Résultat du 2e tour des législatives : pour qui voteront les électeurs de Macron en cas de duel RN-NFP ?

Le 2e tour des élections législatives pourrait causer un dilemme à de nombreux soutiens du camp macroniste, dans les circonscriptions où la gauche fera face au Rassemblement national.

"Deux extrêmes" qui mèneraient à une "guerre civile", deux blocs avec "la haine comme carburant"... Emmanuel Macron et Gabriel Attal n'ont pas lésiné sur la diabolisation de leurs principaux adversaires dans cette campagne. Résultat : les électeurs convaincus par la coalition présidentielle auront bien du mal à voter pour un autre camp au second tour des législatives, si la situation se présentait dans leur circonscription.

Ainsi, près de sept électeurs d'Emmanuel Macron sur dix ont déclaré qu'ils ne voteraient pas en cas de duel entre le RN et le Nouveau Front populaire au second tour des élections, le 7 juillet, selon un sondage de Cluster17 dévoilé par Le Point vendredi 21 juin (soit avant la fin de la campagne officielle). Deux électeurs sur 10 voteraient pour un candidat de gauche et un sur dix opterait pour un candidat du RN, selon la même étude.

Un appel au barrage au second tour ?

Une large majorité de l'électorat macroniste pourrait donc préférer s'abstenir ou voter blanc au second tour. La tendance pourrait évoluer si le camp présidentiel décidait de donner une consigne de vote entre les deux tours. Mais pour l'heure, la position vers laquelle s'achemine l'exécutif est celle du "ni, ni" : lors d'une réunion autour d'Emmanuel Macron, mardi, les cadors du camp présidentiel se sont entendus sur "un refus des extrêmes, RN et LFI", selon Le Parisien. Il revient encore au chef de l'Etat de trancher d'ici à ce soir.