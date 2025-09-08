Résultat du vote de confiance : Bayrou balayé, découvrez le détail des votes
Le résultat du vote de confiance demandé par François Bayrou à l'Assemblée nationale est tombé. Découvrez les scores des "pour "et des "contre".
- Le vote de confiance demandé par François Bayrou à l'Assemblée nationale a eu lieu ce lundi 8 septembre. Le gouvernement Bayrou a été balayé.
- Les résultats communiqués par l'Assemblée : 364 députés ont voté contre le gouvernement et 194 seulement pour. Le résultat a été établi sur 573 votants et 558 votes exprimés.
- Le vote de confiance se joue à la majorité des votes exprimés et non à la majorité absolue. Avec 200 vois d'écart, le résultat est donc amplement suffisant pour faire chuter le gouvernement.
- Avant le vote, le Premier ministre a prononcé à 15h un discours alarmiste sur la situation budgétaire du pays et sur la dette, qui met selon lui les générations futures à la merci des créanciers du pays.
19:13 - Mélenchon demande la démission de Macron
A résultat prévisible, réaction prévisible également. Après l vote de confiance perdu par François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon demande à Emmanuel Macron de "partir". Le leader de La France insoumise écrit sur X : "Bayrou est tombé. Victoire et soulagement populaire. Macron est désormais en première ligne face au peuple. Lui aussi doit partir".
19:06 - La démission de François Bayrou attendue demain matin
François Bayrou a quitté l’Assemblée nationale sans s’exprimer. Selon l'AFP qui a recueilli les confidences de l’entourage du Premier ministre, ce dernier remettra sa démission à Emmanuel Macron ce mardi matin. Le Parisien avait déjà livré cette information dans la journée.
19:01 - François Bayrou est tombé, la démission attendue
François Bayrou est tombé, la démission du gouvernement est attendue. Celle-ci devrait intervenir dans les 24h, même si aucun délai n'est fixé par la Constitution. Le gouvernement Bayrou restera aux affaire courantes et sera qualifié de "gouvernement démissionnaire" jusqu'à ce qu'un nouveau Premier ministre soit nommé.
18:58 - Le résultat du vote de confiance est tombé, François Bayrou balayé
Le vote de confiance demandé par François Bayrou a eu lieu à l'Assemblée nationale ce lundi 8 septembre, le gouvernement Bayrou a été balayé. 364 députés ont voté contre le gouvernement et 194 seulement pour. Sur 573 votants et 558 votes exprimés, le résultat est incontestable.
18:50 - Le résultat du vote de confiance va être annoncé dans les minutes qui viennent
Le délai de 30 minutes est écoulé pour les députés. Ces derniers avaient jusqu'à 18h50 pour voter "pour" ou "contre" le gouvernement Bayrou. Le résultat du vote de confiance va être annoncé dans les minutes qui viennent.
18:41 - François Bayrou est-il obligé de démissionner après le vote de confiance ?
Si le résultat du vote de confiance est contre lui, François Bayrou est obligé de démissionner. En revanche, aucun délai n’est fixé par la Constitution. Michel Barnier avait annoncé sa démission le soir même de l'adoption de la motion de censure en décembre dernier, mais le Premier ministre pourrait décider de démissionner formellement mardi matin selon les infos de plusieurs titres de presse. Emmanuel Macron devra alors trouver un nouveau Premier ministre susceptible d'avoir la confiance de l'Assemblée ou au moins d'éviter une censure alors que le budget doit encore être adopté. Sinon, il faudra envisager une nouvelle dissolution de l’Assemblée.
18:38 - Un détail important pour le résultat du vote de confiance
Contrairement à une motion de censure où une majorité absolue des 577 sièges est nécessaire (soit 289 députés), le résultat du vote de confiance est établi à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions et votes blancs ne sont pas comptabilisés. Le sort de François Bayrou et de son gouvernement dépendra donc de quelque 200 à 250 élus selon le nombre de bulletins "pour " et "contre".
18:29 - Comment se déroule le vote de confiance ?
Les députés ont commencé à voter non pas dans l'hémicycle, mais dans une salle attenante du Palais Bourbon. Ils peuvent voter jusqu'à 18h50. Pendant ce laps de temps, les députés défilent afin de voter "pour", "contre" ou s’abstenir. Les votes sont enregistrés et seront publics, on pourra connaitre précisément le choix de chacun des élus. Les bulletins seront ensuite dépouillés et le résultat du vote de confiance annoncé vers 19h ou dans les minutes qui suivent.
18:25 - Visualisez le résultat du vote de confiance avec un simulateur
Plusieurs médias ont proposé des simulateurs pour permettre à chacun de visualiser à l'avance le résultat du vote de confiance. Le simulateur du Figaro notamment fait partie des plus simples d'utilisation. Vous pourrez y choisir quelques groupes politiques et même quelle part des députés dans chaque groupe va voter pour ou contre la confiance à François Bayrou et à son gouvernement pour obtenir le résultat.
18:17 - Le vote de confiance commence
Après une dernière réponse de François Bayrou aux différents intervenants de l'Hémicycle, qui a regretté la violence du débat à l'Assemblée, le vote débute. La président de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet a lancé officiellement le scrutin. La cloche a sonné, les élus ont 30 minutes pour se prononcer.
18:16 - François Bayrou connait déjà le résultat du vote de confiance
Face aux vetos annoncés de la gauche et de l'extrême droite lors du vote de confiance, prévu maintenant dans moins d'une heure, François Bayrou sait que son bail à Matignon est terminé. Il a invité ses ministres à "un moment convivial" rue de Varenne dans la soirée, d'après son entourage. Une soirée d'adieu en somme.
18:07 - Un résultat historique pour le vote de confiance
Sauf coup de théâtre, François Bayrou, nommé en décembre 2024 au terme d'une épreuve de force avec Emmanuel Macron, va devenir ce soir le premier chef de gouvernement de la Ve République à tomber sur un vote de confiance. Cela n'était en effet jamais arrivé, Michel Barnier ayant été renversé pour sa part par une motion de censure il y a moins d'un an.
17:54 - Le pire et le meilleur résultat pour François Bayrou
Le résultat du vote de confiance donnera au pire 161 voix pour François Bayrou, si seuls les groupes Ensemble, Horizons et Modem lui offrent leurs voix (à supposer que tous les députés de ces groupes votent positivement). Dans le meilleurs des cas, la confiance serait votée par 244 députés. Mais il faudra pour cela que tous les élus de la droite républicaine votent en faveur de François Bayrou (Laurent Wauquiez, qui a laissé ses troupes libres de trancher, anticipe 50% de voix pour et 50% de voix contre), ainsi que les députés Liot et non inscrits.
17:48 - En attendant le résultat du vote de confiance
17:40 - En cas de résultat négatif lors du vote de confiance, Bayrou démissionnera demain matin
S'il perd le vote de confiance, François Bayrou remettra sa démission au président de la République demain matin selon les informations du Parisien.
L'heure du verdict est arrivée. Les projecteurs sont braqués sur l'Assemblée nationale où François Bayrou a choisi de solliciter un vote de confiance des députés sur sa politique de réduction du déficit public ce lundi 8 septembre. A 15h, le Premier ministre a prononcé un discours de politique générale alarmiste sur la situation budgétaire du pays et sur la dette qui met selon lui les générations futures à la merci des créanciers du pays.
A mi-chemin entre reproches des majorités qui se sont succédées et appel au sursaut et à la conscience personnelle de chaque député, le chef du gouvernement a semblé signer aussi ses adieux après des mois d'une aventure tumultueuse à Matignon. Après le discours, chacun des groupes politiques a comme il se doit la possibilité de répondre au Premier ministre, à commencer par Boris Vallaud (PS), suivi de Laurent Wauquiez (Droite républicaine - LR), Cyrielle Chatelain (Écologistes), Marc Fesneau (MODEM), Paul Christophe (Horizons et Indépendants), Laurent Panifous (LIOT), Stéphane Peu (GDR - communistes), Éric Ciotti (Union des droites), Marine Le Pen (RN), Gabriel Attal (Ensemble) et Mathilde Panot (LFI).
Suivez en direct la journée à l'Assemblée et le résultat du vote de confiance
A quelle heure doit avoir lieu le vote de confiance ?
Puis viendra le moment de vérité avec le vote de confiance proprement dit, qui devrait intervenir aux alentours de 19h dans l'Hémicycle. Un scrutin lors duquel les 577 députés pourront exprimer leur soutien ou leur défiance envers le gouvernement. Le résultat de ce vote de confiance devrait être connu dans les minutes qui suivent.
Et les résultats seront très simples à analyser : pour l'emporter, François Bayrou devra obtenir une majorité des suffrages exprimés, abstentions non comptabilisées. Mais au vu des rapports de force actuels et des oppositions déterminées à faire chuter l'exécutif, les chances de succès s'annoncent très minces pour le Premier ministre centriste.
Quels résultats pour le vote de confiance à l'Assemblée ?
Selon les estimations, les résultats ne devraient guère donner plus de 210 voix favorables à François Bayrou dans son camp, soit bien moins que la barre des 289 nécessaires en théorie. Les groupes RN, LFI, PS, Ecologistes, communistes et l'Union des droites (Eric Ciotti) ayant annoncé qu'ils voteraient contre. Le Figaro a proposé un simulateur pour visualiser le résultat du vote de confiance.
Dans l'hypothèse très probable voire certaine d'un rejet, le Premier ministre n'aura d'autre choix que de présenter dans la soirée ou demain matin la démission de son gouvernement au président Emmanuel Macron. Une issue qui signerait l'épilogue d'une séquence gouvernementale mouvementée et ouvrirait une nouvelle période d'incertitude politique pour le pays, après la dissolution et les législatives de l'été 2024. La France pourrait alors connaître son quatrième Premier ministre en à peine plus de deux ans, après Gabriel Attal, Michel Barnier et François Bayrou. Un record sous la Ve République, qui illustre la difficulté pour Emmanuel Macron à stabiliser sa majorité depuis sa réélection en 2022.
En cas de résultat négatif lors du vote de confiance et donc d'échec de François Bayrou, Emmanuel Macron devra rapidement trouver une personnalité à même de rassembler une coalition viable à l'Assemblée pour conduire les réformes promises. Les résultats du vote de confiance pourraient aboutir à un autre bouleversement si Emmanuel Macron décidait ou se trouvait contraint de dissoudre de nouveau l'Assemblée nationale, comme le RN de Marine Le Pen et Jordan Bardella le réclame. Un défi de taille, dont dépendra sa capacité à reprendre la main sur son second quinquennat.