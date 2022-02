Eric Zemmour : "juif de service" selon Jadot, des sondages qui bougent peu

ZEMMOUR. Alors qu'il est toujours à la lutte avec Marine Le Pen et Valérie Pécresse dans le dernier sondage, Eric Zemmour a été qualifié de "juif de service" par Yannick Jadot.

Sommaire Zemmour candidat à la présidentielle 2022

Sondages sur Eric Zemmour

Programme d'Eric Zemmour

Eric Zemmour sur Twitter L'essentiel Candidat pour la première fois à l'élection présidentielle, Eric Zemmour fait face à une épineuse campagne pour conquérir l'Elysée. Il est parvenu à bousculer les certitudes du scrutin national en entrainant quelques tumultes chez Les Républicains et au Rassemblement national.

Si son irruption dans la course élyséenne l'a parfois propulsé au second tour, les sondages l'ont aussi donné loin du match pour le second tour. Mais à deux mois du premier tour, Eric Zemmour semble revenir dans le match selon les résultats des derniers sondages, qui le donnent sur les talons de Marine Le Pen et Valérie Pécresse, autour de 14%.

Malgré des intentions de vote élevées, Eric Zemmour n'est pas certain de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. En effet, le polémiste patine dans sa quête des 500 parrainages d'élus, nécessaires pour officialiser sa candidature.

Son programme, radical sur l'immigration, l'islam ou encore la priorité nationale, est décrié, mais certaines mesures reçoivent une approbation majoritaire (baisse des cotisations des bas salaires, interdiction du voile). En revanche, ses volontés de repousser l'âge de la retraite ou encore de supprimer la PMA pour les femmes seules ou couples de femmes sont majoritairement rejetées.

Pour autant, son discours sur le "grand remplacement" ne lui est pas propre. Si Marine Le Pen tient également des propos similaires, Valérie Pécresse s'est affichée sur la même ligne que le polémiste et a, elle aussi, évoqué cette théorie, lors de son meeting du dimanche 13 février 2022.

Par ailleurs, Yannick Jadot a évoqué Eric Zemmour comme "le juif de service", lors d'une interview. Des propos critiqués par la classe politique, à droite comme à gauche.

Retrouvez toutes les informations sur la campagne présidentielle d'Eric Zemmour dans cet article.

La campagne en direct

16:54 - Eric Zemmour qualifié de "juif de service" par Yannick Jadot "Zemmour a une différence avec Le Pen père, la différence la plus perverse. C’est que Zemmour est juif, il fait le juif de service pour les antisémites. (…) Il inocule le poison de la division". Ces propos ont été tenus par Yannick Jadot sur Radio J, dimanche 13 février 2022. Pour le candidat EELV à l'élection présidentielle, "Zemmour porte l’antisémitisme, il condamne Dreyfus et réhabilite Pétain", a-t-il abondé sur RMC, lundi 14 février. Et d'abonder : "il y a toute une partie de la population qui a trouvé en Zemmour quelqu’un de bien pratique pour assumer l’antisémitisme, il est l’idiot utile de l’antisémitisme". Olivier Faure, premier secrétaire du PS, "ne croi[t] pas qu’il faille qualifier les gens par ce qu’ils sont, on n’a pas à essentialiser qui que ce soit. [...] Eric Zemmour, aujourd’hui, est celui qui réhabilite la pensée de Vichy, [qu’]il est celui qui a osé dire que le maréchal Pétain avait sauvé les juifs français en livrant les juifs étrangers. Rien que ça, ça devrait nous faire sursauter", a-t-il jugé lundi matin sur Franceinfo. De son côté, Eric Ciotti a évoqué un propos "choquant. C’est honteux cette résurgence de l’antisémitisme d’extrême gauche". Eric Zemmour, lui, n'a pas fait de commentaire. 16:44 - Dernier sondage : 14,5% et une quatrième place pour Eric Zemmour Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Un nouveau sondage sur l'élection présidentielle 2022 est paru lundi 14 février 2022. Réalisé par l'Ifop, ce dernier crédite Eric Zemmour de 14,5% des voix au premier tour du scrutin. Il serait en quatrième position derrière Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Désormais officiellement candidat, le polémiste apparaît en perte de vitesse et ne vient plus bousculer les candidatures des Républicains et du Rassemblement national, bien que l'ancien journaliste parviendrait à capter une partie de l'électorat votant traditionnellement pour la droite et l'extrême-droite, affaiblissant malgré tout les scores de ses deux rivales. Mais face à diverses polémiques, le prétendant à l'Elysée patine, même si son équipe de campagne continue de se former autour, notamment, de deux préfets. De là à bousculer totalement une campagne qui semblait écrite depuis des mois ? 16:07 - Eric Zemmour rallié pour "participer à cette lutte contre le grand remplacement" Estimant ne pas être "un homme politique traditionnel", Eric Zemmour a redit au JT de 20 heures de TF1, dimanche 13 février 2022, vouloir "sauver [la France] du grand remplacement". Face à Anne-Claire Coudray, le candidat de Reconquête a, une nouvelle fois, expliqué en avoir "assez de ces villes enserrées de boucherie hallal, de boutiques hallal, de kebas etc. J'en ai assez de cette insécurité permanente, de ces vieilles dames qui se font arracher leurs colliers, de ces jeunes femmes qui ne savent plus comment s'habiller parce qu'elles ont peur de se faire agresser". C'est pour cela, selon lui, qu'il a enregistré plusieurs ralliements politiques, dont le dernier en date, dimanche, avec Stéphane Ravier, seul sénateur RN. "Ils veulent participer à cette lutte contre le grand remplacement et ils pensent que je suis le seul à pouvoir défendre cette France qui veut rester la France", a expliqué le polémiste, précisant être renforcé par "effectivement, des gens du RN. Dans mon équipe, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent de LR. Je vous accorde qu'ils sont moins connus, il y en a moins de premier plan (Jean-Frédéric Poisson, Laurence Trochu, Sébastien Pilard)". 12:23 - 100 000 adhérents pour le parti d'Eric Zemmour Lancé il y a deux mois, le parti Reconquête d'Eric Zemmour a enregistré ses 100 000e et 100 001e adhésions, comme l'a annoncé la direction de la formation politique, ce lundi 14 février 2022. "Les équipes ne s'attendaient pas à autant d'adhérents en si peu de temps", s'est satisfait le parti sur Twitter. A titre de comparaison, Les Républicains ont, au moins, 148 862 adhérents (chiffres communiqués avant la primaire), le PS au moins 22 150 (nombre de votants à la primaire). EELV en comptait 10 240 en août 2020 et LREM 20 000 à la même époque selon Le Canard enchaîné.

En savoir plus

Eric Zemmour a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 le mardi 30 novembre 2021, dans une vidéo postée sur Internet et relayé dans les médias. L'ex-journaliste ne s'en était pas caché ces derniers mois, il comptait jouer un rôle dans cette campagne présidentielle. Le 28 août, il affirmait sans sourciller qu'il avait "envie" d'unir les droites. Après être allé à "la rencontre des Français" en tant qu'essayiste pour promouvoir son livre, après avoir multiplié les séances de dédicaces voire les réunions publiques, après avoir début septembre mis entre parenthèses sa collaboration avec Le Figaro, il s'est déclaré candidat dans une vidéo de 10 minutes où on a pu l'observer assis à un bureau, dans un décor de bibliothèque un rien suranné, lisant son texte devant un micro. Une posture que d'aucuns auront comparée à celle du général de Gaulle lors de l'appel du 18 juin. Surtout, la vidéo de candidature d'Eric Zemmour a été entrecoupée de dizaines d'images et d'extraits vidéo, visant à illustrer le déclin de la France ou à l'inverse la grandeur perdue du pays. De nombreux extraits utilisés sans l'accord des auteurs et qui a provoqué de nombreuses protestations et menaces de plainte de la part des ayants droit.

S'il a attendu plusieurs mois avant de se déclarer officiellement candidat au scrutin, le polémiste avait été identifié comme un acteur de la vie politique dès le mois de septembre en raison de ses prises de parole et déplacements multiples. Ainsi, dès le mois de septembre, il a été intégré dans les enquêtes d'opinion réalisées par les sondages. Et sa présence a d'emblée suscité un réel attrait d’une partie des électeurs. Les idées de l’ancien journaliste semblent infuser dans l’opinion publique. Au point que, tout juste crédité de 5,5 % des voix le 9 juin (sondage Ifop), Eric Zemmour a parfois été donné devant Marine Le Pen à l'automne (18%). Mais il connaît un coup de frein dans les sondages depuis décembre et est donné entre 11 et 14%. Découvrez la compilation des sondages réalisée par le journal Contexte ci-dessous.

Eric Zemmour a d'ores et déjà distillé une partie de son programme pour la présidentielle. Les grands axes du projet présidentiel du polémiste sont exposés sur le site de campagne du candidat.

Dans le domaine de l 'immigration qu'il évoque constamment, le polémiste dit vouloir mettre fin au droit du sol et stopper ou limiter tous les flux qu'ils soient justifiés par le regroupement familiale ou le droit d'asile. Un point majeur de sa politique est le "renvoi des étrangers indésirables", soit les clandestins et les délinquants ou criminels.

qu'il évoque constamment, le polémiste dit vouloir mettre fin au droit du sol et stopper ou limiter tous les flux qu'ils soient justifiés par le regroupement familiale ou le droit d'asile. Un point majeur de sa politique est le "renvoi des étrangers indésirables", soit les clandestins et les délinquants ou criminels. Raillé pour ses faiblesses en matière d' économie , l'ancien journaliste se dit favorable à la retraite à 64 ans , à l'instauration des 39 heures dans la fonction publique ou encore à la baisse massive des impôts de production. Il prône également la création d'un grand ministère de l'Industrie pour orienter les commandes publiques vers les entreprises françaises et fat de la réindustrialisation du pays une priorité.

, l'ancien journaliste se dit favorable à la , à l'instauration des 39 heures dans la fonction publique ou encore à la baisse massive des impôts de production. Il prône également la création d'un grand ministère de l'Industrie pour orienter les commandes publiques vers les entreprises françaises et fat de la réindustrialisation du pays une priorité. Sur la question des salaires , Eric Zemmour propose une diminution de la CSG de 9% à 2,5% pour les salaires entre le Smic et 2000 euros net et se dit contre un retour de l'ISF. Pour le pouvoir d'achat , le candidat veut revenir à "l'universalité des allocations familiales" et "exonérer les heures supplémentaires des impôts et des charges sociales".

, Eric Zemmour propose une diminution de la CSG de 9% à 2,5% pour les salaires entre le Smic et 2000 euros net et se dit contre un retour de l'ISF. Pour le , le candidat veut revenir à "l'universalité des allocations familiales" et "exonérer les heures supplémentaires des impôts et des charges sociales". Pour l' environnement et la transition énergétique , Eric Zemmour souhaite interdire les nouveaux projets éoliens et geler ceux existants puis rediriger les efforts et le soutien public vers les énergies renouvelables thermiques. Pour limiter l'artificialisation et la pollution des sols, il envisage d"'interdire la construction de nouvelles grandes surfaces et zones commerciales".

, Eric Zemmour souhaite interdire les nouveaux projets éoliens et geler ceux existants puis rediriger les efforts et le soutien public vers les énergies renouvelables thermiques. Pour limiter l'artificialisation et la pollution des sols, il envisage d"'interdire la construction de nouvelles grandes surfaces et zones commerciales". Parmi les autres propositions que martèlent le candidat, on compte le retour aux 90km/h et le port de l'uniforme à l'école. Sur le Covid, il se dit opposé au pass vaccinal qu'il souhaite abroger. Le candidat nationaliste s'est brièvement exprimé au sujet de la politique européenne et plaide pour la souveraineté nationale sur le droit européen.

Eric Zemmour est un journaliste, polémiste, chroniqueur et écrivain, candidat à la présidentielle de 2022. Il naît dans une famille juive qui a fui l'Algérie pendant la guerre d'indépendance et qui s'est installée dans la banlieue parisienne. Ses origines sont modestes : son père est ambulancier et sa mère est femme au foyer. Eric Zemmour souligne qu'il doit à sa famille son sens des valeurs. Sorti diplômé de l'IEP de Paris à l'âge de 21 ans et tentant par deux fois le concours de l'ENA, sans succès, il se lance alors dans une carrière de journaliste de presse écrite et collabore avec de nombreux journaux et magazines : Le Quotidien de Paris, Le Figaro, Valeurs actuelles, etc.

Eric Zemmour tire également parti de son profil de polémiste pour percer à la télévision et à la radio, en premier lieu sur RTL. Mais c'est en 2006, avec le talk show "On n'est pas couché", animé par Laurent Ruquier et diffusée par France 2 en fin de soirée le samedi, que le journaliste trouve la notoriété auprès du grand public avec des positions iconoclastes et ultra-conservatrices. Remercié par la chaîne en 2011, il poursuit ses chroniques dans différents médias (RTL, Paris Première...) et arrive sur la chaîne CNews en 2019 pour une chronique dans l'émission "Face à l'info". Il y développe ses idées anti-immigrés, anti-féministe et y relaie les théories du "grand remplacement" et du déclin de la France.

Eric Zemmour est également l'auteur d'une dizaine d'ouvrages politiques dont "Le Premier sexe" (Denoël, 2009) et "Le Suicide français" (Albin Michel, 2014). Son dernier livre, "La France n'a pas dit son dernier mot", a été autoédité en 2021 par le biais de sa SARL, les éditions Rupembré. Il développe et décline encore l'ambition politique d'Eric Zemmour et lui permet d'entamer un tour de France avant même sa déclaration de candidature.