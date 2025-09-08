Résultat du vote de confiance : Bayrou balayé, découvrez le détail des votes

Le résultat du vote de confiance demandé par François Bayrou à l'Assemblée nationale est tombé. Découvrez les scores des "pour "et des "contre".

Heure du vote de confiance

Résultats du vote de confiance L'essentiel Le vote de confiance demandé par François Bayrou à l'Assemblée nationale a eu lieu ce lundi 8 septembre. Le gouvernement Bayrou a été balayé.

Les résultats communiqués par l'Assemblée : 364 députés ont voté contre le gouvernement et 194 seulement pour. Le résultat a été établi sur 573 votants et 558 votes exprimés.

Avant le vote, le Premier ministre a prononcé à 15h un discours alarmiste sur la situation budgétaire du pays et sur la dette, qui met selon lui les générations futures à la merci des créanciers du pays.

En direct

L'heure du verdict est arrivée. Les projecteurs sont braqués sur l'Assemblée nationale où François Bayrou a choisi de solliciter un vote de confiance des députés sur sa politique de réduction du déficit public ce lundi 8 septembre. A 15h, le Premier ministre a prononcé un discours de politique générale alarmiste sur la situation budgétaire du pays et sur la dette qui met selon lui les générations futures à la merci des créanciers du pays.

A mi-chemin entre reproches des majorités qui se sont succédées et appel au sursaut et à la conscience personnelle de chaque député, le chef du gouvernement a semblé signer aussi ses adieux après des mois d'une aventure tumultueuse à Matignon. Après le discours, chacun des groupes politiques a comme il se doit la possibilité de répondre au Premier ministre, à commencer par Boris Vallaud (PS), suivi de Laurent Wauquiez (Droite républicaine - LR), Cyrielle Chatelain (Écologistes), Marc Fesneau (MODEM), Paul Christophe (Horizons et Indépendants), Laurent Panifous (LIOT), Stéphane Peu (GDR - communistes), Éric Ciotti (Union des droites), Marine Le Pen (RN), Gabriel Attal (Ensemble) et Mathilde Panot (LFI).

Suivez en direct la journée à l'Assemblée et le résultat du vote de confiance

A quelle heure doit avoir lieu le vote de confiance ?

Puis viendra le moment de vérité avec le vote de confiance proprement dit, qui devrait intervenir aux alentours de 19h dans l'Hémicycle. Un scrutin lors duquel les 577 députés pourront exprimer leur soutien ou leur défiance envers le gouvernement. Le résultat de ce vote de confiance devrait être connu dans les minutes qui suivent.

Et les résultats seront très simples à analyser : pour l'emporter, François Bayrou devra obtenir une majorité des suffrages exprimés, abstentions non comptabilisées. Mais au vu des rapports de force actuels et des oppositions déterminées à faire chuter l'exécutif, les chances de succès s'annoncent très minces pour le Premier ministre centriste.

Quels résultats pour le vote de confiance à l'Assemblée ?

Selon les estimations, les résultats ne devraient guère donner plus de 210 voix favorables à François Bayrou dans son camp, soit bien moins que la barre des 289 nécessaires en théorie. Les groupes RN, LFI, PS, Ecologistes, communistes et l'Union des droites (Eric Ciotti) ayant annoncé qu'ils voteraient contre. Le Figaro a proposé un simulateur pour visualiser le résultat du vote de confiance.

Dans l'hypothèse très probable voire certaine d'un rejet, le Premier ministre n'aura d'autre choix que de présenter dans la soirée ou demain matin la démission de son gouvernement au président Emmanuel Macron. Une issue qui signerait l'épilogue d'une séquence gouvernementale mouvementée et ouvrirait une nouvelle période d'incertitude politique pour le pays, après la dissolution et les législatives de l'été 2024. La France pourrait alors connaître son quatrième Premier ministre en à peine plus de deux ans, après Gabriel Attal, Michel Barnier et François Bayrou. Un record sous la Ve République, qui illustre la difficulté pour Emmanuel Macron à stabiliser sa majorité depuis sa réélection en 2022.

En cas de résultat négatif lors du vote de confiance et donc d'échec de François Bayrou, Emmanuel Macron devra rapidement trouver une personnalité à même de rassembler une coalition viable à l'Assemblée pour conduire les réformes promises. Les résultats du vote de confiance pourraient aboutir à un autre bouleversement si Emmanuel Macron décidait ou se trouvait contraint de dissoudre de nouveau l'Assemblée nationale, comme le RN de Marine Le Pen et Jordan Bardella le réclame. Un défi de taille, dont dépendra sa capacité à reprendre la main sur son second quinquennat.