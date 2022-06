"Estimations, sondages sortie des urnes à quelques heures des résultats de l'élection législative 2022 ?"

ELECTIONS. Les résultats des législatives seront proclamés à 20h ce soir et en attendant, il est illégal d'en publier, qu'ils soient partiels ou définitifs. En attendant, ce sont des estimations et sondages sortis des urnes qui circulent. Toutes les infos.

Que valent les estimations qui sortent sur internet avant 20h ? Le fait est qu'il n'est pas légal d'annoncer de résultats définitifs (à l'exception du taux de participation) avant 20h, c'est pourquoi les médias ne publient que des estimations. De fait, selon l'article L. 52-2 du code électoral, "aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain". Toute personne diffusant des informations la veille ou le jour du scrutin, avant la fermeture des derniers bureaux de vote, qu'elle soit journaliste ou non, sur un média ou sur les réseaux sociaux, encourt une peine de 75 000 euros d'amende. L'objectif est d'éviter que les électeurs ne soient influencés dans leur vote par les premiers résultats annoncés et ne changent leur intention initiale.

Les Français décident aujourd'hui du candidat qu'ils souhaitent voir accéder au duel final du second tour pour représenter leur circonscription. Le 19 juin prochain en effet, ils devront départager les deux prétendants au poste de député. Pour l'heure, quelles sont les estimations et les tendances de ce 1e tour ? Peut-on seulement les connaître ? Et à quoi correspondent les quelques chiffres déjà publiés ?

Après une présidentielle à l'abstention quasi-record (28,1% au second record), cette campagne législative a été, selon les experts, marquée par une certaine indifférence de la part de la population. Selon Jean-Daniel Levy, directeur général d'Harris Interactive France, il serait "assez surprenant d'avoir un taux de participation qui ait progressé par rapport au taux d'abstention record de 2017, où on avait eu moins de 50 % de participation au 1er tour" .C'est ce que révélait notamment un sondage BVA pour Orange et RTL publié le 3 juin dernier : avec 38% des sondés qui disaient la suivre régulièrement contre 61% pour qui la réponse a été "un peu" ou "pas du tout", cette course-contre-la-montre des législatives ne semble pas avoir été aussi mobilisatrice que prévu. "La campagne imprime peu, malgré les enjeux importants que représentent ces élections" pouvait-on même lire dans l'étude de l'institut de sondage. En ce sens, de nombreux experts craignent là aussi une abstention record, qui pourrait même dépasser les 48,71% de 2017. Mais rien ne peut être affirmé avant 20h. Reste à attendre les résultats officiels de ce soir.

L'équipe de Linternaute se mobilise tout au long de cette journée de scrutin pour vous dévoiler les résultats dès que possible. Grâce à notre moteur de recherche, pas une circonscription ne sera oubliée. Il est à noter que les scores dans les circonscriptions les plus larges seront disponibles sur notre live dédié. À 20h, les premiers chiffres qui seront communiqués à la télévision, à la radio ou sur notre site, correspondent aux estimations réalisées par divers instituts de sondage. Prudence toutefois, une "estimation", comme son nom l'indique, n'est qu'une approximation du résultat final, et ne peut pas faire office de résultat factuel et précis.

Depuis plusieurs décennies, les "résultats" estimés à 20h ont toujours été très proches de la réalité des résultats définitifs. Les estimations de 20h, effectuées par les instituts de sondage, sont plus pertinentes que les premiers résultats partiels nationaux donnés par les services du ministère de l'Intérieur, qui font remonter les données, d'abord, des bureaux de vote clôturés à 18h. Les résultats des grandes villes - qui ne ferment pas les bureaux de vote avant 20h - sont dévoilés plus tard.

Il faut prendre avec précaution les informations qui fuitent avant 20 heures sur les résultats des scrutins. En plus d'être partielles, il est à noter qu'elles ne sont ni vérifiées, ni certifiées, à la différence des résultats définitifs. Il faut donc avoir à l'esprit, en particulier pour les indications relayées sur les réseaux et dans des boucles partisanes de RadioLondres, que des militants peuvent être à l'origine des publications. Limiter le risque d'obtenir une information erronée peut passer par un suivi des informations publiées par des comptes certifiés sur les réseaux sociaux qui - pour certains - refusent de publier des résultats aux sources douteuses. Le mieux est encore de préférer les estimations diffusées par les médias belges et suisses. De fait, s'il ne sont pas tenus par l'embargo doivent respecter la charte journalistique et l'exigence d'objectivité.

Les tendances des résultats estimés et dits de "sortie des urnes" pourront être confirmés lors de la proclamation officielle des résultats mais pour connaître la répartition des suffrages avec certitude, il n'y a d'autres chose de patienter jusqu'à 20 heures. De fait, les résultats définitifs sont communiqués par le ministère de l'Intérieur dans la soirée. Si ces résultats officiels du premier tour de l'élection législative sont donnés dans un premier temps de manière partielle, c'est parce que les dépouillements dans les bureaux de vote ne commencent qu'à 20h dans les grandes villes de France. Les résultats consolidés sont donc communiqués dans la soirée et il faut attendre tard dans la nuit pour avoir les résultats définitifs.

Aucun résultat, même partiel, ni aucune estimation sur ces scrutins ne peuvent être rendus publics avant cette heure-ci, pour une raison très simple : des électeurs peuvent voter dans certaines communes de France jusqu'à 20h, communiquer des chiffres sur les votes alors que le scrutin n'est pas clos pourrait biaiser les derniers instants du scrutin. Tout au long de la soirée électorale, des vagues de données sur les différentes circonscriptions des grandes villes, jusqu'à ce que soit publiés les chiffres des résultats définitifs, tard dans la soirée, du 2e tour des deux élections. Reste que les estimations sur les résultats de l'élection présidentielle à 20h, calculées par les instituts de sondages (Elabe pour BFMTV, Ipsos-Sopra Steria pour France Télévision, Ifop-Fiducial pour TF1 et LCI, entre autres) se révèlent très rapidement très proches des résultats finaux, grâce à une méthodologie très rigoureuse, employée sur les "sondages sorties des urnes" ou sur un pointage dans un panel des premiers bureaux de vote qui ont donné leurs résultats. Les instituts de sondages donnent alors leurs estimations après avoir anticipé les biais et effectué des corrections.

Avant les estimations de 20h, la journée électorale est généralement ponctuée d'autres éléments chiffrés : le ministère de l'Intérieur compte le nombre de voix tout au long de la journée et diffuse à 12h puis à 17h les taux de participation temporaires. Lors du premier tour des élections législatives de 2017, ce chiffre de la participation s'établissait à 19,24% à midi, suivi d'un chiffre de 40,75% à 17 heures, en nette baisse par rapport à 2012 (48,31%), pour une participation finale de 48,71%, relativement faible par rapport aux 57,22% de 2012. Avec ce taux de participation, on peut calculer le niveau de l'abstention, une information là aussi très révélatrice. Ces données seront une nouvelle fois très attendues ce dimanche 12 juin, compte tenu des craintes que l'abstention soit historiquement élevée pour une élection législative, avec de nombreux experts qui craignent qu'elle passe sous la barre des 45%. Le taux de participation à 20h est aussi communiqué par le ministère de l'Intérieur et ajusté tout au long de la soirée.