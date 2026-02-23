Un pic de douceur touche la France cette semaine, mais il cache un autre phénomène déplaisant

Une masse d'air chaude remonte sur la France et fait grimper les températures cette semaine. Elle va aussi provoquer un autre phénomène beaucoup moins agréable.

La météo de cette semaine redonne le sourire aux Français. Après des semaines d'intempéries, un anticyclone subtropical remonte vers l'Europe occidentale et une masse d'air très douce s'achemine depuis le Maroc et la péninsule ibérique. Ce lundi 23 février, le beau temps est remonté par le sud. Les températures étaient assez douces avec entre 13 et 16 degrés en général l'après-midi. Si quelques bruines persistent au nord ainsi que des grisailles, elles s'estompent progressivement.

Mardi est une belle journée avec le renforcement de l'anticyclone vers le nord. Le soleil brillera presque partout après dissipation des nuages matinaux. Ce qui sera surtout remarquable, c'est la hausse des températures. Il fera jusqu'à 17 degrés à Paris et Lyon, 20 degrés à Nantes, 21 à Montpellier ou encore 23 à Biarritz. Ces températures vont monter de 7 à 10 degrés au-dessus des normales de saison, précise La Chaine Météo. Soleil accompagné de douceur, le ressenti sera printanier.

Une nouvelle fois, près des Pyrénées, le vent de sud va favoriser un effet de foehn qui assèche l'air et fait monter les températures. Localement, la barre des 25 degrés pourrait alors être atteinte. Mercredi sera également une agréable journée avec encore quelques degrés en plus au nord. Cela correspondra à des niveaux de début de mois de mai, voire début d'été du côté de Biarritz ou Pau. C'est ce que confirment les modèles de prévisions ECMWF.

© La Chaine météo

Il faut toutefois noter que cette remontée de masse d'air va aussi ramener du sable du Sahara, propulsé par le vent du sud. Ce phénomène pourra donner au ciel un aspect légèrement jaunâtre et se déposer sur les voitures. Cela va se propager mardi et mercredi et le ciel poussiéreux peut limiter la hausse des températures.

La semaine ne sera malheureusement pas ensoleillée tout du long. Jeudi, une perturbation atlantique se rapproche. Le ciel se couvre sur les bords de la Manche et quelques ondées sont possibles. Le ciel voilé peut s'étendre au quart nord-ouest. Ailleurs, les températures baisseront légèrement, quelques degrés de moins que la veille, mais le climat reste agréable et lumineux. La dégradation se confirme vendredi : le courant océanique perturbé s'étend, seul le sud-est pourrait échapper à la pluie.

Le week-end pourrait s'avérer plus mitigé avec l'anticyclone qui va se replier vers l'Italie et des perturbations venant des îles britanniques. Des pluies éparses sont possibles d'est en ouest particulièrement en matinée. Près de la Méditerranée, le temps devrait être plus sec, mais voilé. Les températures seront en baisse, dépassant rarement les 15 degrés et se rapprochant des normales de saison. Le mois de février ne se terminera donc pas sous un grand soleil.