Cet alcool fort est le plus à la mode à la buvette de l'Assemblée nationale

Les députés raffolent de cet alcool fort servi à la buvette de l'Assemblée nationale. Il y a quelques mois, "tous les stocks ont été vidés", c'est dire.

Dernièrement, l'Assemblée nationale a plutôt l'image d'un lieu d'agitations. Et ce, d'autant plus depuis sa dissolution l'année dernière par le président de la République Emmanuel Macron et le renouvellement de la chambre. Cris, invectives, gestes déplacés... La chambre basse du Parlement est pour le moins bruyante et les débats sont très animés, souvent tendus depuis des mois.

Située à seulement quelques mètres de l'Hémicycle - à l'intérieur du palais Bourbon - la buvette de l'Assemblée nationale fait office de sas de décompression pour les élus après leurs longues journées de travail. Une fois le printemps venu, les parlementaires peuvent même profiter d'une terrasse dans le jardin du palais Bourbon pour y siroter un ou plusieurs verres.

À l'abri des regards, ce lieu gardé secret a tout d'un bistrot parisien : tables en marbre, zinc... Il est une véritable invitation à la détente, et bien souvent à la consommation d'alcool. "Plus les combats politiques sont forts, plus on passe de temps à la buvette car ce sont des moments où nous avons besoin de générer du collectif et de passer des moments d'ivresse partagée", reconnaît une parlementaire dans les colonnes du Figaro.

À la buvette des députés, le choix est large : café, bière, vin rouge, blanc, champagne, whisky, gin... "On a besoin de plaisirs régressifs", indique un député qui vient prendre son verre tous les soirs, "sans modération", indique RMC. Dans ce flot de boissons alcoolisée, une semble être particulièrement plébiscitée par les élus qui viennent s'attabler ou s'accouder au bar : le Get27, cette liqueur de menthe. Le média précise justement qu'en septembre dernier, "tous les stocks ont été vidés, à la plus grande surprise des services de l'Assemblée ne s'y attendaient pas". Cet alcool fort apparaît comme le plus à la mode à la buvette de l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale © 123rf

De l'aveu des parlementaires eux-mêmes, l'alcool est un véritable fléau dans les entrailles du palais Bourbon. Pendant la réforme des retraites, "je buvais cinq ou six verres tous les jours de la semaine (...) C'est une forme d'alcoolisme mondain à laquelle nous devons faire très attention", concède la même parlementaire citée quelques lignes plus haut. Toujours auprès du Figaro, un habitué de l'Assemblée nationale évoque le comportement problématique d'un député en particulier qui "se met minable tous les jours, c'est très triste", déplore-t-il.

Le quotidien précise qu'il "ne s'en cache même pas : journalistes comme députés le croisent régulièrement aux alentours de l'Assemblée, une bière à la main dès 11h du matin, un spritz en milieu d'après-midi, en pleine semaine". Cette consommation dangereuse pourrait justement être l'une des causes des incidents qui se produisent en séance. "C'est un vrai sujet, je le vois maintenant que je préside (...) Ceux qui ont picolé, on les voit tout de suite, leur niveau sonore n'est pas le même", confie Nadège Abomangoli, vice-présidente LFI du Palais Bourbon auprès du journal. Rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que s'il est consommé, ce doit être avec modération.