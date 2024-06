2e tour des élections législatives : comment ça marche ? Comment est-on élu ?

Candidats qualifiés, palier de votes... Voici tout ce qu'il faut savoir sur le fonctionnement du second tour des élections législatives.

Avec la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, les Français sont appelés aux urnes pour des élections législatives anticipées qui promettent de redéfinir la ligne politique et économique du gouvernement. Les députés élus en 2022 ont donc dû quitter leurs fonctions - un mandat dure normalement cinq ans, sauf donc, si la législature est interrompue par une dissolution. Les 30 juin et 7 juillet prochains, soit trois semaines après celle-ci, les Français doivent se déplacer dans leur bureau de vote pour élire les 577 députés que compte l'hémicycle, lors d'un scrutin à deux tours.

Les députés sont élus au suffrage universel direct. Il est possible pour un candidat d'être élu dès le premier tour : il faut pour cela obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Mais si aucun candidat ne remplit ces deux conditions, le scrutin continue avec un second tour, dimanche 7 juillet pour ces élections anticipées.

Au second tour des élections législatives, seuls certains candidats peuvent se présenter : les deux candidats à être arrivés en tête dans chaque circonscription ; ou les candidats qui ont réussi à obtenir un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits. Il est donc possible d'avoir dans certaines circonscriptions des élections triangulaires, avec 3 candidats, voire même des élections quadrangulaires avec 4 candidats.

Au second tour des législatives, le candidat qui a le plus grand nombre de voix est élu, même à la majorité relative. En cas d'égalité parfaite du nombre de suffrages, c'est le plus âgé des candidats qui est élu.