. On a un problème énorme qui est que l'hôpital est engorgé. Ensuite, on démocratise l'ARS"

00:06 - Eric Zemmour n'augmentera pas le smic Eric Revel, journaliste et économiste, s'avance au pupitre. Ce dernier souhaite des éclaircissements sur le programme économique du candidat : "Donneriez vous un coup de pouce supplémentaire au smic ?" Et au candidat de répondre : "Non, quand on augmente le smic, on augmente le salaire brut aussi. C'est déplorable pour la compétitivité." Questionné sur la suppression des frais de notaires et le pouvoir d'achat, Eric Zemmour a détaillé son programme : "Je propose la défiscalisation et la simplification de la participation. Ca fera une augmentation majeure de pouvoir d'achat. j'essaie de trouver des moyens pour augmenter le pouvoir d'achat sans atteindre la compétitivité." Un français sur cinq finit à découvert le mois. Que compte-t-il faire ? "J'ai en partie répondu : la baisse de la CSG, la participation. J'ajoute la prise en charge des transports (à moitié) par les entreprises, la suppression de la redevance et la privatisation de France 2 et France Inter."

16/12/21 - 23:51 - "Je continuerai mon combat politique", indique Eric Zemmour, même en cas de défaite Christine Kelly est la nouvelle débatteuse face à Eric Zemmour. La journaliste de Cnews dresse un portrait élogieux du candidat, un "puit de sciences" selon elle : "Je dissocie Eric Zemmour de ses idées." Eric Zemmour a réagi à la question de Cyril Hanouna sur son avenir : "Je continuerai mon combat politique", indique-t-il même en cas de défaite.

16/12/21 - 23:37 - A l'école, "il y a une propagande permanente et anti-française" Alexis Corbière s'avance au pupitre. Le député de LFI se montre offensif : "Je ne pensais pas que vous deviendriez le leader de l'extrême droite." après un vif échange, recentrant sur le thème de l'école, il poursuit : "Pendant une époque les gens comme vous considéraient que l'école étaient entre les mains des francs maçons, des communistes... et vous maintenant des lobbys LGBT. Et pourtant il y a de vrais problèmes à l'école." Déclinant les différents problèmes qui peuvent expliquer la baisse du niveau scolaire, le député demande des précisions au candidat d'extrême droite sur le pédagogisme. Sa réponse : "L'école de la République, c'est d'abord le mérite. C'est l'excellence. Nous avons développé une pédagogie qui a supprimé le par coeur. 30 % des enfants ne savent plus vraiment lire et écrire en entrant au collège. Le pédagogisme préconise l'éveil des enfants sur l'apprentissage. c'est comme ça qu'on la détruit l'école. C'est un antre de propagande. Il y a une propagande permanente anti-française." A noter, ce débat a été marqué par un échange tendu. "Je me qualifie comme un Gaulliste Bonapartiste"



Nouveau face-à-face entre @alexiscorbiere, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et @ZemmourEric ! #FaceABaba pic.twitter.com/jhJe5nyeCw — TPMP (@TPMP) December 16, 2021

16/12/21 - 23:12 - A propos des jeunes : "Je n'aime pas les mesures de gratuité" Charlotte d'Ornellas, journaliste à Valeurs actuelles, se présente face à Eric Zemmour. "Je pense qu'il n'y a pas eu de zemmourisation des esprits, mais que les français se sont reconnus dans les constats qu'il fait." Elle interroge le candidat sur ces différences avec Marine Le Pen et notamment sur l'immigration. Il lui répond : "Je ne crois pas qu'il soit utile de mettre l'immigration dans la Constitution. En revanche je serai d'accord avec elle sur un point : je veux que le parlement reprenne la main et le pouvoir [sur l'Europe]. Je ferai une réforme de l'article 55 de la Constitution. Sur l'immigration, je ferai un référendum pour que le peuple français s'exprime. La journaliste questionne ensuite Eric Zemmour sur la jeunesse : "Je n'aime pas les mesures de gratuité. Mais il faut évidemment aider les plus jeunes. Je propose la suppression des droits de mutation pour tous les primo accédant à la propriété jusqu'à 150 000 euros." Sur les sondages, le candidat d'extrême droite affirme que : "C'est un jeu à trois. Madame Pécresse est profondément une centriste qui trahira ses électeurs. je pense être le mieux placé des trois. Madame Le Pen a un électorat massivement des classes populaires qui ne prend aucune voix à LR qui a un électorat plus embourgeoisé. Et inversement. J'ai un électorat plus populaire et un électorat plus embourgeoisé. Ce que je pense, c'est que je vais continuer à grandir avec les deux. Je suis le seul à faire la jonction avec les deux."

16/12/21 - 22:55 - Eric Zemmour : "Quand il y a des femmes voilées, on n'est plus en France" Karim Zéribi est le nouveau débatteur. "Je veux dire à Eric Zemmour qu'il a une vision de la France fantasmée et irréel. La question n'est pas de nier qu'il y a des problèmes dans notre pays. La France que vous décrivez n'existe pas et n'a jamais existé", attaque-t-il. Il poursuit : "Ces français de confession musulmane, vous ne les reconnaissez pas, vous n'en parlez pas. Vous focalisez sur des minorités que nous devons combattre. On doit combattre l'islamisme mais pas les musulmans. On doit combattre la délinquance, pas les jeunes de banlieue. "Karim Zéribi réclame par ailleurs de la cohésion : "Le constat que vous faites c'est presque ce que vous souhaitez. Je pense que la guerre civile n'est pas à notre porte. Lorsque l'on est candidat à la présidentielle, il faut rassembler." Au candidat de répondre : "Vous tenez un discours de prédicateur. Pour moi, c'est vous qui nous conduisez à la guerre civile. La réalité est très simple et se trouve dans les quartiers, que le gouvernement lui-même qualifie de "reconquête républicaine"." En venant au solution, Eric Zemmour précise :"La solution commence par le contrôle des flux. Ensuite, on rétablit l'ordre. [...] Il y a un problème de moeurs. Quand on vit comme au pays, on ne peut pas vivre en France. Quand il y a des femmes voilées, on n'est plus en France. J'interdirai le voile partout dans la rue et les services publics. Le voile c'est une volonté de coloniser le paysage. C'est un outil politique. [...] L'Islam ne connaît pas la liberté."

16/12/21 - 22:35 - Elisabeth Moreno à Zemmour : "Je me sens humiliée en tant que femme lorsque vous dites que je suis inférieure" Elisabeth Moreno, minsitre chargé de l'Égalité entre les hommes et les femmes, se présente face à Eric Zemmour. "Je voulais vous dire pourquoi en tant que femme je me sens humiliée en tant que femme lorsque vous dites que je suis inférieure. Les femmes de ce pays contribue à faire de la France ce qu'elle est. Nous voulons réparer les injustices que les femmes subissent depuis trop longtemps maintenant", lance Elisabeth Moreno. Le candidat lui répond : "Vous avez dit des banalités avec lesquelles je ne peux qu'être d'accord." Aujourd'hui je suis le candidat. Et je ne prendrai aucune mesure contres les femmes. La parité n'est pas une bonne mesure. C'est prendre une femme pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle fait. c'est humiliant pour les femmes. C'est de la discrimination positive." La ministre lui demande alors s'il est féministe. "Le féminisme qu'est ce que c'est ? Si c'est l'égalité entre les femmes et les hommes , alors je le suis. Si c'est l'indifférenciation entre les hommes et les femmes, alors je ne le suis pas." Eric Zemmour considère que les femmes sont traitées comme les hommes en France. Elisabeth Moreno lui rétorque : Vous pensez que les femmes choisissent d'être moins payées que les hommes, qu'elles décident d'être assassinées tous les trois jours sous les coup des hommes ?" Le candidat d'extrême droit répond : "Oui je pense que les femmes choisissent leurs métiers. Je suis pour l'égalité des salaires à qualification égale." Sur le sujet des LGBT, Eric Zemmour se défend : "L'homosexualité n'est plus un délit depuis 1789. Evidemment que les homosexuels ont le droit de vivre comme ils veulent. Moi je parle des lobbys qui sont à mes yeux néfastes. C'est à dire un lobby organisé pour faire pression sur le pouvoir. Par exemple, les lois sur le mariage homosexuel, la PMA sans père." Par ailleurs, Eric Zemmour affirme qu'il est contre le mariage pour tous. Pour autant il indique qu'il ne reviendra pas sur cet acquis. "En tant que femme, je me sens blessée et humiliée"@1ElisaMoreno, la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances interpelle @ZemmourEric dans #FaceABaba ! pic.twitter.com/fz0Eqdiggc — TPMP (@TPMP) December 16, 2021

16/12/21 - 22:08 - Eric Naulleau sur Eric Zemmour : "Cette amitié je ne la renierai jamais !" Eric Zemmour est désormais face à Eric Naulleau. Parlant de son amitié pour le candidat, le journaliste a affirmé : "Cette amitié je ne la renierai jamais ! Nos désaccords, il suffit de regarder les émissions pour s'en rendre compte... Le seul point d'accord sur l'émigration, c'est l'expulsion des délinquants étrangers." Et de préciser : "Eric zemmour n'est pas raciste. je le connais depuis 15 ans. l'amitié avec quelqu'un dont on ne partage pas les opinions, c'est le cas de millions de Français." Sur sa présence à Villepinte, Eric Naulleau a indiqué : "J'étais là en tant qu'ami, pas en tant que soutien." Lui rendant la pareille, Eric Zemmour a expliqué son amitié avec le journaliste : "Pour moi Naulleau est un homme du XVIIIe siècle. J'ai trouvé en Naulleau quelqu'un qui incarne cet esprit là. Moi, j'aime les désaccords. Ca me nourrit, ça m'enrichit."

16/12/21 - 21:58 - "Je considère que l'Islam est une religion totalitaire" Le journaliste Aymeric Caron est le premier débatteur face à Eric Zemmour : "Vous avez dit que vous n'êtes pas raciste. Vous croyez aux différences de valeurs entre les cultures : vous considérez la culture occidentale supérieure aux autres. Vous passez votre temps à insulter les musulmans, à les dénigrer." Lui répondant, Eric Zemmour explique : "Je ne crois pas aux différences biologiques entre les races. Il y a des groupes, vous les appelez comme vous voulez." Sur les insultes envers les musulmans, le candidat se défend : "Je considère que l'Islam est une religion totalitaire. Défendre sa culture et considérer qu'elle est supérieure, c'est la préférer aux autres. Moi, j'aime la culture française." Aymeric Caron a détaillé la "méthode Zemmour" : "Il aime trafiquer les chiffres. Lorsque vous parlez des mineurs isolés, sur Cnews en octobre 2020, vous avez dit "il y a entre 40 000 et 5000 mineurs isolés qui arrivent chaque année en France. Ils coutent à l'aide sociale 50 000 euros par an", ça fait deux milliards d'euros par an ! Croyez vous en ces chiffres ? Le coût par mineur est de 8 000 euros par enfant dans certains départements !" Lui répondant, Eric Zemmour affirme : "Pas du tout, le coût de 50 000 euros est celui d'un président d'un conseil régional. Vous avez le don de prendre des chiffres que je ne peux pas revérifier. Vous me faites le coup à chaque fois et après vous faites le mariol !" Montrant la photo de Aylan, enfant migrant ayant perdu la vie et ayant fait la une de l'actualité, Aymeric Caron interpelle Eric Zemmour, qui lui répond : "C'est très triste mais on ne fait pas de la politique sur de l'émotion. Moi je veux arrêter tout immigration. Nous supprimerons le droit au regroupement familial et nous réduirons le droit d'asile, nous supprimerons la nationalité des délinquants qui ont une double nationalité et nous expulserons les étrangers au chômage depuis plus de six mois."

16/12/21 - 21:35 - "Mon grand-père est Napoléon, ma grand-mère est Jeanne d'Arc" Positif au Covid, Matthieu Kassovitz a laissé un message à Eric Zemmour : "Nous sommes métissé, et nous sommes métissé de souche maintenant. La France blanche n'existe plus. Le grand remplacement n'existe pas. Le métissage est inévitable. Comment allez vous faire pour placer la France dans un monde qui continue d'évoluer en voulant la refermer sur elle-même ?", faisant référence à ses origines juives algériennes. Lui répondant, "Je l'admire en tant qu'acteur. Je l'ai trouvé formidable [dans Le bureau des légendes]. Sur le fond, il fait une confusion dans les termes. Je suis un juif français, pas algérien. L'Algérie n'existait pas avant la France. Je suis un français de confession juive assimilé. Mon grand-père est Napoléon, ma grand-mère est Jeanne d'Arc." Et de préciser : "Le génie de la France c'est l'assimilation. Les émigrés qui sont venus depuis un siècle et de mi se sont tous imprégné de cela. Pour que la France reste la France il faut conserver cette assimilation. C'est parce que l'on a abandonné l'assimilation que l'on parle que un tel est comme ci, un autre est comme ça..." "Il mélange toutes les notions"@ZemmourEric répond au message de Mathieu Kassowitz dans #FaceABaba ! pic.twitter.com/mR5o2FqVJj — TPMP (@TPMP) December 16, 2021

16/12/21 - 21:21 - "Je ne tiens pas à me passer d'une partie de la France" "Je ne tiens pas à me passer d'une partie de la France. Quand on est élu, on est le président de tous les Français.", a affirmé Eric Zemmour. Interrogé sur sa sensibilité face à la blessure que peuvent ressentir certaines personnes vis à vis de ses propos, le candidat explique : "Vous me dites que des gens se sentent blessés. Moi, je vous dis que tous les jours je suis blessé par l'état de la France" Et de préciser : "Je dis aux musulmans assimilez vous. C'est la tradition républicaine française." "Le racisme, c'est considéré qu'il y a des races. Il y a un dévoiement de ce terme. on traite de raciste quelqu'un qui veut défendre son identité, sa patrie et sa civilisation. Je suis désolé ce n'est pas du racisme. Je suis tout sauf raciste", s'est défendu Eric Zemmour.

16/12/21 - 21:15 - Eric Zemmour explique ce qui l'a motivé à se présenter "Je pense que ca faisait des mois et des années que j'étais malheureux pour le pays. j'étais et je suis toujours très inquiet. je voyais la France que j'aime en voie de perdition. J'ai longtemps pensé qu'un homme politique digne de ce nom allait prendre le flambeau que je lui tendais...", détaille Eric Zemmour. Et de poursuivre : "Personne ne l'a fait. J'ai cru en philippe Seguin, en Charles Pasqua." Finalement, il n'y a que lui pour "se jeter à l'eau". Interrogé sur la composition d'un potentiel gouvernement, le candidat d'extrême droite affirme : "J'ai des équipes extraordinaires, des gens de toutes catégories sociales. je suis enthousiasmé. Composer un gouvernement c'est facile."