Vols annulés à Roissy et Orly : quelles sont les destinations concernées ?

Le trafic aérien parisien va être fortement perturbé mercredi 7 janvier en raison de la neige. Entre 25% et 40% des vols sont annulés à Orly et Roissy.

Nouvel épisode de neige en vue ce mercredi 7 janvier 2026. Une bonne partie de la France sera concernée par des chutes de neige qui s'annoncent encore plus importantes que lundi, avec pas moins de 38 départements en alerte orange neige et verglas. Ce mardi, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé en conférence de presse l'annulation de nombreux vols. "Il y aura des annulations de vols dans les aéroports parisiens, notamment de 40% à Roissy Charles de Gaulle entre 9h et 14h et entre 6h et 13h, il y aura une annulation de 25% des vols à Orly", a-t-il déclaré.

Si les passagers des vols concernés par ces annulations ont dû être individuellement prévenus par SMS ou mail dès ce mardi, le site Paris Aéroport détaille toutes les annulations. Les vols Air France et Transavia (compagnie à bas prix du groupe Air France-KLM) sont particulièrement concernés par ces annulations. Il s'agit souvent de vols domestiques, soit à destination d'autres aéroports français, et à destination de villes européennes. Mais pas seulement !

Des vols à destination de la France, de l'Europe mais aussi du Maghreb annulés

Ainsi, la compagnie easyJet voit son vol de 6 heures au départ d'Orly et à destination de Toulouse être annulé. Il en va de même pour les vols Transavia au départ d'Orly et à destination de Séville et Djerba, également prévus à 6 heures, ou encore à destination d'Alger, prévu à 6h20. La compagnie Vueling voit également certains de ses vols annulés, comme celui au départ d'Orly prévu à 6h40 pour Barcelone ou prévu à 7 heures à destination de Londres-Gatwick.

Si les perturbations sont prévues à compter de 9 heures à Roissy-Charles de Gaulle, des vols Air France au départ de cet aéroport sont annulés dès 7 heures, selon le site internet Paris Aéroport. Les vols annulés au départ de Charles de Gaulle sont à destination de Berlin, Genève, Toulouse, Nice, Amsterdam, Venise, Bâle-Mulhouse, Birmingham, Rennes, Clermont-Ferrand, Vienne, Newcastle, Malaga, Bilbao, Francfort Main ou encore Lyon. Il semble que les long-courriers soient globalement épargnés par ces annulations, que ce soit à Orly ou Roissy-Charles de Gaulle.

Pour les passagers concernés par ces annulations, un réacheminement dans des conditions comparables doit être proposé ou tout du moins un remboursement du billet si le voyageur préfère finalement annuler. À noter qu'en cas de retard et non d'annulation, les compagnies peuvent dégainer la carte de "circonstances exceptionnelles" les dispensant, en cas de neige, souvent de verser des indemnisations, rappelle Le Figaro.