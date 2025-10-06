Discours de Macron : une annonce décisive arrive, ce mardi 7 octobre ?

Emmanuel Macron devrait prendre la parole dans les prochaines heures face à la gravité de la crise politique en France. Après la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu, le président pourrait faire une annonce choc.

Une prise de parole attendue. Depuis la démission du Premier ministre, Sébastien Lecornu, les mots du président de la République se font attendre. En effet, Emmanuel Macron se fait discret dans cette nouvelle crise politique que traverse la France. Aperçu sur les quais de l'île de la Cité à Paris, au téléphone, en fin de matinée comme l'ont montré les images de BFMTV, le chef de l'Etat semble multiplier les consultations.

Emmanuel Macron est appelé à prendre l'une des décisions les plus importantes de son second quinquennat, et il ne dispose pas de beaucoup d'options. D'abord, il pourrait nommer un nouveau Premier ministre, une option crédible pourrait mener au ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ce dernier assure que LR ne "bascul[e] pas dans l'opposition". Il estime que la droite a encore toute sa place au sein de la coalition du socle commun formée sous le gouvernement de Michel Barnier et peut aider à répondre à la rupture attendue des Français.

"C'est à [Emmanuel Macron] de choisir" la suite à donner aux événements a rappelé Bruno Retailleau sur TF1, mais il a habilement indiqué sa préférence en avançant ses pions. Le président LR défend davantage l'idée de nommer un nouveau Premier ministre chargé de trouver une majorité avec un programme de rupture (à droite donc), que celle de donner la parole aux Français lors de nouvelles élections législatives. Il ne rejette pas catégoriquement cette option, mais la relègue au rang de dernier recours.

"Il est hors de question de cautionner un gouvernement et un Premier ministre de gauche", a-t-il toutefois fait savoir sur TF1. Une position qui ne surprend personne : le président LR ayant menacé de ne pas prendre part au gouvernement de Sébastien Lecornu faute de garanties suffisantes données à la droite et de bascule ou risque de bascule vers la gauche jugés trop importants. Si Emmanuel Macron venait à nommer un Premier ministre de gauche, un socialiste par exemple, il lui faudrait inévitablement un accord de non-censure des Ecologistes jusqu'à LR en passant par l'ensemble du bloc central pour exister dans la chambre basse du Parlement.

Pas de prise de parole prévue "à ce stade"

L'autre option reste la dissolution de l'Assemblée nationale, que le président de la République peut annoncer quand il le souhaite. Le RN appelle justement au retour aux urnes des Français depuis le mois d'août et la chute annoncée, et depuis actée, du gouvernement de François Bayrou. Le président de la République ne va pas avoir le choix que de reconnaître l'échec de sa politique. Les deux options qui s'offrent à lui (nomination d'un nouveau chef de gouvernement ou dissolution) lui demandent de revenir sur la stratégie qu'il défend depuis plus d'un an, reste que l'une lui permet encore d'éviter une dissolution.

Emmanuel Macron pourrait donc s'exprimer dans les prochaines heures. En revanche, il y a peu de chances de l'entendre avant la fin de la journée, ce lundi. Aucune annonce n'est prévue "à ce stade", révèle BFMTV, de sources concordantes. Il devrait plutôt prendre la parole ce mardi 7 ou mercredi 8 octobre, voire un peu plus tard, avant jeudi soir. En effet, il serait étonnant qu'aucune communication de l'Elysée ne sorte avant la panthéonisation de Robert Badinter.

Le 9 octobre vers 19 heures, jour anniversaire de l'abolition de la peine de mort, Robert Badinter entrera au Panthéon. Emmanuel Macron y prendra la parole rue Soufflot à Paris, pendant une cérémonie "sobre" et "solennelle" d'environ une heure. Elle marquera la cinquième panthéonisation sous les mandats d'Emmanuel Macron, après Simone Veil, Maurice Genevoix, Joséphine Baker, le couple Manouchian, et avant celle prévue mi-juin de l'historien et résistant Marc Bloch. On imagine mal le président de la République rester mutique plus de quatre jours, au vu de la gravité de la situation.