Budget de la Sécurité sociale 2026 : le texte amendé, mais des mesures coûteuses pour les malades

L'Assemblée nationale a adopté la partie "recettes" du budget de la Sécu après avoir amendé plusieurs mesures, mais des hausses de dépenses restent prévues à l'encontre des Français. Les élus ont encore plusieurs amendements à examiner avant le vote sur le texte intégral.

Passer de 23 milliards d'euros de déficit en 2025 à 17,5 milliards en 2026, telle est l’ambition du gouvernement Lecornu II. Un objectif dont la réalisation repose en partie sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) qui doit permettre de "maîtriser les dépenses" de l'Etat selon la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. "Ce budget de la Sécurité sociale est difficile, je le reconnais", déclarait la membre du gouvernement le jeudi 30 octobre sur Franceinfo avant d'ajouter : "On a une responsabilité collective à faire que le trou de la Sécu diminue l'année prochaine, car c'est comme cela que notre Sécurité sociale va pouvoir continuer à protéger les Français".

Mais cet appel à la maîtrise s'avère synonyme d'une augmentation des dépenses de santé des contribuables. Plusieurs mesures de la version initiale du PLFSS, censées renflouer les caisses de l'Etat de plus de 2,5 milliards d'euros, risquent de coûter cher aux Français. Nombre de députés issus de l'opposition ont néanmoins amendé certaines de ces mesures et en ont supprimés d'autres, mettant à mal l'objectif du gouvernement Lecornu II. Les élus de l'Assemblée nationale ont ensuite adopté la version amendée de la partie "recettes" du PLFSS avec 176 voix "pour" et 161 "contre", notamment grâce aux votes du camp socialiste et à l'abstention des autres partis de gauche. Reste toutefois la fin de la partie "dépenses" à examiner avant de voter l'intégralité du texte le mercredi 12 novembre. Alors que les débats sont suspendus jusqu'à cette date, les députés n'ont plus quelques heures pour examiner les plus de 300 amendements restants.

Le déboulement des franchises médicales rejeté, mais...

L'une des mesures les plus polémiques du PLFSS est l'augmentation des franchises médicales, ces petits montants qui restent à la charge des patients lors d'une consultation ou de l'achat d'un médicament. Le gouvernement prévoit à l'article 18 du budget de la Sécu de doubler le plafond "des participations forfaitaires et franchises afférentes aux actes de soins ou aux médicaments". Concrètement, le texte fait passer les franchises de 1 à 2 euros pour l'achat d'une boîte de médicament, pour les dispositifs médicaux comme les lunettes et les appareils auditifs ou pour les consultations paramédicales chez un infirmier ou un kiné. Il double la participation forfaitaire et l'a fait passer à 4 euros pour les consultations médicales ou encore les examens de radiologie ou dans un laboratoire. Ce sont les frais des transports médicaux qui augmentent le plus avec cet article en passant à 8 euros. Toutefois, les 18 millions de Français considérés comme "plus fragiles" ne doivent pas être pas soumis à la hausse des franchises. Le texte propose par ailleurs d'étendre certaines franchises à d'autres soins comme les consultations chez les chirurgiens-dentistes.

Cette mesure doit rapporter 600 millions d'euros au total selon les estimations du gouvernement, mais elle est vivement décriée. "Malgré cette augmentation on reste le pays qui a le reste à charge le moins haut du monde", a souligné la ministre de la Santé sur Franceinfo estimant que cette augmentation relève d'une forme de "responsabilité individuelle". "La responsabilité, elle est aux professionnels de santé. C'est nous les responsables de nos prescriptions, pas nos patients", a répondu Mady Denantes, médecin généraliste invitée sur France Inter disant n'avoir "jamais vu de gens qui viennent chez le médecin pour le plaisir".

Les forces d'opposition sont, elles aussi, majoritairement défavorables à la hausse des franchises médicales et des participations forfaitaires et ont rejeté la mesure. Mais si ce vote empêche le gouvernement d'étendre les franchises médicales, il n'interdit pas leur augmentation : un décret du gouvernement suffit à acter le doublement des franchises déjà existantes sur les médicaments, les consultations médicales, certains examens ou encore sur le transport médical.

La surtaxe sur les mutuelles et assurances santé supprimées

Les tarifs des franchises ne sont pas les seules dépenses à augmenter dans le projet initial du budget de la Sécurité sociale. L'article 7 du texte prévoyait l'instauration d'une contribution exceptionnelle de 2,25% sur les contrats de mutuelle et d'assurance santé, soit une surtaxe qui risquait d'affecter le pouvoir d'achat des Français. Initialement pensée par Catherine Vautrin sous le gouvernement Bayrou, la hausse de contribution s'élevait d'abord à 2,05% et devait rapporter 1 milliard d'euros. Mais elle a été rehaussée par le gouvernement Lecornu pour financer la suspension de la réforme des retraites prévue dans le PLFSS. Résultat : une hausse de 2,25% pour l'équivalent de 1,1 milliard d'euros.

Là encore, la mesure suscitait la colère des forces de l'opposition qui ont massivement voté la suppression de l'article 7 du PLFSS, à 236 voix contre 64. La mesure "risque de se traduire par une augmentation des cotisations et du reste à charge pour les assurés alors même que les cotisations des complémentaires santé ont déjà connu une hausse moyenne de 8,1% en 2024 par rapport à 2023", soulignait le député LR Corentin Le Fur dans l'amendement qui a été voté. La mesure allait également se "répercuter à hauteur de 8 à 10 euros par mois sur les cotisations des assurés", "de l'aveu même des organismes complémentaires" a renchérit le député du groupe communiste et apparentés Yannick Monnet dans un autre amendement.

Des arrêts maladies à durée limitée, mais plus long que prévu

Une autre mesure du PLFSS s'attaque à la durée des arrêts maladie. Le texte prévoyait de limiter la durée du premier arrêt de travail à 15 jours s'il est prescrit par un médecin de ville et à 30 jours s'il est fourni par l'hôpital. Les forces de gauche souhaitaient supprimer cette mesure, mais n'ayant pas atteint l'objectif, un amendement socialiste a été voté permettant de fixer la durée maximale du premier arrêt de travail à un mois qu'il soit prescrit par l'hôpital ou par un médecin de ville. Le mesure devait permettre de réduire les dépenses de l'Etat pour les indemnités journalières et d'économiser jusqu'à 10 millions d'euros, une somme qui devrait réduire un peu après l'adoption des amendements.

Les mesures citées, qui avaient déjà été rejetées en commission des affaires sociales, n'ont pas tenu lors des débats à l'Assemblée nationale. Rien ne dit d'ailleurs que le PLFSS sera voté en intégralité ce mercredi 12 novembre, mais le gouvernement a indiqué vouloir tenir compte des amendements votés au moment d'envoyer le texte au Sénat que le texte soit voté ou non. Avec les modifications apportées, le texte risquent de limiter les efforts budgétaires, un scénario sur lequel le président de la Cour des comptes alertaient le 3 novembre : "Ce qui est prévu en maîtrise de la dépense sociale en 2026 est très ambitieux, très fragile, très vulnérable, et presque d'une certaine façon hypothétique". Il jugeait d'ailleurs possible un retournement de situation avec le vote de mesures impliquant moins d'efforts des Français, mais du fait plus de dépenses publiques : "Si le débat parlementaire tourne d'une certaine façon […], on pourrait même assister à un maintien, voire une augmentation du déficit". Une issue qu'il ne recommande pas.