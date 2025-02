Une nouvelle prison "sous cloche", une liste de détenus dressée... Le projet de Darmanin se précise

Cette prison de "haute sécurité" accueillera dès l'été 2025, les "100 plus gros narcotrafiquants" du pays a annoncé le ministre de la Justice, Gérald Darmanin.

Du nouveau concernant l'incarcération des "100 plus gros narcotrafiquants" de France. Ce vendredi 14 février, le ministre de la Justice était l'invité de BFMTV/RMC pour évoquer le sujet. Gérald Darmanin a détaillé, encore un peu plus son projet de "prison de haute sécurité" pour accueillir ce contingent. L'établissement verra le jour "le 31 juillet de cette année", au plus tard, selon les mots du garde des Sceaux.

Gérald Darmanin a assuré qu'il y avait actuellement quatre centres pénitentiaires éligibles pour accueillir le dispositif : celui de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), la maison centrale de Saint-Maur (Indre), le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe (Sarthe) et la maison centrale d'Arles (Bouches-du-Rhône). L'ex-ministre de l'Intérieur se rendra justement dès ce vendredi à Arles pour visiter le dernier cité. Une fois son choix fait, quatre millions d'euros seront investis pour "rénover cette prison".

"Personne ne pourra communiquer avec l'extérieur"

À quoi pourrait réellement ressembler cette prison ultra sécurisée ? Gérald Darmanin n'y a pas été par quatre chemins : "cette prison sera totalement sous cloche", a-t-il affirmé "Personne ne pourra plus communiquer à l'extérieur, avec des moyens de personnels renforcés et des moyens technologiques, extrêmement forts", poursuit-il. À l'avenir, il espère également ouvrir trois à quatre établissements similaires.

Si le ministre de la Justice a bien insisté sur l'aspect hermétique de cette nouvelle prison, c'est bel et bien parce que les narcotrafiquants qui y séjourneront n'ont pas un profil comme les autres. "On a la liste des 100 personnes qui iront dans cette prison", a-t-il lancé. Toutefois, il ne s'agit pas des détenus "les plus dangereux". En réalité, ce sont "ceux qui peuvent communiquer à l'extérieur, qui peuvent organiser leur trafic depuis la prison", a-t-il rappelé.

En janvier dernier, lors de l'annonce du projet, Gérald Darmanin regrettait la "mixité" entre ces profils et d'autres détenus, un procédé qui ne fonctionne visiblement pas en raison de la différence de "dangerosité" entre eux. Pour lui, cette prison nouvelle génération entend montrer "que quand on est en prison et qu'on est un grand narcotrafiquant, on ne peut pas téléphoner et on ne peut pas avoir une vie agréable". Système de brouillage, fouilles régulières, lutte anti-drones autour de la prison... Autant de dispositifs qui devraient bien faire partie de la première prison de haute sécurité dédiée aux 100 plus gros narcotrafiquants du pays, dès cet été.