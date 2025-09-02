Nouveau gouvernement : une "cohabitation dure" évoquée, Retailleau à Matignon ?

La démission de François Bayrou en septembre devient une hypothèse très sérieuse. Mais alors, qui pourrait prendre la tête et composer un nouveau gouvernement ?

Le gouvernement Bayrou a survécu à sept motions de censure depuis sa nomination, mais la prochaine risque de lui être fatale. Nommé en décembre 2024, après l'échec du gouvernement de Michel Barnier sur le vote du budget 2025, François Bayrou pourrait, à son tour, tomber lors de l'examen du budget 2026 dont le mot d'ordre est "économie".

Mais le Premier ministre pourrait démissionner avant l'examen de ce budget : lors d'une conférence de presse tenue ce lundi 25 août, François Bayrou a annoncé qu'il demandait un vote de confiance au Parlement le 8 septembre, en vertu de l'article 49.3. Si une majorité de députés ne lui accordent pas, alors le gouvernement tombera. Le Premier ministre compte faire voter les députés sur le discours de politique générale qu'il tiendra à cette date. Il défendra alors la même ligne, en arguant du fait que la dette est un péril mortel pour le pays et qu'il est donc nécessaire d'engager des mesures fortes pour faire de très importantes économies.

Tous les partis d'opposition ont fustigé la feuille de route François Bayrou et l'ont menacé d'une censure en cas de maintien des mesures présentées dans le projet de loi de finances. Des forces politiques étaient déjà catégoriques quant à leur volonté de renverser le gouvernement à l'instar de LFI et du RN. Ce mardi 2 septembre, Marine Le Pen s'est montrée catégorique après un entretien avec le Premier ministre : " Nous appelons à une dissolution ultra-rapide", dit-elle. "Cet entretien ne fera pas changer le RN d'avis", a martelé le président du parti, Jordan Bardella.

L'horizon d'une motion de censure ou celle d'un échec du vote de confiance le 8 septembre est désormais une perspective sérieusement envisageable dont les conséquences seraient la démission du gouvernement Bayrou et la nomination d'un nouveau Premier ministre avant celle d'un nouvel exécutif, voire d'une dissolution de l'Assemblée nationale.

Un cinquième Premier ministre en trois ans ?

Il avait fallu attendre huit jours entre la démission de Michel Barnier, le 5 décembre, et la nomination de François Bayrou, le 13, puis l'attente s'était prolongée de dix jours jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement survenue à la veille du réveillon de Noël. Des délais qui s'expliquaient par la censure en partie surprise du précédent locataire de Matignon. Le RN avait soufflé le chaud et le froid jusqu'à la dernière minute. Avec des négociations lancées plusieurs mois à l'avance, la censure ou non du gouvernement Bayrou pourrait être plus facile à prévoir et Emmanuel Macron pourrait anticiper la nomination d'un Premier ministre, chargé ensuite de former un gouvernement.

Retailleau Premier ministre, une option évoquée

Mais après Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier et François Bayrou qui pourrait prendre la tête du cinquième gouvernement du second mandat d'Emmanuel Macron ? Une chose est sûre, le président consulte pour tenter de trouver le mouton à cinq pattes ou du moins, celui qui parviendra à éviter la censure et à faire passer un budget. Selon un socialiste auprès de Politico, "aujourd'hui, la seule chose qui marche, c'est Retailleau… avec le RN", mais selon lui, le chef de l'Etat ne serait pas prêt à de telles secousses. L'option Retailleau à Matignon - lequel est actuellement ministre de l'Intérieur - n'est "pas du tout la logique d'Emmanuel Macron", selon les soutiens su premier flic de France. Si tel était le cas, "on entrerait dans une cohabitation dure", analyse-t-on côté LR.

La nomination de Bruno Retailleau pourrait être un marqueur de droite beaucoup trop agressif pour la gauche, dans ce cas-là, Emmanuel Macron n'aurait d'autre choix que de pactiser avec l'extrême droite et donc, le RN et ses alliés, pour constituer un gouvernement qui résisterait à une censure. Si cette option retenait l'attention du président de la République, il pourrait également noté un ciottiste à Matignon, voire un Premier ministre issu du Rassemblement national. La droite qui souhaite peser lors de la prochaine présidentielle risque d'être tiraillée entre la mise en avant que lui offre une participation au gouvernement et son effacement progressif entre le macronisme penchant vers la droite et la droite dure floutant parfois dangereusement la frontière avec l'extrême droite.

Une coalition du PS au bloc central ?

Comme lors des précédents remaniements et à deux ans de la présidentielle 2027, le président de la République pourrait toutefois refuser de voir un gouvernement de gauche ou d'extrême droite se former. Sa volonté pourrait être, une nouvelle fois, de mettre son parti à la tête du gouvernement de coalition allant de la gauche socialiste à la droite républicaine.

Une équation déjà posée à plusieurs reprises en 2024, mais qui n'a jamais trouvé de solution. La gauche socialiste a toujours refusé de prendre part à un gouvernement à majorité macroniste et ne devrait pas changer de position. Quant à la droite, qui a accepté de rejoindre le gouvernement après la nomination de Michel Barnier, elle pourrait être refroidie par l'expérience après l'année écoulée : le maintien à peine trois mois du gouvernement Barnier et un "en même temps" critiqué sous le gouvernement Bayrou, malgré des victoires de la droite.

Une autre option - peut-être plus acceptable pour la gauche - mènerait à une coalition du PS jusqu'au bloc central, hors LR. Ici, tout reposerait sur un accord de non-censure de LFI, qui permettrait à un tel gouvernement d'exister. Dès lors que les Insoumis appuieront sur le bouton, il en sera terminé. Dans ce cas de figure, un Premier ministre plutôt consensuel pourrait émerger, on pense notamment à l'ex-locataire de Matignon Bernard Cazeneuve. Une ossature autour de ce dernier pourrait parvenir jusqu'en 2027 - non sans mal - en évitant la censure avec une politique faite de compromis, de textes validés au cas par cas, toujours sous la pression des Insoumis qui seraient les garants d'un tel exécutif.

Pour rappel, si un nouveau Premier ministre venait à être nommé rapidement, il devrait passer à la vitesse supérieure pour déposer le projet de loi de finances. "Il y a une contrainte prévue par la Constitution et par les lois organiques de finances selon laquelle le Parlement doit disposer de 70 jours de débats, ce qui veut dire que nous avons jusqu'au 15 octobre pour avoir un budget", explique Pierre Moscovici, sur BFMTV. Si la nomination du nouveau locataire de Matignon tardait, le gouvernement démissionnaire en charge des affaires courantes pourrait user d'un projet de loi spéciale avant le 19 décembre, pour reconduire le budget de l'année précédente. Toujours est-il qu'aucun budget ne serait voté. Le dernier cas de figure étant la dissolution, ici, avec un délai compris entre 20 et 40 jours pour organiser les élections législatives, le scrutin se déroulerait entre le 28 septembre et le 18 octobre, le dépôt du PLF avant le 7 octobre - comme souhaité par l'exécutif actuel - paraît délicat.