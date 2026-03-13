Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 13 mars 2026 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce vendredi 13 mars a-t-il fait un millionnaire ? Tous les résultats sont à présent disponibles.

Le tirage Euromillions de ce vendredi 13 mars 2026 vient d'avoir lieu. Si tous les résultats gagnants sont désormais connus, il semble que la chance n'était pas au rendez-vous. Selon la répartition des gains, personne n'a parié sur le résultat Euromillions du jour. Pas de gagnant au rang un, mais deux au deuxième rang. Un duo de grilles a en effet réussi à trouver les cinq chiffres gagnants et l'un des deux numéros étoile, permettant à leurs détenteurs d'empocher la coquette somme de 415 147,60 euros chacun.

Malheureusement, aucune de ces grilles n'a été validée en France. Pour trouver le premier grand gagnant ayant tenté sa chance dans l'Hexagone, il faut regarder du côté du troisième rang. Parmi les cinq grilles cochées correctement des cinq bons chiffres mais d'aucun bon numéro étoile, une a été validée en France. Son ou sa propriétaire repart avec 38 810,70 euros. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats Euromillions gagnants du jour :

Tirage du vendredi 13 mars 2026 13 - 17 - 26 - 41 - 48 4 10

MyMillion : IZ 061 2918

En parallèle du tirage Euromillions, un Super Loto !

Si la Française des jeux et ses acolytes européens ne proposaient pas de tirage Euromillions spécifique pour ce vendredi 13, les amateurs de loteries ont pu participer à un Super Loto organisé en parallèle par la FDJ à l'occasion de cette date si particulière. Treize millions d'euros étaient à remporter.

C'était moins que les 17 millions d'euros promis à qui trouverait les résultats Euromillions. Mais il faut savoir qu'en ne pariant qu'une seule combinaison de cinq chiffres et deux numéros étoile, un joueur avait une chance sur 139 838 160 de trouver les résultats Euromillions, contre une sur 19 068 840 au Loto. Il avait donc sept fois plus de chance de remporter le tirage Loto que de trouver le résultat Euromillions... Sans grande surprise, il y a d'ailleurs eu un grand vainqueur au Loto, mais pas à l'Euromillions ce soir...