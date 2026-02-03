Remaniement ministériel : ces ministres devront quitter le gouvernement Lecornu dans quelques jours

Un remaniement va avoir lieu dans "les jours à venir" a déclaré la porte-parole du gouvernement le mardi 3 février. Sébastien Lecornu, qui a évoqué un "ajustement gouvernemental" devrait se séparer de plusieurs ministres.

La séquence budgétaire terminée, le Premier ministre peut s'atteler à de nouveaux dossiers et notamment à un remaniement. L'exécutif pourrait connaître des "ajustements" de casting des "les jours à venir" a confirmé la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, le mardi 3 février sur l'antenne de RTL. "Ce sujet est dans les mains du président de la République et du Premier ministre", a-t-elle ajouté sans préciser de date. Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu s'étant déjà mis d'accord sur le sujet, selon des indiscrétions de Parisien, et le locataire de Matignon ayant déjà évoqué un "ajustement gouvernemental" le 25 janvier, un remaniement ministériel semble bien en préparation.

Plusieurs changements sont inévitables au gouvernement, au moins pour les ministres engagés dans les élections municipales de 2026 et tenus de démissionner selon les règles posées par Sébastien Lecornu lui-même. Mais le Premier ministre aurait une autre raison de procéder à un remaniement : la volonté de "changer ce qui marche moins bien dans l'équipe" glisse un de ses proches au Parisien. Depuis la nomination en octobre 2025 de son deuxième gouvernement - le premier n'a tenu que quelques heures -, Sébastien Lecornu a eu le temps de repérer les points faibles de son équipe et souhaite désormais y remédier.

Quand le remaniement peut-il avoir lieu ?

Si un remaniement n'était pas envisageable avant l'adoption définitive du budget 2026, le Premier ministre a désormais le champ libre pour procéder à des ajustements au sein de l'équipe ministérielle. Sa fenêtre de tir s'étend jusqu'à la fin du mois de février, date à laquelle la campagne électorales des municipales commencera officiellement. D'après Franceinfo, Sébastien Lecornu envisagerait de renouveler une partie de son équipe à la mi-février. Les déclarations de Maud Bregeon semble confirmer la tenue d'un remaniement dans la première quinzaine de février. Patience toutefois, car les nominations de ministres ont souvent eu tendance à trainer en longueur sous le second mandat d'Emmanuel Macron.

Quels ministres sont sûrs de quitter le gouvernement Lecornu ?

Trois ministres sont assurés de quitter le gouvernement avec le prochain train, tous en raison de leur candidature aux élections municipales 2026. Si Rachida Dati, installée à la Culture, brigue la mairie de Paris, Marina Ferrari et Michel Fournier sont respectivement en course. La première, qui à la tête du ministère des Sports, espère être élue à Aix-les-Bains en Savoie et le second, nommé à la Ruralité, désire être réélu à Voivres dans les Vosges. En se séparant des ministres candidats aux municipales, Sébastien Lecornu se tient à ses propres règles et entretient l'image d'un gouvernement affairé à sa tâche et rien d'autre. Par ailleurs, des défaites de ces ministres aux élections fragiliseraient l'exécutif s'ils en faisaient encore partie.

Lesquels risquent d'être remerciés ?

Mais les candidats aux municipales ne sont pas les seuls membres du gouvernement sur la sellette, ceux qui nourrissent des ambitions personnelles pour 2027 pourraient également être remerciés. Sébastien Lecornu qui vise la formation d'une équipe capable de tenir jusqu'à l'élection présidentielle pourrait décider de se séparer de certaines ministres. Le garde de Sceaux Gérald Darmanin, par exemples a affirmé le 25 janvier avoir des vues sur 2027. Aurore Bergé, ministre de l'Egalité femmes-hommes a également indiqué envisager une candidature au scrutin suprême.

Dernières catégories de ministres susceptibles d'être remplacés : ceux qui n'ont pas convaincu le Premier ministre. Le poste de Marie-Pierre Vedrenne, au ministère délégué à l'Intérieur, semble en péril depuis la sortir de la ministre sur la naturalisation française du couple Clooney et son recadrage en direct par Laurent Nuñez, rapporte Le Parisien. Les noms de Catherine Vautrin, ministre des Armées, et de Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer, sont aussi évoqués mais avec moins d'insistance. Les deux politiques ont pu agacer le Premier ministre qui garde un œil attentif sur ces deux maroquins qu'il a lui-même gérés avant d'arriver à Matignon.

Et qui pourrait les remplacer ?

L'absence de la volubile Rachida Dati risque d'être remarquée à la Culture, mais le nom d'une possible remplaçante est déjà avancé selon le journal francilien : celui de Catherine Pégard qui occupe le poste de conseillère culture du chef de l'Etat depuis septembre. Mais le nom de la septuagénaire qui a été journaliste et présidente du château de Versailles pendant 12 ans a déjà circulé lors de précédents changements de gouvernement, sans jamais être retenu. Il risque à nouveau d'être devancé par la concurrence, car la ministre à l'Egalité femmes-hommes Aurore Bergé convoite le poste.

Rares sont les remplaçants éventuels pour les ministères des Sports et de la Ruralité. En revanche, plusieurs noms sont cités pour seconder Laurent Nuñez à Beauvau : l'actuel ministre de la Transition écologique Mathieu Lefèvre et l'ancienne secrétaire d'Etat Sabrina Agresti-Roubache avaient déjà été envisagés à ce poste à l'automne dernier.

Le dernier remplacement avancé par certaines rumeurs est celui de Catherine Vautrin par Alice Rufo, la ministre déléguée de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre a une préférence certaine pour la seconde, mais il n'est pas dit que le ministère des Armées change de main, pas plus que celui des Outre-mer où la stabilité est le maître mot.