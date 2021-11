"Eric Zemmour : doigt d'honneur à Marseille, rumeur Closer, sondages au ralenti... Ça se complique"

ZEMMOUR. Eric Zemmour a porté plainte ce vendredi 26 novembre contre Closer, qui affirme que Sarah Knafo serait enceinte de lui. Des allégations qui interviennent alors que le polémiste a reçu un accueil plus que glacial à Marseille qui s'est achevé par un échange de doigt d'honneur ce week-end...

Zemmour en Une de Paris Match L'essentiel Eric Zemmour a donc quitté Marseille avec une image bien peu flatteuse. Ce samedi matin, alors qu'il achevait une tournée chahutée dans la cité phocéenne, le presque candidat a lâché un doigt d'honneur à la fenêtre de sa voiture, rendant la pareille à une passante qui l'avait interpellé à la suite de sa visite à la cathédrale La Major. "Et bien profond", aurait même lâché le polémiste. Hier, Eric Zemmour avait été accueilli par des manifestations d'extrême-gauche donnant lieu à des tensions avec les forces de l'ordre dans la soirée. Dans une ville selon lui "désintégrée par l'immigration", il a très rapidement parcouru le quartier du Panier, accompagné d'"insultes" et de "jets d'œufs" selon un journaliste de Libération présent.

Alors qu'Eric Zemmour n'a pas encore officialisé sa candidature à la présidentielle de 2022, le dernier numéro de Closer, en kiosques ce week-end, pourrait donner un autre tour à son éventuelle campagne. Dans ce numéro, le magazine people affirme en effet que sa conseillère, Sarah Knafo, serait enceinte de lui et que l'accouchement serait prévu pour mai 2022. Ces allégations s'appuient sur une rumeur, qui apparaît pour l'heure infondée, exploitée par Closer. Pour rappel, Eric Zemmour est toujours marié à Mylène Chichportich, son épouse depuis près de 40 ans.

Eric Zemmour et Sarah Knafo ont tenté jeudi de faire interdire la sortie de ce numéro en assignant Closer en référé. Leur demande a été jugée irrecevable par le tribunal judiciaire de Paris, qui a estimé qu'"aucun élément" n'avait permis d’"établir la publication dans le magazine Closer à paraître le 26 novembre 2021 d’un article qui porterait atteinte au respect dû à l’intimité de la vie privée de la demanderesse (Sarah Knafo, ndlr)". Eric Zemmour a riposté ce vendredi matin en déposant plainte contre le magazine pour "violation de la vie privée".

15:20 - Le doigt d'honneur de Zemmour à Marseille Marseille n'aura pas été le déplacement le plus mémorable pour le polémiste Eric Zemmour. De nombreuses fois chahuté lors de sa visite de la cité phocéenne, son déplacement se sera même terminé par un doigt d'honneur. Ce samedi, une femme s'est approchée de sa voiture en lui demandant de baisser sa vitre, raconte la photographe qui a capturé le cliché. Sans aucun mot, elle lui a fait un doigt d'honneur, ce à quoi Eric Zemmour a rétorqué... le même geste, en ajoutant "bien profond". Chic manière de quitter Marseille. "Et bien profond": Zemmour conclut sa visite chahutée à Marseille par un échange de doigts d’honneurhttps://t.co/g8sAmacjiD pic.twitter.com/cuKqwBajzB — BFMTV (@BFMTV) November 27, 2021 15:10 - A Marseille, les antifas contre Zemmour Comme nous vous l'indiquions plus tôt, la visite d'Eric Zemmour à Marseille n'a pas fait que des heureux, vendredi 26 novembre. Reçu amèrement par les habitants, le polémiste ne s'est pas empêché de donner son avis sur la ville cosmopolite, qu'il décrit comme "un mythe". "Marseille est désintégrée par l'immigration. (...) Si on ne fait rien, toute la France sera comme Marseille, une ville submergée par l'immigration et en partie islamisée", a fustigé Eric Zemmour. Ce qui n'a pas forcément convaincu les Marseillais. Dans la soirée, 200 à 300 personnes se sont réunies pour manifester contre le potentiel candidat à la présidentielle. "Zemmour, Marseille n'est pas à toi", scandaient les manifestants. Et alors qu'Eric Zemmour dînait dans un restaurant de la cité phocéenne, le lieu a été pris pour cible par des militants "antifascistes", selon les termes du journaliste de Valeurs actuelles, Jules Torres. Le restaurant marseillais où Éric Zemmour a déjeuné pris à partie par les militants “antifascistes”. pic.twitter.com/uIKhXjCqKh — Jules Torres (@JulesTorres17) November 26, 2021 14:09 - "Je défendrai jalousement, férocement, ma vie privée et celle de mes proches", revendique Zemmour Ce vendredi, le magazine Closer a révélé que la conseillère et conjointe d'Eric Zemmour, Sarah Knafo, serait enceinte. Cette naissance pourrait remettre en question la campagne du potentiel candidat à la présidentielle. En effet, elle aurait lieu juste après le second tour, en mai 2022, a annoncé Closer. De quoi déplaire à Eric Zemmour qui a très vite répliqué qu'il porterait plainte contre le magazine. Quoi qu'il arrive, toujours et partout, je défendrai jalousement, férocement, ma vie privée et celle de mes proches. La vie publique, oui. Le voyeurisme, non. Désolé pour les pervers. — Eric Zemmour (@ZemmourEric) November 26, 2021 12:25 - A Marseille, la venue d'Eric Zemmour dérange A Marseille, vendredi 26 novembre, Eric Zemmour n'a pas reçu un accueil très chaleureux. Cherchant à rentrer en campagne dans les rues de Marseille, le populiste s'est heurté à la présence de manifestants sur son chemin. "Vous n'êtes pas le bienvenu", lui lance un premier habitant. "Je m'appelle Mohamed, je suis né à Marseille. Des gens comme moi, vous ne les considérez pas comme des Français ?", enchaîne un second. Silencieux, le candidat putatif ne s'est finalement pas rendu à la rencontres des habitants et des commerçants, comme il était prévu initialement. Par ailleurs, le polémiste avait prévu une prise de parole sur le parvis de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde, interdite par le diocèse. Marseille ne sera pas la ville d'Eric Zemmour.

Après avoir tenté en vain, jeudi, d’empêcher la publication du dernier numéro de Closer, Eric Zemmour a décidé de porter plainte contre le magazine people pour "violation de la vie privée", selon les informations de BFMTV. La veille, dans le cadre de l’assignation pour interdire la sortie du numéro, les avocats du polémiste et de sa conseillère, Sarah Knafo, avaient affirmé : "Closer présuppose que Sarah Knafo entretiendrait une liaison intime avec Éric Zemmour et serait tombée enceinte de ce dernier. Il est patent que Sarah Knafo n’a donné aucune autorisation à la révélation des détails de sa supposée maternité, lesquels relèvent intégralement de sa vie privée." Closer a par la suite réagi en déclarant qu’il était "extrêmement grave de demander la saisie d’un journal, surtout quand la demande provient d’un journaliste".

Œuvrant jusque-là dans l’ombre d’Eric Zemmour, Sarah Knafo a été révélée au grand public en septembre dernier, lorsque Paris Match a consacré sa Une à la supposée relation qu’entretiendrait le polémiste avec sa conseillère. Sur le cliché publié par le magazine, on les voit tous les deux en train de se baigner, très proches l’un de l’autre. Une couverture qui a braqué les projecteurs sur la jeune femme de 28 ans, qui pilote en coulisses la tournée médiatique d’Eric Zemmour. Si l’ancien chroniqueur de CNews venait à officialiser sa candidature à l’élection présidentielle de 2022, elle deviendrait alors, en toute logique, sa directrice de campagne.

Avant de travailler pour Eric Zemmour, Sarah Knafo a intégré la Cour des comptes en tant que magistrate, après avoir obtenu son diplôme de l’ENA en 2017. Début septembre, elle s’est toutefois mise en disponibilité pour se consacrer à la carrière du polémiste. Sarah Knafo connaît bien l’arène politique, puisqu’en 2016, elle était dans l’équipe d’Henri Guaino, lorsqu’il ambitionnait de se lancer dans la course à l’élection présidentielle de 2017. C’est d’ailleurs en travaillant pour lui que Sarah Knafo a rencontré Eric Zemmour, lors d’une réunion au domicile de l’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Depuis, selon Voici, tous deux entretiendraient une "idylle", alors que le polémiste est toujours marié à Mylène Chichportich, son épouse depuis près de 40 ans.

Le journaliste ne s'en cache pas, il jouera un rôle dans cette campagne présidentielle. Le 28 août, il affirmait sans sourciller qu'il avait "envie" d'unir les droites. Pour l'heure, c'est en tant qu'essayiste qu'il veut aller à "la rencontre des Français". C'est d'ailleurs pour promouvoir son livre, multiplier les séances de dédicaces voire les réunions publiques qu'il avait décidé début septembre de mettre entre parenthèses sa collaboration avec Le Figaro. Le journal lui avait fixé une ligne rouge il y a quelques semaines : si ses velléités politiques étaient trop affirmées, il devrait stopper de commenter l'actualité dans le média. Le 28 septembre, Le Parisien a révélé qu'Eric Zemmour a déjà à sa disposition un grand local de campagne, dans le VIIIe arrondissement de Paris, loué par l'association des amis d'Eric Zemmour. Le polémiste ne cache plus qu'il a autour de lui des personnes qui cherchent à recueillir des parrainages d'élus pour valider sa candidature. Selon Europe 1 et Libération, Eric Zemmour devrait bien officialiser sa candidature à l'élection présidentielle début novembre.

Eric Zemmour va-t-il venir dynamiter la campagne présidentielle et rebattre toutes les cartes ? Alors qu’il ne s’est pas déclaré candidat au scrutin, le polémiste est identifié comme un acteur de la vie politique, d’autant plus depuis qu’il multiplie les déplacements et prises de parole. Conséquence directe : les instituts de sondages l’incluent dans leurs enquêtes d’opinion. Et sa présence montre un réel attrait d’une partie des électeurs pour celui qui vient marcher sur le terrain identitaire dont le (quasi) monopole revenait jusqu’alors à Marine Le Pen. Mais les idées de l’ancien journaliste infusent dans l’opinion publique. Au point que, tout juste crédité de 5,5 % des voix le 9 juin (sondage Ifop), Eric Zemmour est désormais donné aux alentours de 17 % dans les intentions de vote, parfois donné devant Marine Le Pen.

Forcément, à la droite de la droite, et plus spécifiquement au RN, l'idée qu'Eric Zemmour puisse affaiblir la campagne de Marine Le Pen agace. D'autant que selon un sondage YouGov pour Linternaute, daté de février, le polémiste est perçu comme un meilleur candidat pour la droite souverainiste par les sympathisants de droite.

Jeudi 23 septembre 2021, Paris Match a mis en vente son numéro hebdomadaire avec, en couverture, une photo d’Eric Zemmour se baignant dans la mer, aux côtés de sa conseillère Sarah Knafo. Un cliché qui, depuis sa parution, ne cesse d’alimenter les discussions sur le lien entre le possible candidat à l’élection présidentielle 2022 et celle qui est de tous ses déplacements. "Doublure, souriante et collégiale", "femme de l’ombre", "celle qui murmure à l’oreille d’Eric Zemmour"… Au fil des pages, l’hebdomadaire dresse le portrait de cette Enarque de 28 ans, investie en 2016 auprès d’Henri Guaino lorsqu’il envisageait de se lancer dans la course à l’Elysée et qui s’est mise en disponibilité de son poste à la Cour de comptes début septembre pour se consacrer au probable destin présidentiel du polémiste. Voici a également dévoilé ce même jour une enquête, évoquant même un "idylle" entre les deux.

L’enquête menée par Paris Match n’a pas été du gout d’Eric Zemmour. Il a fustigé le magazine, le qualifiant de "caniche du pouvoir, essay[ant] de [lui] nuire", non sans s’émouvoir de "commence[r] à inquiéter suffisamment", alors que le dernier sondage Harris Interactive pour Challenges le crédite de 13% d’intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle. Ses avocats ont par ailleurs indiqué engager "sans délai des procédures à l’encontre de ces publications (Paris Match et Voici)."

Exclusif: Eric Zemmour et sa très proche conseillère Sarah Knafo https://t.co/MvQvADjhyR pic.twitter.com/psi1Jlnc9v — Paris Match (@ParisMatch) September 22, 2021

Comment Eric Zemmour s’est-il retrouvé à la Une de Paris Match ? Selon Bruno Jeudy, rédacteur en chef du magazine, les photos ont été prises samedi 18 septembre par un photographe "caché". "Peut-être derrière un arbre ou dans une cabine de plage, je ne sais pas", a-t-il précisé sur RMC. Et d’assurer : "Il s'agit d'une photo volée". De quoi tordre le cou à l’idée d’un coup monté ? Pas si sûr. Car dans un article paru mercredi 22 septembre, Libération assure que "Pascal Rostain (le photographe, ndlr) les a suivis dans les coulisses avec leur accord." De son côté, la journaliste Pauline de Saint-Rémy cite une source dans Politico indiquant : "Ils savaient depuis quelques heures (avant que le journal ne paraisse), ils auraient assigné ‘Match’ avec un référé liberté s’ils voulaient que ça ne sorte pas…" Vrai travail de paparazzi ou coup politique ? Si la question n’est pas élucidée, il n’en demeure pas moins qu’Eric Zemmour fait encore parler de lui.