Vote de confiance, en direct : le plan du camp présidentiel mis à mal par Bayrou
François Bayrou entame des consultations avec les partis de l'opposition ce lundi 1er septembre, mais ces rencontres ont peu de chances d'assurer son maintien à Matignon. En parallèle, Emmanuel Macron, en quête d'un Premier ministre, compte sur deux partis en particulier.
- François Bayrou tient ses positions avant le vote du confiance prévu le 8 septembre à l'Assemblée. Dimanche soir lors d'une interview, il n'a pas lâché de lest sur le remboursement de la dette et l'objectif de 44 milliards d'euros d'économie. Il s'est toutefois montré plus flexible sur certaines mesures, celles de jours fériés notamment.
- Le Premier ministre entame une série de consultations à Matignon ce lundi 1er septembre. Il doit rencontrer les cadres du Parti communiste à 17 heures, ceux des Républicains et du Rassemblement national mardi avant ceux du Parti socialiste jeudi pour tenter de trouver un accord et essayer d'échapper à la chute annoncée du gouvernement.
- Toutes les forces de l'opposition ont affirmé voter contre la confiance au gouvernement le 8 septembre. Ni le PS, ni le RN ne devraient changer d'avis après leur rencontre avec François Bayrou. D'autant que le Premier ministre a critiqué le projet du PS qui "propose de laisser repartir la dépense" réduisant encore ses chances de rester à Matignon.
- Emmanuel Macron se prépare en coulisses à la chute de François Bayrou et réfléchit à la nomination d'un nouveau Premier ministre. La stratégie de nommer une personnalité capable de rassembler de LR jusqu'au PS est plébiscitée. C'est déjà celle qu'avait choisi de suivre le chef de l'Etat en nommant Michel Barnier et François Bayrou... Sans succès.
- Les oppositions ne manquent pas de faire des propositions pour Matignon : Olivier Faure s'est proposé pour la gauche et il n'est pas le seul, Jordan Bardella espère aussi pouvoir accéder à la tête du gouvernement. Le président du RN appelle cependant davantage à l'organisation de nouvelles élections avec soit une dissolution, soit une démission d'Emmanuel Macron.
09:33 - Bayrou se voit reprocher un manque de dialogue avec l'opposition
Si François Bayrou ouvre la porte de Matignon aux opposition cette semaine, l'initiative est jugée tardive jusque dans son camp. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a estimé ce matin sur France Inter qu'il "aurait peut-être fallu davantage dialoguer cet été". Elle a d'ailleurs regretté les "mots maladroits" du Premier ministre sur les vacances des Français et des politiques à l'heure de négociation cruciale pour le budget. "Non, la France entière n'est pas en vacances en juillet et en août, beaucoup d'entre nous étaient au travail", a-t-elle tancé. La présidente de l'Assemblée et élue macronsite veut toutefois croire que le Premier ministre pour obtenir la confiance et encourage l'opposition à s'engager pour l'avenir du pays : "Ne nous braquons pas sur des mots, sur de postures".
09:18 - Un gouvernement allant de LR au PS ? Un scénario déjà vu envisagé pour l'après-Bayrou
La chute du gouvernement de François Bayrou est annoncée et semble de plus en plus certaine à mesure que les jours passent. Emmanuel Macron réfléchit donc à l'après et à la nomination d'un Premier ministre qui pourrait à nouveau être un casse-tête (comme avant la nomination de Michel Barnier et de François Bayrou). Un plan semble prendre du poids dans les coulisses du camp présidentiel, une stratégie elle aussi déjà vue avant la nomination deux deux derniers Premiers ministres : celle de nommer un chef de gouvernement pouvant plaire de la droite de LR jusqu'à la gauche du PS. "Le prochain Premier ministre doit être assez à droite pour garder Les Républicains, sans être urticant pour le PS, pour que ce ne soit pas honteux pour Olivier Faure de dealer“, expliquait une députée macroniste auprès de Politico reprenant une musique entendue depuis quelques jours.
09:03 - Bayrou tacle le PS sur son "contre-budget" qui "laisse repartir la dépense"
François Bayrou, qui cherche à sauver sa place à Matignon, a indiqué "tendre la main à tout le monde" lors de ses rencontres avec les oppositions. Pourtant, le Premier ministre s'est montré sévère avec le PS dimanche soir lors de son interview et a déclaré n'avoir "rien à négocier" avec les socialistes. "Le PS propose de laisser repartir la dépense", a-t-il jugé ajoutant ne "pas connaître leurs arrière-pensées". Et le Premier ministre de poursuivre : "Je suis persuadé qu'ils n'ont pas très bien réfléchi" ou qu'ils pensent dans "leur for intérieur que ce n'est pas possible".
08:48 - Tous les partis reçus à Matignon, seuls LFI et EELV refusent l'invitation
A compter de ce lundi, François Bayrou doit rencontrer les forces de l'opposition qu'il a invité à Matignon. Le premier rendez-vous est prévu ce soir à 17 heures avec le Parti communiste français. François Bayrou doit ensuite s'entretenir avec les chefs des Républicains et du Rassemblement national mardi avant ceux du Parti socialiste jeudi. Seuls les insoumis et les écologistes ont refusé de se rendre à Matignon. Si François Bayrou espère que ces entrevues lui permettront de rester à la tête du gouvernement, ni le PS, ni le RN n'ont prévu de changer d'avis sur le vote de confiance attendu lundi prochain.