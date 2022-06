"Vote par procuration : comment faire pour les législatives ? Gare à la date limite !"

PROCURATION. Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote pour le premier tour des élections législatives ce dimanche 12 juin, vous pouvez établir une procuration pour donner votre droit de vote à un proche. Mais il vaut mieux faire vite !

[Mis à jour le 10 juin 2022 à 11h12] Ne traînez pas si vous voulez faire une procuration pour le premier tour des élections législatives ce dimanche 12 juin 2022 ! Le ministère de l'Intérieur conseillait d'ailleurs sur son site de ne pas attendre samedi, dernier jour possible, pour établir votre procuration mais de prendre un peu de marge. Le ministère de l'Intérieur recommande fortement de s'y prendre au plus tôt.

"En cas de demande tardive, compte tenu des délais d'acheminement et de prise en compte par la mairie de votre procuration, il est possible que votre mandataire ne puisse pas voter à votre place", indique-t-il sur son site internet. S'il est possible de récupérer le précieux formulaire Cerfa en ligne, une demande de procuration doit nécessaire être validée par une autorité habilitée : police, gendarmerie ou tribunal d'instance le sont.

Pour rappel, ces élections législatives représentent un enjeu de taille puisqu'il s'agit de former la nouvelle Assemblée nationale et ses 577 députés. Comme à chaque élection, bon nombre d'électeurs ne seront pas disponibles pour se rendre dans les bureaux de vote. Seule solution pour eux s'ils souhaitent s'exprimer et jouer un rôle dans cette élection : la procuration. Vous en faites partie et ignorez le mode d'emploi pour établir une procuration ? Voici le mode d'emploi détaillé.

En théorie, vous pouvez demander une procuration jusqu'au jour du premier tour, soit jusqu'au 12 juin 2022 pour les prochaines élections législatives. Mais il faut que la demande ait le temps d'être acheminée, que le bureau de vote soit prévenu à temps. Pour effectuer cette démarche, comptez un délai d'acheminement et de traitement de la procuration à la mairie. Effectuez donc votre démarche le plus tôt possible afin d'éviter à votre mandataire d'être empêché de voter à votre place le jour J. De manière générale, il devient difficile d'être certain de pouvoir voter par procuration si les démarches n'ont pas été effectuées au moins trois jours avant l'échéance électorale.