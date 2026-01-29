Remaniement ministériel : ces ministres devraient quitter le gouvernement Lecornu très prochainement

Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron se sont mis d'accord pour procéder à un remaniement du gouvernement. Le Premier ministre envisage quelques "ajustements" de casting qui pourraient être concrétisés sous peu.

Du mouvement au gouvernement. Le Premier ministre s'est entendu avec le président de la République sur la tenue d'un remaniement ministériel dans les semaines à venir selon une indiscrétion du Parisien. Sébastien Lecornu souhaiterait profiter du départ attendu de Rachida Dati, candidate aux municipales 2026 à Paris donc tenue à une démission conformément à la règle posée par le chef du gouvernement, pour revoir le casting des ministres. Après les gouvernements Lecornu I, qui a tenu quelques heures, et Lecornu II, nommé le 12 octobre, une troisième équipe devrait voir le jour sous peu.

Si le départ de la ministre de la Culture est une raison au déclenchement d'un remaniement, Sébastien Lecornu a également une autre motivation : la volonté de "changer ce qui marche moins bien dans l'équipe" glisse un de ses proches au Parisien. Après plusieurs mois passés à batailler pour l'adoption du budget 2026 et durant lesquels le Premier ministre a eu l'occasion de noter les points faibles de son gouvernement, il souhaiterait apporter quelques changements, et une fenêtre de tir s'offre à lui.

Quand le remaniement peut-il avoir lieu ?

Depuis l'automne, la priorité est à l'adoption du budget 2026 et celle-ci pourrait être définitive dès le début de la semaine prochaine. Après l'adoption par 49.3 des parties "recettes" et "dépenses" du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale et le rejet du texte au Sénat, le Premier ministre va forcer l'adoption définitive du budget ce vendredi 30 janvier. Celle-ci ne sera toutefois effective qu'après le vote des motions de censure que déposeront assurément LFI et le RN. Le remaniement ministériel pourra donc se tenir à tout moment à compter de la semaine prochaine.

Si la voie est libre et le renouvellement, a priori léger, du casting déjà avancé, Sébastien Lecornu pourrait annoncer le remaniement très rapidement, mais il n'est pas dans l'urgence non plus. La campagne des municipales commence officiellement au début du mois de mars, il a donc tout février pour procéder aux modifications gouvernementales.

Quels ministres quitteront le gouvernement Lecornu ?

Trois ministres sont assurés de quitter le gouvernement avec le prochain train, tous en raison de leur candidature aux élections municipales 2026. Si Rachida Dati, installée à la Culture, brigue la mairie de Paris, Marina Ferrari et Michel Fournier sont respectivement en course. La première, qui à la tête du ministère des Sports, espère être élue à Aix-les-Bains en Savoie et le second, nommé à la Ruralité, désire être réélu à Voivres dans les Vosges.

En se séparant des ministres candidats aux municipales, Sébastien Lecornu se tient à ses propres règles et entretient l'image d'un gouvernement affairé à sa tâche et rien d'autre. Par ailleurs, des défaites de ces ministres aux élections fragiliseraient l'exécutif s'ils en faisaient encore partie.

D'autres départs de ministres sont possibles, mais pas assurés. La ministre déléguée à l'Intérieur, Marie-Pierre Vedrenne, semble sur la sellette depuis sa sortie sur la naturalisation française du couple Clooney et son recadrage en direct par Laurent Nuñez rapporte Le Parisien. Les noms de Catherine Vautrin, ministre des Armées, et de Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer, sont aussi évoqués mais avec moins d'insistance. Les deux politiques ont pu agacer le Premier ministre qui garde un œil attentif sur ces deux maroquins qu'il a lui-même gérés avant d'arriver à Matignon.

Et qui pourrait les remplacer ?

L'absence de la volubile Rachida Dati risque d'être remarquée à la Culture, mais le nom d'une possible remplaçante est déjà avancé selon le journal francilien : celui de Catherine Pégard qui occupe le poste de conseillère culture du chef de l'Etat depuis septembre. Mais le nom de la septuagénaire qui a été journaliste et présidente du château de Versailles pendant 12 ans a déjà circulé lors de précédents changements de gouvernement, sans jamais être retenu. Il risque à nouveau d'être devancé par la concurrence, car la ministre à l'Egalité femmes-hommes Aurore Bergé convoite le poste.

Rares sont les remplaçants éventuels pour les ministères des Sports et de la Ruralité. En revanche, plusieurs noms sont cités pour seconder Laurent Nuñez à Beauvau : l'actuel ministre de la Transition écologique Mathieu Lefèvre et l'ancienne secrétaire d'Etat Sabrina Agresti-Roubache avaient déjà été envisagés à ce poste à l'automne dernier.

Le dernier remplacement avancé par certaines rumeurs est celui de Catherine Vautrin par Alice Rufo, la ministre déléguée de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre a une préférence certaine pour la seconde, mais il n'est pas dit que le ministère des Armées change de main, pas plus que celui des Outre-mer où la stabilité est le maître mot.

D'autres ministre hors de danger

Si des départs sont promis, de nombreux ministres devraient être reconduits dans le gouvernement Lecornu III. Parmi eux, plusieurs fortes personnalités qui ont fait leurs preuves aux yeux du Premier ministre : la porte-parole Maud Bregeon et la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin, en première ligne pour le débat sur le budget. Le ministre Edouard Geffray, semble satisfaire le chef du gouvernement et pourrait résister à un énième remplacement à l'Education nationale. De même que les ministres du Commerce, Serge Papin, et du Travail, Jean-Pierre Farandou.