Flottille pour Gaza : un chroniqueur de Hanouna, arrêté, fait une grève de la faim

Présent au sein de la "Global Sumud", une flottille partie d'Espagne en septembre dans le but de rompre le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza, un chroniqueur de Cyril Hanouna a été arrêté et annonce entamer une grève de la faim.

Ce vendredi 3 octobre 2025, le "Marinette", dernier bateau de la flottille internationale d'aide pour Gaza "Global Sumud", a été "intercepté" par Israël selon les organisateurs. La veille, plus de 400 militants à bord de 41 navires de la flottille ont aussi été arrêtés lors d'une première opération d'environ douze heures. Ils ont été "transférés en toute sécurité au port d'Ashdod pour être pris en charge par la police israélienne", avait indiqué un responsable israélien, sous couvert de l'anonymat.

"Le Marinette a été arraisonné à 10h29, heure locale, à environ 42,5 milles nautiques de Gaza (...) Les forces navales de l'occupation israélienne ont intercepté illégalement nos 42 bateaux (…) Mais ce n'est pas la fin de notre mission. Notre détermination à faire face aux atrocités commises par Israël et à soutenir le peuple palestinien reste inébranlable", déclare l'organisation sur ses réseaux sociaux.

La flottille était partie d'Espagne en septembre dans le but de rompre le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza. Elle comprenait des personnalités politiques et des militants comme Greta Thunberg, mais aussi un visage bien connu du paysage audiovisuel français, du moins, lorsque la chaîne C8 bénéficiait encore d'une fréquence. Il s'agit de l'ex-chroniqueur de Cyril Hanouna dans l'émission "Touche pas à mon poste", Thomas Guénolé.

Il "entame son deuxième jour de grève de la faim"

"A Gaza, il y a des gens qui meurent. C'est aussi simple que ça. Des hommes et des femmes, des enfants, des bébés, meurent de la faim et de maladies évitables, parce que l'Etat d'Israël ne laisse pas entrer assez de nourriture, de médicaments et de médecins. C'est pour ça que j'embarque à bord de la Global Summum Flottilla", déclarait-il début septembre. "Pour arrêter cette horreur abominable. J'estime que c'est mon devoir", précisait-il.

Aujourd'hui arrêté par Israël, il a annoncé entamer une grève de la faim. "Thomas Guénolé a immédiatement commencé son 1er jour de grève de la faim à durée illimitée, pour exiger la libération immédiate de tous les volontaires de la flotte", peut-on lire sur son compte X, le 2 octobre, après l'interception du bateau "Aurora", celui sur lequel il avait pris la mer.

"Détenu illégalement par Israël, Thomas Guénolé entame aujourd'hui son deuxième jour de grève de la faim (...) Capturer des volontaires humanitaires est un crime de guerre, SOS", peut-on lire dans un nouveau message posté sur X, ce vendredi 3 octobre. " Sachez qu'à ce jour, nous n'avons aucune nouvelle de nos proches. Le temps presse ! Il est désormais crucial d'amplifier nos actions et de faire entendre nos voix encore plus fort", précise le message. Pour rappel, Israël avait annoncé jeudi matin que les passagers, tous "sains et saufs", seraient expulsés vers l'Europe.