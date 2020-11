DIRECT. Résultat de Donald Trump : pourquoi il peut gagner, le point Etat par Etat

06:50 - Donald Trump prend la parole

Dans un tweet, Donald Trump a finalement pris la parole et accusé les démocrates de "voler" l’élection : "We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Poles are closed!" Il a également précisé qu’il s’exprimerait dans la soirée.