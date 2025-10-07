Dissolution de l'Assemblée : un choix inévitable pour Macron, sauf si...

Emmanuel Macron va-t-il être contraint de dissoudre l'Assemblée nationale ? La question de pose après la démission de gouvernement de Sébastien Lecornu survenue le 6 octobre. Elle se pose d'autant plus qu'il s'agit du troisième échec consécutif d'un exécutif en seulement un an. "La dissolution devient une décision incontournable" a estimé Marine Le Pen en bonne cheffe de file du RN. Le parti réclame une dissolution depuis le mois d'août et la chute annoncée de François Bayrou. "Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes et sans la dissolution de l'Assemblée nationale", a réagi Jordan Bardella, le président du RN, quelques minutes après l'annonce de la démission de Sébastien Lecornu. La députée du Pas-de-Calais a remis une pièce un peu plus tard en s'adressant à Emmanuel Macron, puis dans un message très solennel, voire aux airs présidentiels : "Je l'appelle à dissoudre l'Assemblée nationale, nous sommes au bout du chemin. Il n'y en aura pas plus demain (...) On est au bout de la blague, la farce a assez duré".

Les échecs à répétition des gouvernements formés par des personnalités membres du socle commun, et avant ça du bloc central, donnent du crédit à la position du RN. La répartition tripartite des forces à l'Assemblée nationale et l'impossibilité des précédents Premiers ministres à trouver une majorité traduisent une forme d'ingouvernabilité de la France à laquelle la dissolution pourrait être une solution. La dissolution de l'Assemblée pourrait aussi ne rien changer à la situation... C'est d'ailleurs l'argument principal d'Emmanuel Macron pour justifier le non recours à la censure : rien ne garantit que de nouvelles élections législatives permettent de faire émerger une majorité absolue ou ne serait-ce relative à l'Assemblée nationale.

Si Emmanuel Macron souhaite éviter une dissolution autant que possible, c'est aussi parce qu'il sait qu'un nouveau scrutin risquerait d'être défavorable à son camp qui pourrait perdre des sièges au profit des oppositions, notamment de la gauche et de l'extrême droite. Une issue qui le fragiliserait encore davantage pour les deux dernières années de son mandat.

Pour éviter une dissolution, Macron a une dernière option

Si le RN martèle qu'un retour aux urnes est la seule issue, Emmanuel Macron n'est pas encore (tout à fait) au pied du mur. Il dispose de deux options après la démission du gouvernement Lecornu : dissoudre l'Assemblée ou nommer un nouveau Premier ministre. En théorie, il peut aussi décider de démissionner de la fonction de président de la République, mais il a lui-même exclu cette possibilité. Le chef de l'Etat cherche donc à nommer un nouveau locataire à Matignon, d'où les "ultimes négociations" qu'il a confié à Sébastien Lecornu afin de trouver un accord de gouvernement ou un pacte de non-censure pour "définir une plateforme d’action et de stabilité pour le pays".

Car c'est là toute la difficulté. Pour que la nomination d'un Premier ministre, la dernière possible avant une dissolution inévitable, doit durable, il faut qu'Emmanuel Macron rompe avec sa stratégie de nommer une personnalité issue de son camp. Il n'a plus d'autre choix que de nommer une personnalité issue de la droite ou de la gauche et capable de rassembler une majorité au moins relative. En cas de nouvel échec à nommer un Premier ministre et un gouvernement capable de tenir et de faire voter un budget, le chef de l'Etat a assuré qu'il "prendra ses responsabilités" en faisant miroiter une dissolution. Une façon aussi de faire pression sur les députés qui, pour le plupart, ne souhaitent pas retourner aux urnes.

RN, LFI, PS, LR... Qui est favorable à une dissolution ?

La dissolution devient une décision "incontournable" selon les mots de Marine Le Pen ce lundi. Les appels du RN à dissoudre l'Assemblée nationale sont les plus insistants, mais la formation politique n'est pas la seule à soutenir une telle mesure. LFI en appelle à la dissolution mais préfère tout de même l'option de la démission, ou de la destitution d'Emmanuel Macron. Mais l'organisation de nouvelles élections législatives n'est pas un scénario plébiscité par les autres partis qui préfèrent l'option d'une nomination d'un nouveau Premier ministre.

Mais ce n'est pas le cas des autres formations politiques qui défendent pour la plupart, comme Emmanuel Macron, l'hypothèse de le nomination d'un nouveau Premier ministre. Les partis y posent cependant leurs conditions. Au PS comme chez les Ecologistes, on appelle à la nomination d'une personnalité de gauche à Matignon. Marine Tondelier emploie même le terme de "cohabitation". Si les verts "envisagent de pouvoir gouverner", les socialistes assurent répondre "positivement" en cas d'appel à Matignon. Reste que les deux partis se disent aussi parés pour faire face à une dissolution et des élections qui ne permettraient cependant pas de faire émerger une majorité à l'Assemblée et donc de sortir de la crise. "Il y aurait toujours trois blocs à l'Assemblée" a affirmé le porte-parole du PS dans l'hémicycle, Arthur Delaporte sur BFMTV le 6 octobre.

Du côté de la droite et de LR, la dissolution n'est pas l'option envisagée. Sur le plateau de TF1, le président du parti a rappelé que le choix revenait au chef de l'État, mais a estimé que le retour aux urnes ne devait être qu'une solution de derniers recours en cas de nouveau blocage face à un Premier ministre de rupture, de droite selon sa préférence ou de gauche. "S'il y a situation de blocage, alors il faudra le retour aux urnes. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens avant d'en arriver là", a-t-il déclaré.

Quelle coalition pour le prochain gouvernement ?

Pour qu'un gouvernement puisse être formé et qu'il puisse se maintenir, il faut qu'une majorité de députés s'accordent pour le laisser en responsabilité : c'est-à-dire soit lui accorder un soutien explicite, soit en actant un accord de "non censure" tout en restant dans une opposition souhaitant de la stabilité et souhaitant peser sur les décisions à venir. Quelle configuration pourrait permettre à 289 députés à ne pas censurer à priori le prochain gouvernement ? Testez les situations possibles grâce au simulateur de Datan.

Selon une enquête d'opinion menée aujourd'hui par l'institut de sondage Ifop pour LCI, 66% des Français souhaitent la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est 5 points de plus qu'il y a un mois. Les électeurs du Rassemblement national (85%) et de la France insoumise (71%) sont les plus nombreux à vouloir voir cette dissolution arriver. Les Français sont également de plus en plus à penser qu'Emmanuel Macron va bel et bien dissoudre l'Assemblée nationale. Ils étaient 30% au mois de juin et sont 53% aujourd'hui. Les chiffres de cette enquête sont à relativiser sachant que les rebondissements ont été nombreux aujourd'hui. Si Marine Le Pen souhaite toujours la dissolution avant tout, les insoumis plaident plutôt pour une démission ou une destitution du président. De plus, Emmanuel Macron a demandé à 18 heures à Sébastien Lecornu de mener des négociations ces prochains jours. L'avis des Français a très bien pu changer dans la journée après cette annonce de l'Élysée.