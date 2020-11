Donald Trump : la défaite confirmée par les résultats des élections, mais toujours pas assumée

TRUMP. Donald Trump a bel et bien perdu l'élection présidentielle américaine, selon le décompte de l'agence Associated Press (AP) qui fait foi depuis des décennies sur les résultats des scrutins aux Etats-Unis. Le président sortant refuse toujours d'assumer cette défaite et annonce de nouveaux recours ce samedi soir...

19:43 - Melania Trump, silencieuse depuis l’élection La Première dame est restée silencieuse depuis qu’elle a été vue en train de voter mardi dernier. Selon les informations de CNN, Melania Trump ne devrait faire aucun commentaire public sur les résultats. Elle se trouverait actuellement à la Maison Blanche, mais n’aurait participé à aucune réunion stratégique avec les proches ou les conseillers de son mari. 19:13 - Quand Biden gagne, Donald Trump joue au golf À l’annonce de la victoire de Joe Biden, Donald Trump était en train de jouer au golf, sur son propre terrain, au Trump National Golf Course de la ville de Sterling en Virginie. Pendant ce temps, à la Maison Blanche, le calme règne, rapportent les sources de CNN. President Trump plays a round of golf Saturday at Trump National Golf Course in Sterling, Virginia.



???? Patrick Semansky / AP pic.twitter.com/sKa47cOJym — NBC News (@NBCNews) November 7, 2020 19:01 - "Cette élection est loin d’être terminée", selon Donald Trump Donald Trump n’est pas décidé à admettre sa défaite, alors que les médias américains confirment la victoire de son adversaire. "Cette élection est loin d’être terminée", a-t-il écrit dans un communiqué. "Alors que cache Biden ? Je ne m’arrêterai pas tant que le peuple américain aura le résultat honnête qu’il mérite et que la démocratie exige", a affirmé l’actuel locataire de la Maison Blanche, répétant ses accusations de fraudes électorales. 17:38 - Donald Trump crie une nouvelle fois à la victoire Sur Twitter, Donald Trump a une nouvelle fois revendiqué la victoire, en majuscules. "J'AI GAGNÉ CETTE ELECTION, ET LARGEMENT", écrit-il, samedi. Le président est ensuite parti jouer au golf, en Virginie. I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020 16:39 - Mark Meadows, chef de cabinet de Donald Trump testé positif au coronavirus Le chef de cabinet de Donald Trump à la Maison Blanche a été testé positif au Covid-19. Lors d’une conférence de presse, mercredi, il était présent et a discuté à plusieurs collaborateurs et partisans. Sur des vidéos de ce moment, on le voit serrer des mains et se déplacer sans masque. 15:26 - Donald Trump a-t-il installé sa campagne à la Maison Blanche ? Une enquête a été ouverte par un élu démocrate pour savoir si Donald Trump s’est servi de la Maison Blanche comme lieu de ralliement de son équipe de campagne. En effet, le "Hatch Act" interdit au président en exercice de se servir du bâtiment présidentiel à des fins électorales. 14:17 - John Fetterman : "Le président pourrait attaquer un sandwich au jambon" Interrogé par ABC News sur les recours déposés par Donald Trump pour faire arrêter le décompte des votes par correspondance reçus après le 3 novembre dans les États clefs, le lieutenant-gouverneur de la Pennsylvanie, John Fetterman, a dévoilé son avis pour le moins tranché. "Le président pourrait attaquer un sandwich au jambon. Il peut envoyer 1 000 avocats en Pennsylvanie, mais ça ne changera rien", a-t-il déclaré. 13:34 - Une image de Trump et d’un panneau "exit" devient virale La photographie réalisée par Evan Vucci de l’agence Associated Press est en train de faire le tour du monde. On y voit Donald Trump pendant sa conférence de presse en arrière-plan. Au premier plan, un panneau indique "exit", sortie en anglais avec une petite flèche. Les internautes semblent trouver cette image particulièrement adéquate. This image made by the AP's @evanvucci will be a Pulitzer finalist. pic.twitter.com/mSeCr2TtUk — Ryan Parker (@TheRyanParker) November 6, 2020 12:28 - L’assistant de Donald Trump quitte la Maison-Blanche Selon Jim Acosta, le correspondant en chef de CNN à la Maison-Blanche, l’assistant de Donald Trump sur les questions de politique intérieure, Ja’Ron Smith, a quitté ses fonctions ce samedi. Si l’entourage du président assure que cette décision n’a rien à voir avec le calendrier, son départ interroge alors que Donald Trump semble sur le point de perdre la présidentielle américaine. 11:33 - Trump pourrait perdre avec la même marge qu’Hillary Clinton en 2016 Si les résultats des quatre États clefs favorables à Joe Biden se maintiennent dans les heures à venir, Donald Trump perdrait les élections américaines de 2020 avec la même marge qu’Hillary Clinton en 2016, à savoir 306 grands électeurs contre 232 pour la candidate démocrate de l’époque. 10:32 - Greta Thunberg prend sa revanche sur Donald Trump La jeune militante écologiste s’est adressée au candidat républicain, qui brigue un nouveau mandat, en parodiant un message que ce dernier avait posté sur Twitter à son attention en 2019. "C’est ridicule ! Greta doit apprendre à gérer sa colère et aller voir un bon vieux film avec une amie. Détends-toi Greta, détends-toi !", avait-il alors écrit. Un an plus tard, alors que Donald Trump semble mené par Joe Biden, Greta Thunberg a écrit : "C’est ridicule ! Donald doit apprendre à gérer sa colère et aller voir un bon vieux film avec un ami. Détends-toi Donald, détends-toi !" 09:30 - S'il perd, que va faire Donald Trump ? Il avait indiqué il y a quelques semaines qui ne parlerait plus aux Américains, pas sur que Donald Trump respecte cette parole et retourne dans l'anonymat. Déjà, si sa défaite est proclamée, le candidat républicain risque d'engager de nombreuses procédures judiciaires et donc de rester dans l'actualité du pays. Mais s'il est bien déclaré perdant, rien n'empêche Donald Trump de "perturber" le mandat de Joe Biden et pourquoi pas se présenter pour 2024. En effet, la Constitution des Etats-Unis limite à deux le nombre de mandats que peut effectuer une personne à la Maison Blanche mais ces derniers peuvent être consécutifs, ou non. 08:46 - Trump veut déposer des recours "jusqu’en décembre" Selon le chef des correspondants à la Maison-Blanche de CNN, Jim Acosta, Donald Trump a déclaré à son entourage vouloir "poursuivre les recours judiciaires jusqu’en décembre, date à laquelle les grands électeurs voteront". "Beaucoup de ses proches pensent que c’est fini, mais Trump persiste", a-t-il expliqué sur Twitter. 08:05 - Donald Trump compte sur les recours juridiques pour remonter Sur Twitter, Donald Trump a de nouveau dénoncé ce vendredi l’illégalité des votes par correspondance arrivés après le 3 novembre. "J’avais une si grande avance dans tous les États durant la nuit des élections, jusqu’à voir les pistes disparaître miraculeusement au fil des jours. Peut-être que cette avance reviendra au fur et à mesure que nos procédures judiciaires progressent !", a écrit le candidat républicain. 07:20 - Pour un sénateur américain, Donald Trump "apprend les mathématiques" Loin de s’inquiéter des recours déposés par le parti républicain pour faire recompter les bulletins de vote dans certains États clefs, certains membres du camp démocrate préfèrent s’en amuser. "Je me réjouis de voir le président le plus anti-science, le plus rétif aux faits, apprendre lentement les mathématiques et leurs conséquences inéluctables", a ainsi déclaré le sénateur du Delaware et ami de Joe Biden, Chris Coons, à The Atlantic. LIRE PLUS

Selon les sondages compilés par Linternaute.com en amont de ces élections américaines, Donald Trump était crédité, à l'échelle nationale, d'autour de 43% d'intentions de vote contre autour de 52% pour l'ancien vice président des États-Unis Joe Biden. Au delà de ce simple chiffre "brut", c'est l'écart entre les deux candidats qui est à noter : il s'est nettement accru en faveur du démocrate dans les dernières semaines.

Attention, aux Etats-Unis, l'élection du président se joue Etat par Etat, ce qui limite la portée des sondages nationaux. Pour comprendre l'évolution des intentions de vote, notamment dans les Etats clés, consultez notre article consacré aux résultats des sondages des élections américaines 2020, avec toute la méthodologie appliquée sur notre compilation de sondages.

Les pronostics des sondages de l'élection américaine

Les Français souhaitent une élection de Joe Biden

Selon notre sondage exclusif YouGov publié avant l'élection, une nette majorité de Français souhaitait voir Joe Biden élu président des Etats-Unis. A la question "Souhaitez-vous plutôt la victoire de Donald Trump ou de Joe Biden pour les élections à venir ?", 10% répondaient une victoire Donald Trump, 52% une victoire de Joe Biden. 19% ne souhaitaient la victoire d'aucun des deux et 19% n'affichaient pas d'opinion. Si la question repose seulement sur les deux candidats, 84% souhaitaient voir Joe Biden sortir vainqueur des élections.

Si en 2016 Donald Trump avait exprimé des propositions fortes comme la construction d'un mur à la frontière mexicaine (édifice qui est encore très loin d'être terminé), ou la suppression de l'Obamacare, pour cette élection américaine de 2020, le candidat républicain a simplement distillé quelques souhaits, de manière disparate, sans présenter un véritable programme. Lors d'une interview pour Fox News fin août, le président avait été interrogé sur ses prochains engagements, était resté très évasif en indiquant qu'il "renforcerait ce qu'il a déjà fait et qu'il ferait de nouvelles choses". Son slogan, "Keep America great" que l'on peut traduire par "Que la grandeur de l'Amérique perdure" témoigne de la volonté de Donald Trump d'inscrire "la continuité" au coeur de son programme 2020. En meeting, le milliardaire multiplie les grandes intentions floues, sans annonces précises. Quelques promesses ressortent tout de même, formulées à l'envi, souvent sans argumentation ou détails de financement. En voici une liste non exhaustive :

Mettre en circulation un vaccin d'ici la fin de l'année 2020.

Reconstituer des stocks et se préparer pour de futures épidémies.

Créer 10 millions d'emplois en 10 mois.

Réduire les taxes.

Adopter des accords commerciaux qui protègent les emplois américains.

Lutte contre l'immigration illégale.

"Arrêter les guerres sans fin".

Ramener les troupes américaines sur le sol américain.

Donald Trump est un magnat américain de renom. Il naît dans une famille aisée, d'un père d'ascendance allemande et d'une mère originaire d'Ecosse. A l'âge de 13 ans, il est enrôlé dans l'académie militaire de New York afin de canaliser son énergie débordante. Il sort de l'université de Pennsylvanie en 1968 avec un diplôme de sciences économiques et intègre la prospère entreprise de construction de son père.

En 1971, Donald Trump reprend le flambeau et transforme le nom de la compagnie en "Trump Organization". C'est le début d'une ascension hors du commun dans le domaine de la promotion immobilière. Trump possède à son actif la construction de centaines de tours, notamment le Trump World Tower, l'immeuble d'habitation le plus grand au monde. Avec la réussite vient la fortune, et Donald Trump est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches des États-Unis. Il est également impliqué dans l'univers du show-business et participe depuis 1993 à l'émission de téléréalité "L'apprenti", dans laquelle les participants entrent en compétition pour obtenir un emploi dans la Trump Organization.Donald Trump épouse Ivana Trump (une ancienne championne de ski originaire de Tchécoslovaquie) en 1977, puis convole en secondes noces avec Marla Maples. Il est aujourd'hui marié à Melania Knauss. De ses trois mariages sont nés cinq enfants. Républicain de conviction, Donald Trump ne cache pas ses ambitions politiques. Il remporte la course à la présidentielle des États-Unis en novembre 2016. Donald Trump devient ainsi le 45ème président américain.